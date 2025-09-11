Zašto je Bill Gates prvi put nakon 34 godine ispao iz top 10 najbogatijih Amerikanaca

Suosnivač Microsofta, koji je gotovo četvrt stoljeća bio najbogatiji Amerikanac, više se ne nalazi na samom vrhu ovogodišnje ljestvice najbogatijih ljudi u zemlji. Znamo koji je razlog.

Bill Gates dugo je bio poznat kao najbogatiji čovjek u Americi. Počevši od 1991., gotovo tri desetljeća svake je godine zauzimao prvo ili drugo mjesto na Forbesovoj listi 400 najbogatijih ljudi u zemlji.

Ispod drugog mjesta pao je 2021. A sada, po prvi put u 34 godine, Gates nije ni u prvih deset. Na ovogodišnjoj listi Forbes 400 zauzima 14. mjesto – odmah iza suosnivača Bloomberg LP-a Mikea Bloomberga i jedno mjesto ispred najbogatije žene u zemlji (i svijetu), nasljednice Walmarta Alice Walton. Naravno, Gates i dalje raspolaže golemim bogatstvom – Forbes procjenjuje da vrijedi 107 milijardi dolara, isto kao i prošle godine.

Dok ostali milijarderi na listi postaju bogatiji, Gates je odlučan u tome da postane siromašniji. U svibnju je objavio da planira u iduća dva desetljeća donirati 99 posto preostalog bogatstva svojoj humanitarnoj zakladi Gates Foundation. Zaklada će zatvoriti svoja vrata 2045., godine kada će Gates navršiti 90 godina. Kako bi se odrekao 99 posto svog bogatstva, Gates planira donirati “milijarde svake godine” zakladi. “Neće biti riječ o jednakim iznosima svake godine jer će to donekle ovisiti o stanju na tržištima”, rekao je Gates za Forbes u svibnju. “Moja je oporuka vrlo jasna: kada umrem, sav taj novac ide u zakladu i oni će morati odlučiti što učiniti s imovinom.“ Forbes procjenjuje da je od prošlogodišnje liste Forbes 400 donirao sedam milijardi dolara zakladi. Glasnogovornik Gatesa odbio je komentirati.

Bill Gatesov poredak na Forbesovoj listi 400

Nakon desetljeća na vrhu ili blizu vrha ljestvice, Gates namjerno radi na tome da se spusti niže

Gatesov pad na listi američkih milijardera počeo je iste godine kada su se on i njegova supruga Melinda French Gates, razveli nakon 27 godina braka. Te 2021. pao je na četvrto mjesto Forbesove liste, s procijenjenih 134 milijarde dolara. Prije godinu dana spustio se na 9. mjesto, s bogatstvom od 107 milijardi dolara. Pad neto vrijednosti uslijedio je nakon što je French Gates dala ostavku na mjesto supredsjedateljice Gatesove zaklade i objavila da će u sklopu odlaska dobiti 12,5 milijardi dolara za vlastitu filantropiju. Čini se da su ta sredstva prenesena iz bogatstva Billa Gatesa. Forbes sada procjenjuje da je, uz taj filantropski novac, French Gates dobila i imovinu trenutno vrijednu 29 milijardi dolara u sklopu brakorazvodne nagodbe. Glasnogovornici Gatesa i French Gates odbili su komentirati nagodbu.

Suosnivač Microsofta, koji u listopadu navršava 70 godina, postavio je velike ciljeve za Zakladu Gates u narednim desetljećima. Jedan od ciljeva je da nijedna majka, beba ili dijete ne umre od uzroka koji se mogu spriječiti. Zaklada će nastaviti i napore u iskorjenjivanju dječje paralize i smanjivanju učinka malarije – u sklopu šireg nastojanja da se smanji širenje zaraznih bolesti.

Usput će se Gatesovo bogatstvo vjerojatno i dalje smanjivati – gurajući ga sve niže na ljestvici Forbes 400.

Kerry A. Dolan, novinarka Forbesa