Ovi su biznismeni od početka godine zaradili 450 milijardi dolara zahvaljujući unosnim AI poslovima

Dok jedni slave njihovu viziju i uspjeh, kritičari ih optužuju da su bogatstvo izgradili na “poslovima koji kruže među njima“.

Ovo je bila velika godina za AI infrastrukturu. U samo nekoliko posljednjih tjedana OpenAI, Oracle, Nvidia, AMD i druge kompanije objavile su poslove vrijedne stotine milijardi dolara. Ti su dogovori kompleksni, nekonvencionalni i često kružni — primjerice, Nvidijina investicija do 100 milijardi dolara u OpenAI, objavljena krajem prošlog mjeseca, omogućit će OpenAI-ju da kupuje Nvidijine GPU procesore kako bi proširio vlastite kapacitete podatkovnih centara.

U sličnom dogovoru, ali s obrnutim omjerom vlasničkog udjela, AMD i OpenAI najavili su strateško partnerstvo u sklopu kojeg je OpenAI dobio pravo na kupnju do 160 milijuna dionica AMD-a (oko 10% ukupnog udjela) koje će stjecati postupno, ovisno o tome koliko OpenAI koristi AMD-ove GPU procesore kroz određeno vremensko razdoblje.

Iza tog vala dogovora stoji pomama za računalnom snagom. “Svijetu je potrebno mnogo više računalne moći”, napisao je Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-ja, na platformi X. Altman već godinama ističe da je “više računalne snage važnije nego ikad za uspjeh naše misije”.

Prema Stelli Biderman, izvršnoj direktorici neprofitne AI organizacije EleutherAI, “vlada ogromna nestrpljivost i strah od zaostajanja”, pa tvrtke spremno plaćaju “visoku cijenu da što brže dođu do najboljih resursa”. Najveća potražnja za GPU-ima, dodaje, dolazi od “malog broja izuzetno bogatih organizacija kojima je brzina i tehnološka prednost prioritet”.

Zajedno su jači

Rezultat su međusobno korisni poslovi u kojima se divovi tehnološkog sektora doslovno udružuju kako bi jedni druge ojačali. Zahvaljujući takvim ugovorima, vrijednosti kompanija i bogatstvo njihovih vlasnika dramatično su porasli. Prema Forbesu, 20 najistaknutijih milijardera povezanih s eksplozijom ulaganja u AI infrastrukturu povećali su svoje bogatstvo za više od 450 milijardi dolara od početka godine.

Najveći dobitnik je Larry Ellison, suosnivač i tehnički direktor Oracla, čije je bogatstvo poraslo za 140 milijardi dolara zahvaljujući skoku vrijednosti dionica za 73 posto. To je posljedica procjena da će Oracleov prihod od računalne infrastrukture za umjetnu inteligenciju narasti s 18 na 144 milijarde dolara u iduće četiri godine.

Slijede Jensen Huang, suosnivač i direktor Nvidije, čije je bogatstvo poraslo za 47 milijardi dolara, te Michael Dell, koji je zaradio 35 milijardi dolara zahvaljujući dionicama Della i udjelu u Broadcomu, oboje ključnim dobavljačima opreme za AI podatkovne centre.

Najveći dobitnici u postotku su pet milijardera iz CoreWeavea, čije su dionice od ožujka porasle za 250 posto, gotovo utrostručivši bogatstvo četvorice suosnivača i ranog ulagača Jacka Cogena. CoreWeave je pritom podigao oko 29 milijardi dolara duga za izgradnju infrastrukture, ali navodi da su svi ti krediti pokriveni višegodišnjim ugovorima s tvrtkama poput Mete, Microsofta i OpenAI-ja.

Velike koristi ostvarili su i Masayoshi Son iz SoftBanka te Arkady Volozh, osnivač Yandexa. Njihovo se bogatstvo povećalo za 142 i 166 posto. SoftBank je u travnju najavio dodatnih 40 milijardi dolara financiranja za OpenAI, od čega 30 milijardi ovisi o tome hoće li OpenAI do prosinca postati profitna tvrtka.

Volozh je svoje poznato bogatstvo prebacio u Nebius, kompaniju koja gradi AI podatkovne centre i iznajmljuje GPU procesore tvrtkama poput Microsofta. Nebius je ove godine porastao 340 posto, a zahvaljujući tome, bivši direktor sigurnosti Yandexa Vladimir Ivanov također je postao milijarder, s udjelom vrijednim 1,2 milijarde dolara.

Veliki dugovi

Iako procjene vrijednosti lete u nebo, tvrtke i ulagači tvrde da su sigurni. Veliki tehnološki igrači poput Oracla, Microsofta i Googlea, koji ulažu ogromne iznose u AI infrastrukturu, imaju stabilne izvore prihoda koji financiraju te projekte. Ipak, Oracle trenutno ima najveći dug u svojoj povijesti – u rujnu je izdao još 18 milijardi dolara obveznica, a agencija S&P snizila mu je rejting na “negativan” zbog zabrinutosti za slobodan novčani tok.

“Izgledi za rast su jaki, ali rizici uključuju mogući višak kapaciteta podatkovnih centara ako potražnja za AI uspori, kao i koncentraciju kupaca i dobavljača te nestabilno konkurentsko okruženje”, stoji u S&P-ovu izvješću iz rujna.

Veliki kreditori, poput Blackstonea, koji je vodio 7,5 milijardi dolara vrijedan kredit za CoreWeave, tvrde da su njihovi ugovori “vodonepropusni” i da ih kupci ne mogu lako raskinuti. “Prodajem to Microsoftu. Microsoft će platiti račune“, rekao je Michael Intrator, direktor CoreWeavea. Ipak, OpenAI, koji je ove godine potpisao ugovore o računalnim kapacitetima vrijedne 22 milijarde dolara, ima manje gotovine i veći rizik.

Bogatstvo suosnivača i direktora Nvidije Jensena Huanga poraslo je za 47 milijardi dolara foto: Josh Edelson/AFP

Vrijednost OpenAI-ja eksplodirala je — investitori su ga procijenili na 157 milijardi dolara u listopadu 2024., na 300 milijardi u kolovozu, a sada na čak 500 milijardi, što je najviša procjena u povijesti jedne privatne tvrtke. Altman tvrdi da nema osobni vlasnički udio u OpenAI-ju, ali je milijarder zahvaljujući drugim ulaganjima, uključujući 800 milijuna dolara u nuklearnu tvrtku Oklo, koja bi jednog dana mogla napajati AI centre.

OpenAI-jev konkurent Anthropic, koji ima duboke veze s Amazonom i Googleom, u rujnu je procijenjen na 183 milijarde dolara, što je deset puta više nego krajem 2024. Sedmero suosnivača sada ima udio vrijedan 3,7 milijardi dolara svaki – prije samo godinu dana nisu bili milijarderi.

Što ako tehnologija zakaže?

Ulagači također ulažu milijarde u AI laboratorije bez prihoda, poput Thinking Machines (bivše tehničke direktorice OpenAI-ja Mire Murati), procijenjene na 12 milijardi dolara, i Safe Superintelligence, tvrtke bivšeg znanstvenika OpenAI-ja Ilye Sutskevera, vrijedne 32 milijarde dolara.

Kako je istaknuo Chris Moon iz tvrtke DigitalBridge, “ključni problem je tko će preuzeti rizik ako tehnologija zakaže”.

Održivi rast ovisi o sposobnosti ovih tvrtki da pretvore AI inovacije u stvarno profitabilne poslove – osobito OpenAI, koji još uvijek ne zna kako ostvariti profit.

Neki su već počeli unovčavati svoje udjele: OpenAI je nedavno završio prodaju dionica zaposlenika vrijednu 6,6 milijardi dolara, dok su milijarderi iz CoreWeavea već prodali više od 1,3 milijarde dolara dionica, a Nvidijin Jensen Huang prodaje dionice gotovo svakodnevno.

Phoebe Liu, novinarka Forbesa