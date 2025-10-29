Opet rekordi na Wall Streetu. Ovaj put zahvaljujući tehnološkom sektoru

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi dosegnuli nove rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova, kao što su Nvidia i Microsoft.

Dow Jones ojačao je 0,34 posto, na 47.706 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,23 posto, na 6.890 bodova, a Nasdaq indeks 0,80 posto, na 23.827 bodova.

Novi rekordi tih indeksa ponajviše se zahvaljuju snažnom rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova.

Nvidia bi uskoro mogla vrijediti pet bilijuna

Cijena dionice Nvidije, najvećeg svjetskog proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju, skočila je 5 posto, nakon vijesti da će ta kompanija sudjelovati u razvoju superkompjutora za američko ministarstvo energetike.

Nakon jučerašnjeg snažnog rasta cijene dionice, tržišna vrijednost Nvidije porasla je za više od 230 milijardi dolara, pa bi uskoro mogla postati prva kompanija s tržišnom vrijednošću većom od pet bilijuna (5.000 milijardi) dolara.

Snažno je jučer porasla i cijena dionice Microsofta, oko 2 posto, što je pridonijelo rastu S&P 500 i Nasdaq indeksa.

U fokusu ulagača bit će idućih dana kvartalni poslovni rezultati nekih od najvećih tehnoloških kompanija u svijetu – Microsofta, Applea, Alphabeta, Amazona i Meta Platformsa.

Dosad je izvješća objavilo više od 180 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, pri čemu ih je oko 87 posto ostvarilo veću zaradu nego što se očekivalo.

Zbog toga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle za 10,5 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok su na početku sezone objava financijskih izvješća očekivali rast od 8,8 posto.

Novo smanjenje kamata?

Podršku tržištu pruža i uvjerenje ulagača da će ovoga tjedna čelnici američke središnje banke na redovnoj sjednici dodatno smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, kao i u rujnu.

Osim toga, američki i kineski pregovarači dogovorili su okvir trgovinskog sporazuma o kojem će predsjednik SAD-a Donald Trump i njegov kineski kolega Xi Jinping odlučivati u četvrtak na sastanku u Južnoj Koreji.

Postigne li se dogovor, Washington ne bi uvodio drastične carine na uvoz kineskih proizvoda, a Kina bi odustala od stroge kontrole izvoza rijetkih zemnih metala.

Trump bi, piše Wall Street Jorunal, čak mogao smanjiti postojeće carine na uvoz iz Kine, ako Peking obeća da će učiniti više na zauzdavanju izvoza fentanila.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,44 posto, na rekordnih 9.696 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,12 posto, na 24.278 bodova, a pariški CAC 0,27 posto, na 8.216 bodova.