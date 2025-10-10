Wall Street skliznuo s rekordnih razina. Tri godine tržišta ‘bikova’

Na Wall Streetu je u četvrtak S&P 500 indeks skliznuo s rekordne razine jer ulagači ne žele dodatno riskirati, s obzirom da nema važnijih gospodarskih izvješća i da se bliži sezona objava poslovnih rezultata kompanija.

Dow Jones pao je 0,52 posto, na 46.358 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,28 posto, na 6.735 bodova, a Nasdaq indeks 0,08 posto, na 23.024 boda.

Ulagači jučer nisu željeli dodatno riskirati, s obzirom da su dan prije S&P 500 i Nasdaq dosegnuli rekordne razine i da idućega tjedna počinje sezona objava poslovnih rezultata kompanija za treće tromjesečje.

I dalje bez dogovora o saveznim službama

Analitičari u anketi Reutersa očekuju rast zarada kompanija od gotovo 9 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Podršku tržištu pruža nada ulagača da će američka središnja banka nastaviti sa smanjenjem kamata, nakon što ih je u rujnu srezala za 0,25 postotnih bodova.

Analitičari vjeruju da će Fed već na sjednici krajem listopada smanjiti kamate za daljnjih 0,25 postotnih bodova, a hoće li biti još rezova do kraja godine ovisi o budućim gospodarskim pokazateljima.

Kako u Kongresu još uvijek nije postignut dogovor o daljnjem financiranju saveznih službi, te službe ne rade već deveti dan, što znači da nema značajnijih gospodarskih izvješća koja bi usmjerila ulagače.

Ovih dana navršava se tri godine od početka aktualnog tržišta ‘bikova’, a u tom je razdoblju S&P 500 indeks porastao gotovo 90 posto, ponajviše zahvaljujući snažnom rastu tehnološkog sektora izazvanog euforijom u vezi umjetne inteligencije.

I dok neki analitičari kažu da se stvara ‘balon’ zbog čega bi uskoro cijene dionica mogle oštrije pasti, drugi drže da još uvijek ima prostora za rast tržišta.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,41 posto, na 9.509 bodova, a pariški CAC 0,23 posto, na 8.041 bod. Frankfurtski DAX porastao je, pak, 0,06 posto, na 24.611 bodova.