Zdravstveni sektor potaknuo rast Wall Streeta

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi porasli, unatoč slabim podacima s tržišta rada i zatvaranju saveznih službi, a najviše su porasle cijene dionica u zdravstvenom sektoru.

Dow Jones ojačao je 0,09 posto, na 46.441 bod, dok je S&P 500 porastao 0,34 posto, na 6.711 bodova, a Nasdaq indeks 0,42 posto, na 22.755 bodova.

Među 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, najviše su jučer porasle cijene dionica u zdravstvenom, drugi dan zaredom, nakon što je farmaceutski div Pfizer postigao dogovor s Washingtonom o nižim cijenama njegovih lijekova u SAD-u, a zauzvrat će biti oslobođen od plaćanja uvoznih carina.

Bez dogovora u kongresu do kraja tjedna

Predsjednik SAD-a Donald Trump kazao je da očekuje slične dogovore s drugim farmaceutskim divovima, što je potaknulo rast cijelog sektora.

Zbog toga je privremeno zatvaranje saveznih službi ostalo u drugom planu. Tim više što se to događa gotovo svake godine u ovo vrijeme i dosad nije osjetnije utjecalo na gospodarstvo i financijska tržišta.

No, kako se ne očekuje da će republikanski i demokratski zastupnici u Kongresu postići dogovor o daljnjem financiranju saveznih službi do kraja tjedna, ovoga tjedna neće biti objavljena gospodarska izvješća koja su ulagači očekivali.

Među ostalim, neće biti objavljeno izvješće o zapošljavanju u SAD-u, koje obično znatno utječe na smjer tržišta, a koje je trebalo biti objavljeno u petak.

Nezaposlenost raste brže od očekivanja

No, jučer je agencija za zapošljavanje ADP objavila svoje izvješće o zapošljavanju u privatnom sektoru. Podaci su pokazali da je prošloga mjeseca u tom sektoru broj zaposlenih smanjen za 32.000, a revidirani podaci pokazali su da je broj zaposlenih pao i u kolovozu, za 3.000.

To su slabiji podaci nego što su analitičari očekivali i ukazuju na slabost tržišta rada.

To je loša gospodarska vijest, no s druge strane, na tržište je pozitivno utjecala jer je podržala špekulacije da bi američka središnja banka mogla ubrzati tempo smanjenja kamatnih stopa i tako potaknuti rast gospodarstva.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,03 posto, na 9.446 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,98 posto, na 24.113 bodova, a pariški CAC 0,90 posto, na 7.966 bodova.