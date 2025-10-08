Wall Street skliznuo s rekordnih razina

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica skliznule s rekordnih razina jer ulagačima nedostaju smjernice, s obzirom da se zbog prekida rada saveznih službi ne objavljuju najvažnija gospodarska izvješća.

Dow Jones oslabio je 0,20 posto, na 46.602 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,38 posto, na 6.714 bodova, a Nasdaq indeks 0,67 posto, na 22.788 bodova.

Kako republikanski i demokratski zastupnici u Kongresu ne uspijevaju postići dogovor o daljnjem financiranju saveznih službi, te su službe privremeno zatvorene već sedmi dan.

Ulagači nisu zbog toga previše uznemireni jer se to događa gotovo svake godine u ovo vrijeme i dosad nije osjetnije utjecalo na gospodarstvo, no analitičari upozoravaju da bi šteta moglo biti, ako ova pat pozicija potraje.

Osim toga, ne objavljuju se najvažnija makroekonomska izvješća, pa ulagači ne znaju kakva je situacija u gospodarstvu. Zbog toga se više oslanjaju na izvješća koja su inače manje važna.

Jučer je ogranak Feda u New Yorku objavio izvješće o očekivanjima potrošača, koje je pokazalo da je razina optimizma splasnula, a da su očekivanja po pitanju inflacije porasla.

„To je izvješće ulagačima pružilo izliku da povuku dio zarade s tržišta, s obzirom da je S&P 500 indeks rastao sedam dana zaredom. Bit će puno nesigurnosti sve dok traje prekid rada saveznih službi jer neće biti gospodarskih pokazatelja”, objašnjava Sam Stovall, strateg u tvrtki CFRA Research.

Podršku tržištu pruža, pak, nada ulagača u daljnje smanjenje kamatnih stopa američke središnje banke, nakon što ih je u rujnu srezala za 0,25 postotnih bodova.

S obzirom da svi posljednji podaci s tržišta rada ukazuju na slabost tog tržišta, većina analitičara procjenjuje da će Fed do kraja godine smanjiti kamate još u dva navrata za po 0,25 postotnih bodova.

Ta očekivanja podržavaju neki dužnosnici Feda, koji poručuju da su spremni za daljnje smanjenje kamata, no drugi upozoravaju da je inflacija i dalje visoka i da bi stoga sa smanjenjem cijene novca trebalo pričekati.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer blago porasle, nakon pada dan prije. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,05 posto, na 9.483 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,03 posto, na 24.385 bodova, a pariški CAC 0,04 posto, na 7.974 boda.