Wall Street oslabio treći dan zaredom

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi pali treći dan zaredom jer su novi podaci pokazali da američko gospodarstvo raste brže nego što se očekivalo, pa središnja banka može pričekati s daljnjim smanjenjem kamatnih stopa.

Dow Jones oslabio je 0,38 posto, na 45.947 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,50 posto, na 6.604 boda, a Nasdaq indeks 0,50 posto, na 22.384 boda.

Jučer je objavljena druga procjena koja je pokazala da je američko gospodarstvo u drugom tromjesečju poraslo 3,8 posto na godišnjoj razini, brže nego što je pokazivala prva procjena.

Ne treba smanjivati kamate

Osim toga, broj zahtjeva za pomoć nezaposlenima pao je prošloga tjedna za 14.000, na 218.000, niže nego što su analitičari očekivali.

Snažan rast gospodarstva i relativno stabilno tržište rada navode na zaključak da američka središnja banka ne bi trebala žuriti s daljnjim smanjenjem kamatnih stopa.

Uz to, predsjednik ogranka Feda u Chicagu Austan Goolsbee kazao je jučer da nije sklon prebrzom smanjenju kamata, s obzirom na rizike od inflacije.

Fed je prošloga tjedna smanjio kamatne stope za 0,25 postotnih bodova zbog slabosti tržišta rada, a ulagači su se nadali da će središnja banka nastaviti sa smanjenjem cijene novca do kraja godine.

No, posljednji gospodarski podaci to dovode u pitanje, a upravo je nada u oštro rezanje kamata glavni pokretač tržišta već dulje vrijeme.

Uskoro podaci o inflaciji

„Posljednji gospodarski podaci pomalo zbunjuju i otvaraju pitanje za koliko bi Fed trebao smanjiti kamate, pa čak i treba li ih uopće dodatno smanjiti ove godine”, kaže Peter Tuz, predsjednik u tvrtki Chase Investment Counsel.

U petak će biti objavljeni novi podaci o inflaciji u SAD-u. Očekuje se njezin rast, s obzirom da je vlada predsjednika Donalda Trumpa uvela carine na uvoz iz brojnih zemalja svijeta.

Rast inflacije značio bi da Fed ima manje prostora za smanjenje kamatnih stopa.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,39 posto, na 9.213 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,56 posto, na 23.534 boda, a pariški CAC 0,41 posto, na 7.795 bodova.