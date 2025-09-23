Tehnološki sektor potaknuo rast Wall Streeta

Na Wall Streetu su u ponedjeljak svi najvažniji indeksi dosegnuli nove rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica nekoliko velikih tehnoloških kompanija.

Dow Jones ojačao je 0,14 posto, na 46.381 bod, dok je S&P 500 porastao 0,44 posto, na 6.693 boda, a Nasdaq indeks 0,70 posto, na 22.788 bodova.

Novi rekordi ta tri indeksa zahvaljuju se rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova.

Nvidia, Apple, Oracle,…

Tako je cijena Nvidije porasla gotovo četiri posto, nakon što je taj proizvođač čipova najavio ulaganje 100 milijardi dolara u OpenAI radi izgradnje podatkovnih centara.

Snažno je, također oko četiri posto, porasla i cijena dionice Applea jer se ulagači nadaju pojačanoj prodaji novih iPhonea.

Još je više, oko šest posto, skočila cijena dionice Oraclea, softverske kompanije koja bi mogla imati velike koristi od razvoja umjetne inteligencije.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,11 posto, na 9.226 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,48 posto, na 23.527 bodova, a pariški CAC 0,30 posto, na 7.830 bodova.