Na Wall Streetu Dow Jones pao, S&P 500 porastao

Na Wall Streetu je u ponedjeljak Dow Jones indeks blago pao, dok su S&P 500 i Nasdaq dosegnuli nove rekordne razine, zahvaljujući rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju.

Dow Jones oslabio je 0,14 posto, na 46.694 boda, dok je S&P 500 porastao 0,36 posto, na 6.740 bodova, a Nasdaq indeks 0,71 posto, na 22.941 bod.

Najviše je jučer skočila cijena dionice AMD-a, više od 20 posto, nakon vijesti da je taj proizvođač čipova postigao dogovor o isporuci čipove OpenAI-u, a da će ta kompanija koja je stvorila ChatGPT kupiti 10-postotni udio u AMD-u.

Očekuje se daljnje smanjenje kamata

Kako nije bilo drugih značajnijih vijesti, trgovalo se mirno. Tim više što nije bilo značajnijih gospodarskih izvješća, s obzirom da su savezne službe privremeno zatvorene već šesti dan jer republikanci i demokrati u Kongresu ne uspijevaju postići dogovor o daljnjem financiranju tih službi.

Ulagači nisu previše uznemireni privremenim zatvaranjem saveznih službi jer se to događa gotovo svake godine u ovo vrijeme i dosad nije osjetnije utjecalo na gospodarstvo i financijska tržišta.

No, analitičari upozoravaju da bi šteta moglo biti, ako ova pat pozicija potraje.

Podršku tržištu pruža, pak, nada ulagača u daljnje smanjenje kamatnih stopa američke središnje banke.

S obzirom da svi posljednji podaci s tržišta rada ukazuju na slabost tog tržišta, većina analitičara procjenjuje da će Fed do kraja godine smanjiti kamate još u dva navrata za po 0,25 postotnih bodova.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,13 posto, na 9.479 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,01 posto, na 24.378 bodova, a pariški CAC 1,36 posto, na 7.971 bod.