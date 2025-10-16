Poslovni rezultati banaka potaknuli Wall Street

Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 porastao, kao i Nasdaq indeks, što se zahvaljuje dobrim poslovnim rezultatima banaka i kompanija, pa je trgovinski rat između SAD-a i Kine ostao u drugom planu.

Dow Jones oslabio je 0,04 posto, na 46.253 boda, dok je S&P 500 porastao 0,40 posto, na 6.671 bod, a Nasdaq indeks 0,66 posto, na 22.670 bodova.

Među najvećim su dobitnicama bile dionice velikih američkih banaka, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima.

Cijene dionica Morgan Stanleya i Bank of America skočile su više od 4 posto, pa je S&P 500 indeks bankarskog sektora porastao 1,2 posto.

Rezultati banaka pokazuju da kompanije dobro posluju, da je potrošnja i dalje snažna te da gospodarstvo stabilno raste, kažu analitičari.

„Jedna od poruka koja se može iščitati iz rezultata banaka je da građani troše. Zaposlenost ne pada poput kamena. I inflacija i zaposlenost kreću se u razumnim okvirima”, kaže Thomas Martin, portfelj menadžer u tvrtki GLOBALT.

Bolje nego što se očekivalo poslovne rezultate jučer je objavio i tehnološki div ASML, što se zahvaljuje velikim investicijama u razvoj umjetne inteligencije.

Cijena dionice ASML-a porasla je 2,7 posto, a indeks sektora proizvođača čipova skočio je 3 posto.

Zbog toga je trgovinski sukob između SAD-a i Kine jučer bio u drugom planu.

Nakon što je u petak najavio da će od 1. studenog uvesti dodatne 100-postotne carine na uvoz kineskih proizvoda, predsjednik SAD-a Donald Trump posljednjih dana pokušava smiriti ulagače, pa poručuje da će sve biti u redu i da SAD ne želi naštetiti Kini.

No, u utorak su i Kina i SAD počeli naplaćivati lučke pristojbe brodarskim kompanijama, a Trump je kazao da bi SAD mogao prestati kupovati kinesko jestivo ulje jer je Kina prestala kupovati američku soju.

Iz Washingtona poručuju da bi se Trump mogao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Južnoj Koreji krajem listopada, no iz kineskog ministarstva trgovine odgovorili su da SAD ne može tražiti razgovore dok istodobno prijeti.

Sve to, kažu analitičari, umanjuje izglede za postizanje cjelovitog trgovinskog dogovora.

A na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,30 posto, na 9.424 boda, afrankfurtski DAX 0,23 posto, na 24.181 bod. Pariški CAC porastao je, pak, 1,99 posto, na 8.077 bodova.