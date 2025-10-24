Najava sastanka Trumpa i Xia potaknula Wall Street

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi porasli, što se zahvaljuje nadi ulagača u popuštanje trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine, nakon što je Bijela kuća potvrdila da će se održati sastanak između predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga.

Dow Jones ojačao je 0,31 posto, na 46.734 boda, dok je S&P 500 porastao 0,58 posto, na 6.738 bodova, a Nasdaq indeks 0,89 posto, na 22.941 bod.

Podršku tržištu pružila je poruka iz Bijele kuće da će se idućega tjedna Trump na turneji po Aziji sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Već dulje vrijeme trgovinske napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava rastu, a Trump je posljednjih dana govorio i to kako očekuje uspješan sastanak sa Xiom, ali i to da sastanka možda uopće neće biti.

Potvrda Bijele kuće da će sastanak biti održan krajem idućega tjedna potaknula je nade ulagača u popuštanje trgovinskih tenzija.

„Jasno je da je potvrda sastanka između Trumpa i Xia pozitivna za tržište, koje je posljednjih dana išlo malo gore, malo dolje zbog trgovinskih napetosti”, kaže Zachary Hill, portfelj menadžer u tvrtki Horizon Investments.

U fokusu ulagača bila su i kvartalna poslovna izvješća kompanija. Većina ih ostvaruje bolje nego što se očekivalo rezultate, no ima i podbačaja.

Tako je jučer cijena Tesle prvo pala oko 3 posto jer je taj proizvođač električnih automobila izvijestio o manjoj dobiti nego što se očekivalo, no na kraju trgovanja cijena Tesle bila je u plusu više od 2 posto.

Dosad je izvješća objavilo više od 120 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, pri čemu ih je 86 posto ostvarilo veću zaradu nego što se očekivalo.

Zbog toga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle za 9,9 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok su na početku sezone objava financijskih izvješća očekivali rast od 8,8 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,67 posto, na 9.578 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,23 posto, na 24.207 bodova, a pariški CAC 0,23 posto, na 8.225 bodova.