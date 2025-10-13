Aplikacija koju obožavaju zoomeri “trči” na Wall Street po milijarde za nova preuzimanja

Nakon što je osvojila milijune korisnika i postala nezaobilazan dio fitness rutine generacije Z, sada traži svježi kapital za nova preuzimanja i globalno širenje.

Strava, vodeća aplikacija za praćenje tjelesne aktivnosti, planira izlazak na burzu u SAD-u kako bi prikupila kapital za nova preuzimanja, potaknuta naglim porastom popularnosti dugoprugaškog trčanja s obje strane Atlantika.

Glavni izvršni direktor Michael Martin rekao je za Financial Times da Strava ima “namjeru izaći na burzu u nekom trenutku”, dodajući da bi takav potez donio brojne prednosti.

“Izlazak na burzu omogućuje lak pristup kapitalu ako poželimo provesti više i veća preuzimanja”, rekao je Martin, ne otkrivajući točan vremenski okvir. Reuters je prošlog mjeseca izvijestio da je Strava pozvala banke, uključujući Goldman Sachs i JPMorgan, da se natječu za uloge u nadolazećem IPO-u.

50 milijuna aktivnih korisnika

Strava, osnovana 2009. godine, brzo je rasla tijekom pandemije, kada je njezina popularnost eksplodirala zahvaljujući kombinaciji društvene mreže i fitnessa. Korisnici mogu snimati i dijeliti svoje treninge, davati “kudos” prijateljima – slično kao „lajk“ na Facebooku – i uspoređivati svoj napredak s kolegama trkačima i profesionalnim sportašima.

Prema podacima tvrtke Sensor Tower, Strava je 2025. imala u prosjeku 50 milijuna aktivnih korisnika mjesečno, gotovo dvostruko više od svog najbližeg konkurenta Garmin Connecta. Broj preuzimanja aplikacije u razdoblju do rujna bio je 80 posto veći nego u istom razdoblju 2024.

Stravin rast poklapa se s pravim procvatom trčanja, osobito među pripadnicima Generacije Z, jer sve više ljudi teži zdravijem načinu života.

“Profil rasta poput našeg vrlo je rijedak – pogotovo u ovoj veličini”, rekao je Martin. “To privlači veliku pažnju, posebno među bankarima.”

Procjenjena na 2,2 milijarde dolara

Tvrtka sa sjedištem u San Franciscu, čiji su ulagači Sequoia Capital i Jackson Square Ventures, posljednji je put procijenjena na 2,2 milijarde dolara u svibnju, prema podacima PitchBooka.

Prema procjeni Sensor Towera, korisnici su u godini do rujna potrošili više od 180 milijuna dolara na Strava Premium, koji stoji 11,99 dolara mjesečno ili 79,99 dolara godišnje. Strava nije potvrdila te brojke, ali je izjavila da je stvarni iznos “znatno veći”. Tvrtka dodatno zarađuje putem sponzoriranih izazova i partnerskih suradnji s brendovima.