Tko je Sanae Takaichi, prva žena na čelu japanske vlade

Nakon dva neuspješna pokušaja, Sanae Takaichi je u subotu konačno ostvarila svoju dugogodišnju ambiciju.

64-godišnjakinja izabrana je za čelnicu japanske vladajuće Liberalno-demokratske stranke (LDP) i trebala bi postati prva žena na čelu japanske vlade, ako bude izabrana tijekom glasovanja u parlamentu.

Bivša ministrica i TV voditeljica, a nekoć bubnjarka u heavy metal bendu, sada će se suočiti s izazovom vođenja ne samo stranke koja se bori za ponovno stjecanje povjerenja birača nakon skandala i borbe s krajnjom desnicom – već i zemlje koja se suočava s niskom stopom nataliteta i rastućim geopolitičkim napetostima, prenosi BBC.

Rođena je u prefekturi Nara 1961. godine. Nekada strastvena bubnjarica heavy metala, bila je poznata po tome što je nosila mnogo palica jer bi ih lomila tijekom intenzivnog sviranja bubnjeva. Također se bavila ronjenjem i bila je automobilski entuzijast – njezina voljena Toyota Supra sada je izložena u muzeju u Nari.

Prije ulaska u politiku, Takaichi je kratko radila kao televizijska voditeljica.

Njezina politička inspiracija došla je 1980-ih, tijekom vrhunca trgovinskih napetosti između SAD-a i Japana. Odlučna razumjeti američku percepciju Japana, radila je u uredu demokratkinje Patricije Schroeder, kongresnice poznate po svojim kritikama Japana.

1992. godine kandidirala se kao neovisna kandidatkinja na parlamentarnim izborima, ali je izgubila.

Ipak je ustrajala, osvojivši mjesto godinu dana kasnije i pridruživši se LDP-u 1996. Od tada je 10 puta izabrana za zastupnicu, izgubivši samo jednom, te je izgradila reputaciju jednog od najglasnijih konzervativnih glasova stranke.

Također je obnašala visoke vladine dužnosti. Bila je ministrica ekonomske sigurnosti, ministrica trgovine i industrije te ministrica unutarnjih poslova i komunikacija.

Takaichi se prvi put uključila u utrku za vodstvo LDP-a 2021. godine, ali je izgubila od Fumija Kishide. Pokušala je ponovno 2024. godine, ovaj put pobijedivši u prvom krugu glasovanja, ali je na kraju izgubila od Shigerua Ishibe.

Odlučna konzervativka

Ove godine, iz trećeg pokušaja, osigurala je pobjedu. “Moj je cilj postati Željezna lady“, rekla je skupini školaraca tijekom svoje nedavne kampanje.

Takaichi je odlučna konzervativka koja se dugo protivi zakonodavstvu koje dopušta udanim ženama da zadrže svoja djevojačka prezimena, inzistirajući da to potkopava tradiciju. Također je protiv istospolnih brakova.

Međutim, tijekom kampanje malo je popustila. Predložila je porezne olakšice za tvrtke koje pružaju usluge čuvanja djece u kući.

Njezina obiteljska i osobna iskustva temelje se na njezinim prijedlozima politika: proširenje bolničkih usluga za žensko zdravlje i poboljšanje skrbi za umirovljenike.

“Moja odlučnost da smanjim broj ljudi koji su prisiljeni napustiti posao zbog brige o djeci samo je ojačala. Želim stvoriti društvo u kojem ljudi ne moraju odustati od svojih karijera.”

Kao štićenica pokojnog Shinza Abea, obećala je oživjeti njegovu ekonomsku viziju o visokoj javnoj potrošnji i jeftinom zaduživanju.

Redovito posjećuje kontroverzni hram Yasukuni, koji odaje počast japanskim poginulima u ratu, uključujući osuđene ratne zločince.

Od svog osnutka 1955. godine, LDP je dominirao japanskom politikom, ali sada gubi tlo pod nogama usred frustracije zbog sporog gospodarstva, demografskog pada i socijalnog nezadovoljstva.

Takaichi pripada desnoj strani LDP-a, a njezinim izborom LDP se nada ponovno pridobiti konzervativne birače koji su gravitirali prema krajnje desnoj stranci Sanseito.

Očekuje se da će je parlament potvrditi za premijerku 15. listopada.