Na Wall Streetu oprez, u fokusu rezultati kompanija

Na Wall Streetu se u utorak trgovalo oprezno, a u fokusu ulagača bili su kvartalni poslovni rezultati kompanija, koji su bolji od očekivanja, ali ne i impresivni.

Dow Jones ojačao je 0,47 posto, na 46.924 boda, dok je S&P 500 ostao gotovo nepromijenjen na 6.735 bodova. Nasdaq indeks oslabio je, pak, 0,16 posto, na 22.953 boda.

U fokusu ulagača bili su jučer poslovni rezultati niza kompanija, kao što su Coca-Cola, General Motors i 3M.

Veće zarade od očekivanja kod 87 posto kompanija

Cijene dionica većine njih su porasle jer su te kompanije izvijestile o boljim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima u trećem tromjesečju.

Dosad je izvješća objavilo 78 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, pri čemu ih je 87 posto ostvarilo veću zaradu nego što se očekivalo.

Zbog toga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle za 9,2 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok su na početku sezone objava financijskih izvješća očekivali rast od 8,8 posto.

No, premda bolji od očekivanja, rezultati kompanija nisu jučer uspjeli značajnije potaknuti tržište jer se, kažu analitičari, burzovni indeksi kreću oko rekordnih razina, a valuacije su prilično nategnute.

Nakon zatvaranja burze, poslovno izvješće objavio je Netflix, a cijena dionice te kompanije potonula je u produženom trgovanju oko šest posto jer je zarada u proteklom kvartalu bila manja nego što su analitičari očekivali.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,25 posto, na 9.426 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,29 posto, na 24.330 bodova, a pariški CAC 0,64 posto, na 8.258 bodova.