Facebook ga je učinio milijarderom. Sada se ovaj investitor rizičnog kapitala vraća s novim velikim jackpotom

VC investitor Jim Breyer stekao je milijarderski status zahvaljujući Facebooku prije dva desetljeća, u vrijeme kada uspjeh te društvene mreže nije bio ni izbliza siguran. Danas, uz dvojicu odraslih sinova kao poslovne partnere i obiteljsku tragediju iza sebe, bilježi još jednu veliku pobjedu – i ambiciju da ponovno izmisli zdravstvo.

Sredina je kolovoza, a investitor rizičnog kapitala Jim Breyer doputovao je iz doma u Austinu u Teksasu u svoj ograđeni posjed u Pebble Beachu u Kaliforniji kako bi sudjelovao na nekim događanjima Monterey Car Weeka, uključujući i “najprestižniju svjetsku izložbu automobila”, Concours d’Elegance. Breyer uživa u promatranju elegantnih automobila, ali nije strastveni kolekcionar – u njegovom prilazu stoje tek noviji BMW i Land Rover. Došao je igrati golf i družiti se s prijateljima.

Razgovarati s ljudima i slušati što govore možda je Breyerova supermoć. Radije priča o idejama i ulaganjima – i da, o američkom nogometu – nego o bilo čemu drugome. Čovjek koji je postao milijarder 2011. i učvrstio svoju reputaciju zvijezde zahvaljujući vrlo ranom ulaganju u Facebook, ponovno je “pogodio” veliku nagradu u lipnju ove godine – izlaskom Circle Internet Groupa na burzu, kreatora stablecoina USDC. Tržišna vrijednost Circlea brzo je skočila na 55 milijardi dolara dok su kriptoentuzijasti kupovali dionice. Breyer, drugi najveći pojedinačni dioničar nakon suosnivača i izvršnog direktora Jeremyja Allairea, odmah je više nego udvostručio bogatstvo na 5,7 milijardi dolara.

Ogromni povrati

Ipak, od tada je euforija splasnula. Dionice Circlea, koji većinu prihoda ostvaruje ulaganjem u američke državne obveznice kako bi podupro svoj stablecoin, pale su gotovo 50 posto do 29. rujna s pretjerano optimističnih lipanjskih razina. Ipak, tvrtka i dalje ima vrijednost od 33 milijarde dolara – više od 12 puta veće od ovogodišnje prognoze prihoda od 2,5 milijardi. Breyer, koji je sredinom kolovoza unovčio gotovo 100 milijuna dolara, i dalje posjeduje osam posto udjela vrijednog više od 1,7 milijardi. Zajedno s ostalom imovinom, njegovo bogatstvo procjenjuje se na 3,8 milijardi – dvostruko više nego početkom godine i dovoljno da se ponovno vrati na Forbesovu listu 400 najbogatijih Amerikanaca po prvi put od 2021.

Ova zarada bila je rezultat ulaganja koje je čekalo plodove dvanaest godina. Breyer je prvi put uložio u Circle 2013., četiri godine nakon što je Bitcoin predstavljen svijetu. Tada je Circle bio tek mjesto za čuvanje i pohranu kriptovaluta. Stablecoini još nisu bili poznat pojam. No, Breyer je već ranije podupro Allairea u njegovom prethodnom startupu Brightcove. Dvojac se susreo na Harvardu, prošetao kampusom i – naravno – razgovarao. Prije rastanka, rukovali su se oko dogovora. “Bio sam uvjeren, na temelju svih analiza koje sam radio, da će kripto infrastruktura i cijeli sloj tehnologija pružiti fenomenalne prilike”, prisjeća se Breyer, koji je tada platio 27 centi po dionici.

Breyer, koji je bio na vrhu Forbesove Midas liste najboljih VC investitora 2011., 2012. i 2013., skupio je niz velikih pogodaka. Circle, kaže, jedno je od četiri ulaganja koja su mu donijela najmanje 100 puta veći povrat. Ostala tri su Facebook – u koji je Accel Partners, gdje je tada radio, uložio po 0,04 dolara po dionici (danas vrijedi stotine dolara) – te dvije hardverske tvrtke iz kasnih 1990-ih, Foundry Networks i Redback Networks, koje su izašle na burzu 1999. prije pucanja dot-com balona i kasnije su prodane.

Ljudi važniji od proizvoda

Još petnaest njegovih ulaganja imalo je povrat 20 puta veći od početnog ulaganja, uključujući i gotovinske dividende. Među njima je Spotify, u koji je uložio 2011., kad je vrijedio 900 milijuna dolara; danas tvrtka vrijedi 149 milijardi, a Breyer i dalje drži udio. Još jedan veliki pogodak bila je NBA momčad Boston Celtics, u koju je Breyer uložio zajedno s prijateljem iz osnovne škole Wycom Grousbeckom. Inestirali su 2002. godine 360 milijuna dolara. Breyer je svoj udio prodao ove godine, kada je većinski paket od 51 posto kupljen, procjenjuje se, za 6,1 milijardu.

Njegova sposobnost da stavlja ljude ispred proizvoda – od prijatelja iz djetinjstva do Marka Zuckerberga, od bivšeg izraelskog vojnika ili nadobudnog fotografa – dovela je do drugih pogodaka: Marvel (prodan Disneyju za četiri milijarde dolara 2009.), Etsy (IPO 2015.) i Legendary Pictures (prodano kineskoj Wanda Group za 3,5 milijardi dolara 2016.). Breyer je sjedio i u upravama Walmarta, Della, News Corpa i Harvarda, a sada je član uprave Blackstonea. Predsjednik Blackstonea Jon Gray kaže: “Njegova otvorenost je nevjerojatna, to je rijetka osobina.”

Na Instagramu se vidi ta širina interesa: na Roland Garrosu, s Jimmyjem Pageom iz Led Zeppelina, na filmskoj svečanosti AFI-ja u čast Coppoli, na izložbi Picassa u Gagosianu, na humanitarnom koncertu u Teksasu s Matthewom McConaugheyjem ili, naravno, na gotovo svim utakmicama nogometne momčadi Texas Longhorns. Otkad se prije pet godina preselio iz Silicijske doline u Austin, Breyer je prihvatio teksaški stil – posjeduje više od 20 pari kaubojskih čizama.

“Moja djeca kažu: ‘Tata, zanima te previše stvari”, smije se, “i u pravu su!”

Breyer je prvi član svoje obitelji rođen u SAD-u. Roditelji su mu pobjegli iz Mađarske nakon revolucije 1956. i stigli u New Haven s 500 dolara, živjeli u pogrebnom poduzeću dok otac nije dobio stipendiju za Yale. Kasnije su se preselili u Boston, gdje su radili u Honeywellu. Jim je 1979. otišao na Stanford, studirao kombinaciju računarstva i ekonomije, proveo semestar u Firenci, a potom MBA na Harvardu. Nakon toga pridružio se Accel Partnersu 1987. kao mlad analitičar – i ostao gotovo tri desetljeća.

Obiteljski posao

Pravi proboj bio je Facebook. Accel je propustio Google, a izgubio i velike ulagače poput Harvarda i Princetona. Kad je 2005. stigao mladi Mark Zuckerberg, Breyer je, nakon zajedničke večere i dogovora, uložio 1,1 milijun vlastitog novca uz Accelovih 11,7 milijuna. Šest godina kasnije bio je milijarder.

Breyer je 2014. napustio Accel i nastavio ulagati kroz vlastiti Breyer Capital. Godine 2020., zajedno s drugom suprugom Angelom Chao, preselio se u Austin. Angela je bila izvršna direktorica brodarske tvrtke Foremost Group, a sestra bivše američke ministrice prometa Elaine Chao. Tragedija ga je pogodila u veljači 2024., kada se Angela utopila u obiteljskom ranču nakon što je automobilom slučajno upala u ribnjak. Breyer o tome rijetko govori, ali kaže da mu obitelj daje snagu – zajedno odgajaju njihova petogodišnjeg sina uz pomoć dadilja.

U posao je uključio i sinove iz prvog braka – Daniela (30), povjesničara i pisca, i Teda (28), financijskog entuzijasta i kriptoinvestitora. “Najveća sreća je raditi zajedno,” kaže Daniel.

U posljednje vrijeme Breyer se fokusira na spajanje umjetne inteligencije i biotehnologije, osobito zdravstva. Zaposlio je i mladog VC investitora Morgana Cheathama, prijatelja svog sina Daniela s Browna, koji istodobno završava medicinsku specijalizaciju iz genetike. Jedan od njihovih najuspješnijih novih projekata je OpenEvidence, aplikacija nalik ChatGPT-u za liječnike, koja mjesečno bilježi 8,5 milijuna konzultacija. Tvrtka je u srpnju prikupila 210 milijuna dolara i vrijednost od 3,5 milijardi.

Daniel Nadler, suosnivač OpenEvidencea, kaže da je Breyer poseban investitor: “Postavlja pitanja poput: Zašto si natjecateljski nastrojen? Što te tjera dalje i kad imaš dovoljno novca? On ulazi duboko u motivacije ljudi.”

Možda je upravo to Breyerova osobna čarolija – njegova sposobnost da osnivače opusti, pridobije ih i potom pomogne da prebrode prepreke.

Kerry A. Dolan, novinar Forbesa