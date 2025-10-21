Wall Street snažno porastao na početku tjedna. Oporavak cijena regionalnih banaka

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica snažno porasle jer su splasnula strahovanja u vezi regionalnih banaka i jer se ulagači nadaju boljim poslovnim rezultatima kompanija nego što analitičari očekuju.

Dow Jones ojačao je 1,25 posto, na 46.706 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,07 posto, na 6.735 bodova, a Nasdaq indeks 1,37 posto, na 22.990 bodova.

Rast indeksa zahvaljuje se, među ostalim, oporavku cijena dionica regionalnih banaka, nakon prošlotjednog oštrog pada zbog naznaka financijskih problema u nekima od njih.

Bolji kvartalni rezultati od očekivanja

Najviše su, pak, jučer porasle cijene dionica tehnoloških divova. Cijena Applea dosegnula je rekordnu razinu, dok su cijene Mete, Netflixa i Alphabeta porasle između 1,3 i 3,3 posto.

Sektorski indeks proizvođača čipova porastao je, pak, za 1,6 posto jer optimizam u vezi razvoja umjetne inteligencije ne popušta.

Podršku tržištu pružaju bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati većine kompanija i banaka.

Zbog toga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle za 9,3 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok su na početku sezone objava financijskih izvješća očekivali rast od 8,8 posto.

Nastavak rada saveznih službi?

Ovoga će tjedna izvješća, među ostalim, objaviti Netflix, Tesla, IBM, Intel, GM i Ford, a ulagači igraju na to da će rezultati i tih kompanija biti bolji nego što analitičari očekuju.

Pozitivno na tržište utječe i to što trgovinske napetosti između SAD-a i Kine nisu dodatno porasle, što bi moglo značiti da diplomatski pregovori iza zavjesa i dalje traju.

Uz to, čini se da bi do kraja tjedna republikanski i demokratski zastupnici u Kongresu mogli postići dogovor o daljnjem financiranju saveznih službi, što znači da bi te službe, nakon više od 20 dana prekida rada, uskoro mogle ponovno proraditi.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,52 posto, na 9.403 boda, dok je frankfurtski DAX skočio 1,80 posto, na 24.258 bodova, a pariški CAC 0,39 posto, na 8.206 bodova.