Na Wall Streetu novi rekord S&P 500 indeksa

Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 indeks dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq, što se zahvaljuje rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova koji razvijaju umjetnu inteligenciju.

Dow Jones ostao je gotovo nepromijenjen na 46.601 bodu, dok je S&P 500 porastao 0,58 posto, na 6.753 boda, a Nasdaq indeks 1,12 posto, na 23.043 boda.

Novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa zahvaljuju se rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova jer već dulje vrijeme različiti poslovni ugovori vezani za razvoj umjetne inteligencije podržavaju rast tehnološkog sektora.

„Glavna je tema i dalje agresivan rast jer stalno stižu nove vijesti o različitim poslovnim dogovorima povezanim s područjem umjetne inteligencije. Sve vezano uz AI privlači veliku pozornost”, kaže Bill Merz, direktor u tvrtki U.S. Bank Wealth Management.

U fokusu ulagača bio je jučer i zapisnik s posljednje sjednice čelnika američke središnje banke koji je pokazao podijeljenost u mišljenju o kamatnim stopama.

Neki od njih zabrinuti su zbog slabljenja tržišta rada i spremni su na daljnje smanjenje kamata do kraja godine, dok drugi nisu skloni agresivnom smanjenju cijene novca jer je inflacija još uvijek znatno iznad ciljanih razina Feda od oko 2 posto.

Fed je u rujnu kamate smanjio za 0,25 postotnih bodova, a većina analitičara procjenjuje da će ih do kraja godine smanjiti još u dva navrata za po 0,25 postotnih bodova.

„Glavna rasprava se vodi oko toga u kojoj će mjeri Fed smanjiti kamate i koliko je monetarna politika restriktivna”, kaže Zachary Hill, direktor u tvrtki Horizon Investments.

Upozorava da i Fedu i ulagačima u donošenju odluka prepreku predstavlja nedostatak najvažnijih gospodarskih izvješća, s obzirom da savezne službe ne rade već osmi dan.

Čini se, kažu analitičari, da će se ta stanka protegnuti do idućega tjedna jer republikanski i demokratski zastupnici u Kongresu ne uspijevaju postići dogovor o daljnjem financiranju saveznih službi.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,69 posto, na 9.548 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,87 posto, na 24.597 bodova, a pariški CAC 1,07 posto, na 8.060 boda.