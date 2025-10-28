Wall Street na novim rekordnim razinama. Hoće li SAD i Kina postići dogovor?

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi dosegnuli nove rekordne razine jer se ulagači nadaju trgovinskom dogovoru između SAD-a i Kine, kao i daljnjem smanjenju kamatnih stopa američke središnje banke.

Dow Jones ojačao je 0,71 posto, na 47.544 boda, dok je S&P 500 porastao 1,23 posto, na 6.875 bodova, a Nasdaq indeks 1,86 posto, na 23.637 bodova.

Novi rekordi tih indeksa ponajviše se zahvaljuju nadi ulagača da će SAD i Kina ovoga tjedna postići trgovinski dogovor.

Dogovor SAD-a i Kine?

Američki i kineski pregovarači dogovorili su u nedjelju okvir trgovinskog sporazuma o kojem će predsjednik SAD-a Donald Trump i njegov kineski kolega Xi Jinping odlučivati u četvrtak na sastanku u Južnoj Koreji.

Postigne li se dogovor, Washington ne bi uvodio drastične carine na uvoz kineskih proizvoda, a Kina bi odustala od stroge kontrole izvoza rijetkih zemnih metala.

Osim toga, u fokusu ulagača bit će ovoga tjedna kvartalni poslovni rezultati nekih od najvećih tehnoloških kompanija u svijetu – Microsofta, Applea, Alphabeta, Amazona i Meta Platformsa.

Velika većina kompanija, koje su dosad objavile poslovna izvješća, objavila je bolje nego što se očekivalo rezultate i po pitanju prihoda i po pitanju zarada.

Stoga se ulagači nadaju da će se taj trend nastaviti i s rezultatima tehnoloških divova.

Inflacija iznad ciljanih razina

Zahvaljujući tome, jučer su najviše porasle cijene dionica u tehnološkom i komunikacijskom sektoru.

Podršku tržištu pruža i uvjerenje ulagača da će ovoga tjedna čelnici američke središnje banke na redovnoj sjednici dodatno smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, kao i u rujnu.

Doduše, inflacija u SAD-u se i dalje kreće oko 3 posto, znatno iznad ciljanih razina Feda od oko 2 posto, no ulagači vjeruju da će Fed ipak smanjiti cijenu novca kako bi potaknuo oslabljeno tržište rada i rast gospodarstva.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,09 posto, na 9.653 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,28 posto, na 24.308 bodova, a pariški CAC 0,16 posto, na 8.239 bodova.

Zahvaljujući tome, STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica porastao je 0,2 posto, na novu rekordnu razinu.