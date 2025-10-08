Japanski div kupio robotski biznis švicarskog ABB-a za 5,4 milijarde dolara. “Sada smo spremni ubrzati evoluciju čovjeka”

Ovaj potez dio je niza SoftBankovih ulaganja i akvizicija kojima se nastoji pozicionirati u središte procvata umjetne inteligencije.

SoftBank Group objavio je u srijedu da je pristao kupiti robotski biznis švicarske inženjerske grupe ABB za 5,4 milijarde dolara.

Dogovor označava veliki iskorak osnivača i izvršnog direktora SoftBanka, Masayoshija Sona u robotiku, koji nakon razdoblja povlačenja ponovno širi investicijske aktivnosti. SoftBank, čiji su izleti u robotiku uključivali humanoida Pepper, ima udjele u tvrtkama Berkshire Grey i AutoStore. Ovaj potez znači da je ABB odustao od prvotne odluke da izdvoji i zasebno uvrsti na burzu svoj posao industrijske automatizacije, koji u području tvorničkih robota konkurira japanskim Fanucu i Yaskawi, kao i njemačkoj Kukiju, piše Reuters.

Riječ je o prvoj velikoj odluci pod vodstvom izvršnog direktora ABB-a Mortena Wieroda, koji je dužnost preuzeo prošle godine, a dolazi nakon što se robotski biznis posljednjih godina borio s padom profitabilnosti i prodaje.

“ABB i SoftBank dijele isto viđenje da svijet ulazi u novu eru robotike temeljene na umjetnoj inteligenciji te vjeruju da odjel i SoftBankova ponuda u robotici tu eru mogu najbolje oblikovati zajedno”, izjavio je Wierod. “ABB Robotics imat će koristi od kombinacije svoje vodeće tehnologije i dubokog industrijskog znanja sa SoftBankovim vrhunskim sposobnostima u području AI-a, robotike i računalstva sljedeće generacije”, dodao je.

Umjetna superinteligencija

Masayoshi Son izjavio je u priopćenju da je sljedeća granica SoftBanka fizička umjetna inteligencija (Physical AI). “Zajedno s ABB Robotics ujedinit ćemo vrhunsku tehnologiju i talente pod zajedničkom vizijom spajanja umjetne superinteligencije i robotike — potičući prelomnu evoluciju koja će čovječanstvo pogurati naprijed”, izjavio je Son.

Umjetna superinteligencija (ASI), prema Sonu, oblik je AI-ja koji je 10.000 puta inteligentniji od ljudi.

Son nastoji pozicionirati SoftBank u središte potencijalnog AI-booma kroz ulaganja i akvizicije u različitim tehnološkim područjima. SoftBank, primjerice, posjeduje dizajnera čipova Arm i ima značajan udio u OpenAI-ju, piše CNBC.

Nakon objave o prodaji, dionice ABB-a bile su naznačene tri posto više u pretrgovanju na burzi u Zürichu. Dionice SoftBanka porasle su oko jedan posto u poslijepodnevnom trgovanju nakon objave, ali su i dalje bile 1,57 posto niže u odnosu na zaključnu cijenu u utorak.

Cijena dionice SoftBanka snažno je porasla na valu entuzijazma prema kompanijama koje se smatraju dobitnicima razvoja umjetne inteligencij, utrostručivši se u prethodnih šest mjesec, te je u utorak dosegnula rekordnu intradnevnu razinu od 21.695 jena.

Suzdržana potražnja u Aziji

Transakcija bi trebala biti zaključena od sredine do kraja 2026. te bi, prema ABB-u, trebala generirati oko 5,3 milijarde dolara novčanog priljeva od dezinvestiranja. Naveli su da će se taj novac usmjeriti u dugoročne principe alokacije kapitala, koji uključuju ulaganja u organski rast, akvizicije te povrat kapitala dioničarima kroz dividende i otkupe dionica.

Robotski biznis, koji zapošljava 7000 ljudi, prošle je godine ostvario prodaju od 2,3 milijarde dolara, što je ekvivalentno sedam posto ukupnih prihoda ABB-a, no kompanija je ocijenila da ima malo preklapanja s ostatkom poslovanja, koje je ponajprije usmjereno na elektrifikaciju i automatizaciju.

Robotika se suočila sa suzdržanom potražnjom u Aziji, pri čemu su tvrtke odgađale kapitalna ulaganja zbog gospodarske neizvjesnosti. Prema Međunarodnoj federaciji za robotiku, broj novih instalacija u 2024. ostao je uglavnom nepromijenjen, na 542.000 jedinica.