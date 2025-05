Već peti put je najplaćeniji sportaš svijeta, ali rekord još uvijek drži američki boksač

Donosimo listu deset najplaćenijih sportaša koji su zajedno zaradili 1,4 milijarde dolara, što je blagi porast u odnosu na prošlogodišnjih 1,38 milijardi te ujedno najveći ukupni iznos otkad Forbes prati njihove zarade

Već treću godinu zaredom, a ukupno peti put, Cristiano Ronaldo je najplaćeniji sportaš na svijetu. S 40 godina na leđima, portugalska nogometna superzvijezda i dalje doseže vrhunce. U proteklih 12 mjeseci, računajući njegovu plaću u saudijskom Al-Nassru i prihode izvan terena, Ronaldo je zaradio oko 275 milijuna dolara prije poreza i provizija, što je treća najveća godišnja zarada aktivnog sportaša ikad zabilježena prema Forbesu.

Na toj povijesnoj listi, ispred Ronalda je jedino boksač Floyd Mayweather, koji je 2015. zaradio 300 milijuna dolara, a 2018. godine 285 milijuna. Kada je riječ o listi za 2025., Ronaldo ima prednost od čak 119 milijuna dolara ispred drugoplasiranog, Stephena Curryja iz košarkaškog kluba Golden State Warriors.

Taj razlika posebno je impresivna s obzirom na to da je Curryjevih 156 milijuna dolara također rekord za njegov sport, nadmašivši prošlogodišnji NBA rekord od 128,2 milijuna koji je postavio LeBron James. Među deset najplaćenijih sportaša ove godine ima i drugih vrtoglavih iznosa, počevši s LeBronom, koji je sa 133,8 milijuna dolara postigao osobni rekord i zauzeo šesto mjesto. U međuvremenu, bek Dallas Cowboysa Dak Prescott (4. mjesto, 137 milijuna dolara) i vanjski igrač New York Metsa Juan Soto (7. mjesto, 114 milijuna dolara) postavili su rekorde za NFL i MLB.

Ukupno, deset najplaćenijih sportaša zaradilo je 1,4 milijarde dolara, što je blagi porast u odnosu na prošlogodišnjih 1,38 milijardi te ujedno najveći ukupni iznos otkad je Forbes, 1990., počeo pratiti zarade sportaša. Ove godine, drugi put nakon 2024., svaki član top 10 zarađuje više od 100 milijuna dolara. Zapravo, svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji Oleksandr Usyk (101 milijun dolara) i golfer Jon Rahm (100 milijuna dolara) također su dosegnuli tu granicu, ali nisu uspjeli ući na ovu listu. Njihove zarade pokazuju koliko su se cifre na listi povećale. Primjerice, 2016. godine, najveća zarada iznosila je 88 milijuna dolara, a godinu kasnije 93 milijuna. Danas, ti iznosi nisu dovoljni niti za 14., a zbroj oba iznosa i dalje bi bio 94 milijuna dolara manji od Ronaldove ovogodišnje zarade.

#1. 275 milijuna dolara

Cristiano Ronaldo

sport: nogomet | dob: 40 | nacionalnost: Portugalac | na terenu: 225 milijuna dolara | izvan terena: 50 milijuna dolara

U rujnu, pogotkom za portugalsku reprezentaciju u UEFA-inoj Ligi nacija, postao je prvi nogometaš s 900 pogodaka u službenim utakmicama. Izvan terena je još aktivniji. U posljednjih godinu dana, Ronaldo je uložio u tvrtku za nosivu tehnologiju Whoop, proizvođača porculana Vista Alegre i brend suplemenata Bioniq. U travnju je najavio i pokretanje filmskog studija u suradnji s Matthewom Vaughnom, redateljem filma Kingsman. Osim toga, u kolovozu je pokrenuo YouTube kanal koji već ima 75 milijuna pretplatnika – uz njegovih 939 milijuna pratitelja na Instagramu, Facebooku i X-u. U veljači je njegov kanal prenosio turnir u padelu iz Rijada, koji je gledalo više od 600.000 ljudi.

#2. 156 milijuna dolara

Stephen Curry

sport: bejzbol | dob: 37 | nacionalnost: Amerikanac | na terenu: 56 milijuna dolara | izvan terena: 100 milijuna dolara

Godine 2023. potpisao je dugoročni ugovor s Under Armourovim brendom Curry, koji će trajati i nakon kraja njegove igračke karijere, a uključuje i 75 milijuna dolara u dionicama koje se isplaćuju do 2034. U ožujku je postao prvi NBA igrač s 4000 trica u karijeri. Uložio je i u tvrtku Nirvana Water, novu žensku košarkašku ligu Unrivaled i sportski napitak Plezi Hydration, u suradnji s Michelle Obamom. Postao je i pomoćni generalni menadžer košarkaških programa na sveučilištu Davidson. Producent je dokumentarca Sentenced i humoristične serije Mr. Throwback (otkazane nakon prve sezone). U kolovozu je produžio ugovor s Warriorsima za jednu godinu i 62,6 milijuna dolara.

#3. 146 milijuna dolara

Tyson Fury

sport: boks | dob: 36 | nacionalnost: Britanac | na terenu: 140 milijuna dolara | izvan terena: 6 milijuna dolara

Ogromna zarada Tysona Furyja možda će ublažiti njegovu bol, doslovnu i prenesenu, nakon teške godine u ringu. Do tada neporažen u 35 profesionalnih borbi, karizmatični prvak teške kategorije izgubio je WBC naslov porazom podijeljenom odlukom sudaca od Oleksandra Usyka u svibnju prošle godine, a zatim i revanš jednoglasnom odlukom u prosincu. Mjesec dana kasnije, Fury je na društvenim mrežama objavio da se povlači iz boksa sa 36 godina, iako je ta vijest bila donekle ublažena nizom prethodnih najava povlačenja tijekom njegove karijere. (Nakon pobjede nad Dillianom Whyteom 2022., primjerice, Fury je izjavio da ga „nijedan iznos novca“ ne bi mogao vratiti u sport)Izvan ringa, boksač poznat kao Kralj Cigana, ima partnerstvo za promociju turizma u Malti, gdje je održao pripreme za drugi meč s Usykom, a ima i reality show na Netflixu pod nazivom At Home With the Furys (Kod kuće s Furyjevima). Druga sezona još nije službeno najavljena, ali Fury je viđen kako snima prošle godine.

#4. 137 milijuna dolara

Dak Prescott

sport: američki nogomet | dob: 31 | nacionalnost: Amerikanac | na terenu: 127 milijuna dolara | izvan terena: 10 milijuna dolara

Četverogodišnje produljenje ugovora vrijedno 240 milijuna dolara s Dallas Cowboysima u rujnu donijelo je Prescotu rekorde NFL-a za prosječnu godišnju vrijednost ugovora (60 milijuna dolara) i zajamčeni novac (231 milijun dolara), kao i najveći predujam u povijesti lige zahvaljujući bonusu za potpisivanje ugovora od 80 milijuna dolara. Ipak, Prescott se tako visoko nalazi među najplaćenijim sportašima svijeta zahvaljujući jednoj posebnosti vezanoj uz kalendar i sustav plaća u NFL-u. U ožujku je quarterback pristao na restrukturiranje ugovora kako bi oslobodio prostor pod ‘salary capom’ za Cowboyse, pretvorivši 45,75 milijuna dolara svoje osnovne plaće za 2025. godinu u bonus za potpisivanje ugovora, čime je novac dobio ranije.

Taj potez u suštini znači da Prescott prima plaće za dvije sezone unutar 12-mjesečnog razdoblja koje obuhvaća Forbesova ljestvica zarade sportaša. Izvan terena, Prescott ima jedan od najjačih sponzorskih portfelja u američkom nogometu, surađujući s tvrtkama poput Dick’s Sporting Goods, Lowe’s i Nikeove marke Jordan. Također surađuje s jednim od vlasnika franšize Crunch Fitnessa na otvaranju novih teretana u Teksasu.

#5. 135 milijuna dolara

Lionel Messi

sport: nogomet | dob: 37 | nacionalnost: Argentinac | na terenu: 60 milijuna dolara | izvan terena: 75 milijuna dolara

Možda nijedan muški sportaš na svijetu nema veći značaj za svoju ligu od Lionela Messija za Major League Soccer, koja je zahvaljujući ‘Messi efektu’ zabilježila rast prihoda i vrijednosti klubova. (Jedan od pokazatelja njegove jedinstvene pozicije je činjenica da je MLS prošle godine prenosio njegove utakmice doigravanja s posebnom ‘Messi kamerom’ koja je bila usmjerena isključivo na njega) Ono što zabrinjava ligu jest to što Messijev ugovor s Inter Miamijem istječe ove godine, no navodno pregovara o produljenju kako bi ostao u klubu.Messi, koji je primio Predsjedničku medalju slobode u posljednjim danima Bidenove administracije, možda cilja i na priznanje u rodnoj Argentini, Njegov suigrač iz Inter Miamija, Luis Suárez, nedavno je izjavio da Messi planira nastupiti na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine.

Izvan terena, Messi ima vrlo unosne sponzorske ugovore, među kojima i s Adidasom, koji je u listopadu lansirao kolekciju tenisica nastalu u suradnji između Messija i glazbenika Bad Bunnyja. U rujnu je osnovao i vlastitu produkcijsku kuću pod nazivom 525 Rosario, s planovima za znanstveno-fantastičnu animiranu seriju o 12-godišnjem Leu. Prošle godine najavio je i lansiranje vlastitog sportskog napitka pod imenom Mas+, no brend se trenutno nalazi u pravnoj bitci s Prime Hydrationom Logana Paula zbog sličnosti u dizajnu bočica.

#6. 133,8 milijuna dolara

LeBron James

sport: košarka | dob: 40 | nacionalnost: Amerikanac | na terenu: 48,8 milijuna dolara | izvan terena: 85 milijuna dolara

Nakon što je njegova 22. NBA sezona završila ispadanjem Los Angeles Lakersa u prvoj rundi doigravanja, 40-godišnji LeBron James dao je naslutiti da bi mogao otići u mirovinu. „Uzet ću malo odmora s obitelji i vidjeti kako izgleda sljedeće poglavlje“, rekao je najstariji aktivni NBA igrač nedavno u svom podcastu Mind the Game.

Kad god odluči objesiti tenisice o klin, 21-struki All-Star već ima izgrađeno poslovno carstvo. Jedini je, uz Tigera Woodsa, aktivni sportaš koji je uspio postati milijarder. James je suosnivač produkcijske i razvojne kompanije SpringHill. Prema podacima Bloomberga, tvrtka je prošle godine ostvarila gubitak od 28 milijuna dolara uz prihod od 104 milijuna, ali cilja na profitabilnost nakon spajanja s britanskom produkcijskom kućom Fulwell 73, koje je navodno uključivalo i 40 milijuna dolara ulaganja postojećih investitora.

James je također investitor u proizvođača tekile Lobos 1707, koji je ove godine prodao većinski udio alkoholnom divu Diageu u sklopu dogovora koji uključuje i prava na brend votke Cîroc. Među svojim tradicionalnijim poslovnim suradnjama, James je postigao dogovor s tvrtkom Mattel kako bi postao prvi profesionalni sportaš koji će imati Ken lutku sa svojim likom.

#7. 114 milijuna dolara

Juan Soto

sport: bejzbol | dob: 26 | nacionalnost: Dominikanac | na terenu: 109 milijuna dolara | izvan terena: 5 milijuna dolara

Peterostruki dobitnik nagrade Silver Slugger prije navršene 26 godine, Juan Soto oduvijek je bio predodređen za ogroman igrački ugovor. Čak i uz ta visoka očekivanja, ugovor koji je potpisao s New York Metsima u prosincu bio je pravo iznenađenje: 15 godina za 765 milijuna dolara. (U to vrijeme, samo je još jedan ugovor u povijesti bejzbola premašio 500 milijuna dolara – onaj Shoheija Ohtanija s Los Angeles Dodgersima, vrijedan 700 milijuna dolara na 10 godina, ali s odgodom isplate svega osim 20 milijuna na najmanje deset godina.)

U roku od nekoliko dana nakon što je Soto potpisao, prodaja ulaznica za utakmice Metsa doslovno je eksplodirala, kako je to opisao milijarder i vlasnik kluba Steve Cohen, s rekordnim brojevima za pojedinačne utakmice i značajnim porastom ukupne sezonske prodaje. Osim plaće, Soto će uživati i u dodatnim pogodnostima kao što su luksuzna loža, premium ulaznice za domaće utakmice i osobni tjelohranitelji.Nastavlja i sa svojim sponzorskim ugovorima, među kojima su energetska pića Celsius, videoigra Call of Duty te dvije kompanije iz njegove rodne Dominikanske Republike; banka Banreservas i pivo Presidente.

#8. 104 milijuna dolara

Karim Benzema

sport: nogomet | dob: 37 | nacionalnost: Francuz | na terenu: 100 milijuna dolara | izvan terena: 4 milijuna dolara

Benzema je 2023. godine slijedio nekadašnjeg suigrača iz Real Madrida, Cristiana Ronalda, u Saudijsku Arabiju, dobivši izdašnu plaću potpisivanjem za klub Al-Ittihad iz Saudijske Pro Lige. No, glasine sada sugeriraju da bi francuski napadač mogao napraviti sljedeći korak po uzoru na Ronaldova velikog rivala, Lionela Messija. Pozivajući se na anonimne izvore bliske Benzemi, koji je tek prije nekoliko godina proglašen najboljim nogometašem svijeta kao dobitnik Zlatne lopte 2022., New York Post je nedavno objavio da planira prelazak u MLS uoči Svjetskog prvenstva 2026., koje će se igrati u Sjevernoj Americi.

Izvan terena, Benzema uglavnom izbjegava reflektore, surađujući s ograničenim brojem sponzora, među kojima je i Adidas. U intervjuu za španjolski TV kanal Mega, priznao je da više voli miran život u Madridu nego slavu u Saudijskoj Arabiji, rekavši: „U Španjolskoj ponekad odem na večeru ili na plažu. Ovdje ne možeš ni hodati ulicom, ljudi su ludi za nogometom.“

#9. 102,5 milijuna dolara

Shohei Ohtani

sport: bejzbol | dob: 30 | nacionalnost: Japanac | na terenu: 2,5 milijuna dolara | izvan terena: 100 milijuna dolara

Nakon što je odgodio isplatu gotovo cijelog iznosa mega-ugovora s Dodgersima, ostavljajući si samo dva milijuna dolara godišnje do 2034., kada će početi zarađivati 68 milijuna dolara godišnje, Ohtani je dobio neproporcionalno velik poticaj zahvaljujući prošlogodišnjem pohodu Los Angelesa na Svjetsku seriju. Igrači MLB-a primaju udjele iz bonus fonda za doigravanje, ovisno o tome koliko daleko njihova momčad dogura, pa je Ohtani, uz šampionski prsten ukrašen safirima i dijamantima u prepoznatljivim plavo-bijelim bojama Dodgersa, kući ponio i ček na, prema izvještajima, 477.441 dolara.

Naravno, to je sitniš u usporedbi s njegovim unosnim sponzorskim ugovorima. Ohtani, koji je aktualni MVP Nacionalne lige u ulozi ‘designated hittera’ te se nada povratku na poziciju bacača ove sezone, surađuje s tvrtkama s obje strane Pacifika, uključujući New Balance i Beats by Dre u SAD-u, te Kose i Seiko u svojem rodnom Japanu.

U ožujku, sedam mjeseci nakon što je potpisao ekskluzivni globalni ugovor za kolekcionarske kartice s kompanijom Topps, na aukciji se pojavila jedinstvena kartica s Ohtanijevim potpisom i logotipom s njegovih hlača koje je nosio kada je postao prvi igrač u povijesti MLB-a sa sezonom u kojoj je ostvario 50 home runova i 50 ukradenih baza. Ukupna cijena postignuta na aukciji, uključujući kupčevu proviziju, iznosila je 1,07 milijuna dolara.

#10. 101,4 milijuna dolara

Kevin Durant

sport: košarka | dob: 36 | nacionalnost: Amerikanac | na terenu: 51,4 milijuna dolara | izvan terena: 50 milijuna dolara

Durant je u veljači doživio jedan od vrhunaca karijere kada je postao tek osmi igrač u povijesti NBA lige koji je postigao 30.000 poena u regularnoj sezoni. Ostatak sezone bio je teži, skupi Phoenix Sunsi završili su na 11. mjestu Zapadne konferencije, promašili doigravanje i potaknuli špekulacije da bi Durant mogao biti razmijenjen ovog ljeta. (Durant, 15 puta All-Star, ima još jednu sezonu preostalu na svom ugovoru, vrijednu 54,7 milijuna dolara.)

Srećom, Durant je imao niz drugih uspjeha, počevši s osvojenim zlatom na Olimpijskim igrama u Parizu prošlog ljeta, gdje je postao najbolji strijelac u povijesti američke reprezentacije na Ljetnim igrama. U kolovozu je postao suvlasnik francuskog nogometnog kluba Paris Saint-Germain kroz investicijski fond Arctos Sports Partners, a od tada je uložio i u brend sportske odjeće Homage.

U međuvremenu, Durantova medijska kuća Boardroom nedavno je predstavila model premium članstva i udružila se s tvrtkom Fanatics u pokretanju programa profesionalnog razvoja za sportaše. Durant će se također pojaviti u drugoj sezoni Netflixove dokumentarne serije Starting 5, čije se emitiranje očekuje kasnije ove godine.

Brett Knight, novinar Forbes