Japanci u posrnulog američkog diva ulažu dvije milijarde dolara, Trumpova vlada želi kontrolni paket

SoftBank bi ulaganjem trebao steći dva posto udjela u Intelu, a američka vlada navodno razmatra preuzimanje desetine tvrtke, čime bi nadmašila najvećeg pojedinačnog dioničara Vanguarda.

SoftBank je pristao investirati dvije milijarde dolara (1,7 milijardi eura) u Intel, usred informacija da administracija Donalda Trumpa također razmatra kupnju udjela u posrnulom američkom proizvođaču čipova.

Japanski tehnološki investitor najavio je višemilijardni posao u utorak, potezom kojim bi trebao steći dva posto udjela u kompaniji, javljaju svjetski mediji.

Masayoshi Son, izvršni direktor i predsjednik SoftBanka, opisao je Intel kao “pouzdanog lidera u inovacijama”.

“Ova strateška investicija odražava naše uvjerenje da će se napredna proizvodnja poluvodiča i opskrba dodatno širiti u SAD-u, pri čemu će Intel igrati ključnu ulogu”, izjavio je.

Blisko surađuju već desetljećima

Dionice Intela na američkoj burzi porasle su za više od pet posto u trgovanju nakon zatvaranja, dok su dionice SoftBanka, koji kotira u Tokiju, pale za oko četiri posto. Intel je procijenjen na više od 100 milijardi dolara. Vijest dolazi usred izvještaja da američka vlada također razmatra kupnju udjela u Intelu, i to do 10 posto, piše Bloomberg.

Lip-Bu Tan, industrijski veteran koji je preuzeo čelnu poziciju u Intelu prije samo četiri mjeseca, dobio je zadatak voditi veliki plan preokreta poslovanja. Kompanija godinama pati od sporije prodaje i kontinuiranih gubitaka, boreći se zadržati tehnološku prednost.

U utorak je Tan izjavio kako je Intel “vrlo zadovoljan što produbljuje odnos sa SoftBankom, kompanijom koja je na čelu mnogih područja novih tehnologija i inovacija te dijeli našu predanost jačanju američke tehnološke i proizvodne izvrsnosti”. Dodao je kako s Sonovom kompanijom “blisko surađuje već desetljećima”.

Od kineskog špijuna do spasitelja

Donald Trump je isprva pozvao na Tanovu ostavku, optužujući ga za povezanost s Komunističkom partijom Kine. Međutim, nakon sastanka u Washingtonu prošlog tjedna, predsjednik je pohvalio šefa Intela, rekavši da ima “nevjerojatnu životnu priču”.

Ako američka vlada preuzme 10 posto udjela u kompaniji, mogla bi nadmašiti upravitelja imovinom Vanguard kao najvećeg pojedinačnog dioničara proizvođača čipova. To bi predstavljalo najnoviji pokušaj Trumpove administracije da intervenira u dijelu privatnog sektora koji smatra nacionalno strateškim.

Za SoftBank ulaganje u Intel znači proširenje prisutnosti u SAD-u, dok japanska vlada vrši pritisak na Trumpa da smanji carine u zamjenu za ulaganja u američko gospodarstvo.

Japanska kompanija obvezala se prošle godine povećati svoju prisutnost u SAD-u, a Trump je u prosincu najavio da će SoftBank uložiti 100 milijardi dolara u američko gospodarstvo tijekom sljedeće četiri godine.