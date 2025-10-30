Wall Street na oprezu, Fed smanjio kamate

Na Wall Streetu su u srijedu Dow Jones i S&P 500 indeks ostali gotovo nepromijenjeni, nakon što je Fed smanjio kamatne stope, ali je predsjednik središnje banke Jerome Powell poručio da dodatni rez u prosincu uopće nije siguran.

Dow Jones oslabio je 0,16 posto, na 47.632 boda, dok je S&P 500 ostao gotovo nepromijenjen na 6.890 bodova. Nasdaq indeks ojačao je, pak, 0,55 posto, na rekordnih 23.958 bodova.

Čelnici američke središnje banke odlučili su jučer na redovnoj sjednici smanjiti ključne kamatne stope za daljnjih 0,25 postotnih bodova, kao što su to učinili u rujnu i kao što se na tržištu očekivalo.

Međutim, ulagače je pokolebao predsjednik Feda Jerome Powell, koji je na konferenciji za medije kazao da daljnje smanjenje kamata u prosincu uopće nije sigurno. Istaknuo je da veliki broj dužnosnika Feda smatra da treba pričekati razvoj događaja u gospodarstvu prije daljnjeg podešavanja monetarne politike.

Na tržištu se do jučer procjenjivalo da postoji više od 90 posto izgleda da će Fed i u prosincu smanjiti kamate, no nakon Powellovih komentara ti su izgledi pali na 70-ak posto.

Što će biti s kamatama, ovisi o budućim gospodarskim pokazateljima, no američke savezne službe, pa tako i statistički odjeli, još uvijek ne rade jer u Kongresu nije postignut dogovor o daljnjem financiranju tih službi.

A kada službe ponovno počnu objavljivati statističke podatke, smjer tržišta opet će ponajviše ovisiti o špekulacijama u vezi kamata.

Vrijednost Nvidije premašila 5.000 milijardi dolara

I dok je Dow Jones jučer oslabio, Nasdaq indeks dosegnuo je novu rekordnu razinu.

To se ponajviše zahvaljuje rastu cijene dionice Nvidije za daljnjih 3 posto zbog čega je taj proizvođač čipova za umjetnu inteligenciju postao prva kompanija s tržišnom vrijednošću većom od 5.000 milijardi dolara.

Od početka godine cijena Nvidije skočila je više od 50 posto, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije.

Terminski indeksi u minusu

Nakon zatvaranja Wall Streeta, tri tehnološka diva Microsoft, Alphabet i Meta Platforms objavili su kvartalne poslovne rezultate.

U produženom trgovanju, nakon zatvaranja tržišta, cijena dionice Mete pala je 9, a Microsofta 1 posto. Dionica Alphabeta poskupila je, pak, 5 posto.

Terminski Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq indeks trenutno su u blagom minusu od oko 0,2 posto.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,61 posto, na rekordnih 9.756 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,64 posto, na 24.124 boda, a pariški CAC 0,19 posto, na 8.200 bodova.