Ovo je 10 najbogatijih ljudi u rujnu. Neki su prošli mjesec izgubili puno novca i pali na listi

Američko tržište dionica nastavilo je snažno rasti u kolovozu, no to nije bilo dovoljno da svima podigne bogatstvo, budući da su četvorica od deset najbogatijih ljudi na svijetu izgubila dio svoje vrijednosti.

U mjesecu kada su američki burzovni indeksi ponovno dosegnuli nove rekorde, ukupna neto vrijednost deset najbogatijih ljudi na svijetu porasla je tek 1 posto, odnosno za 21 milijardu dolara, na 2,13 bilijuna dolara. Glavni razlog skromnog rasta bio je mješoviti kolovoz za svjetske milijardere – šestorica su postala bogatija, a četvorica siromašnija, jer su se dionice nekih tehnoloških divova nakon naglog rasta povukle.

Najveći dobitnici bili su Larry Page i Sergey Brin iz Alphabeta, čije su se imovine povećale za 20,3 milijarde odnosno 15,1 milijardu dolara. Dionice giganta internetske pretrage skočile su gotovo devet posto i dosegle rekordnu razinu. Page je zadržao peto mjesto na listi najbogatijih ljudi svijeta, dok se Brin popeo jedno mjesto više – na šesto.

Brin je preuzeo poziciju Jensen Huanga iz Nvidije, koji je pao na deveto mjesto nakon što mu se bogatstvo smanjilo za 3,5 milijardi dolara. Dionice Nvidije pale su više od tri posto posljednjeg dana kolovoza, vjerojatno zbog zabrinutosti vezanih uz Kinu nakon što je Alibaba objavila da razvija vlastiti čip.

Najveći gubitnik kolovoza bio je najveći dobitnik srpnja. Larry Ellison, suosnivač Oraclea, izgubio je gotovo 29 milijardi dolara, nakon što je mjesec ranije zaradio 37 milijardi. Dionice njegove softverske i cloud kompanije pale su prošlog mjeseca gotovo 10 posto.

Bernard Arnault, jedini neamerikanac među deset najbogatijih, popeo se s desetog na sedmo mjesto zahvaljujući povećanju bogatstva za 11,2 milijarde dolara, dijelom zbog snažnih marži njegove luksuzne grupacije LVMH.

Šesnaesti mjesec zaredom Elon Musk zadržava titulu najbogatijeg čovjeka na planetu. Muskovo bogatstvo sada iznosi 415,6 milijardi dolara – 14,4 milijarde više nego prošlog mjeseca – čime je povećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Ellisona na nevjerojatnih 144,7 milijardi dolara.

Forbes prati svjetske milijardere od 1987. godine. U travnju 2025. pronašli su njih 3028 za godišnju listu.

U nastavku je popis deset najbogatijih ljudi na svijetu na dan 1. rujna 2025. prema Forbesu. Cijene dionica redovito osciliraju, stoga se i neto vrijednosti mijenjaju svakodnevno. Forbes svakodnevne promjene bilježi na našoj Real Time listi milijardera.

Ključne činjenice

Elon Musk

najbogatiji je čovjek na svijetu, a tu titulu drži od svibnja 2024.

Larry Ellison

treći mjesec zaredom ostaje drugi najbogatiji čovjek na svijetu.

Bill Gates

ispao je iz top 10 najbogatijih u listopadu 2024., nakon što je Forbes došao do novih informacija o značajnom smanjenju njegova bogatstva.

9 od 10

najbogatijih ljudi na svijetu su Amerikanci. Jedini koji nije iz SAD-a: Francuz Bernard Arnault.

Svih

desetorica najbogatijih su muškarci. Svaki od njih “težak” je najmanje 150 milijardi dolara, u odnosu na 143 milijarde prošlog mjeseca.

Tko su 10 najbogatijih ljudi na svijetu?

1. Elon Musk

2. Larry Ellison

3. Mark Zuckerberg

4. Jeff Bezos

5. Larry Page

6. Sergey Brin

7. Bernard Arnault

8. Steve Ballmer

9. Jensen Huang

10. Warren Buffett

1. Elon Musk

Vrijednost bogastva: 415,6 milijardi dolara

Izvor: Tesla, SpaceX, xAI, X

Dob: 53

Prebivalište: Austin, Teksas

Državljanstvo: Amerikanac

foto: Saul Loeb/AFP

Muskovo se bogatstvo u proteklom mjesecu povećalo za 14,4 milijarde dolara, ponajviše zahvaljujući gotovo 8-postotnom rastu cijene dionica Tesle, proizvođača električnih vozila. Unatoč tom porastu, proizvođač električnih automobila i dalje se suočava s brojnim izazovima, uključujući i kolektivnu tužbu vlasnika Teslinih automobila, koju je nedavno odobrio savezni sudac u San Franciscu. U tužbi se tvrdi da su Musk i Tesla preuveličali tvrdnje o mogućnostima samovožnje automobila. To je veliki udarac njegovim planovima da Teslu pozicionira kao predvodnika u području umjetne inteligencije i autonomne vožnje usred dramatičnog usporavanja prodaje električnih vozila.

Musk je izvršni direktor Tesle i svemirske kompanije SpaceX; predsjednik i glavni tehnički direktor društvene mreže X, ranije poznate kao Twitter; te osnivač tvrtke za umjetnu inteligenciju xAI. Krajem ožujka, xAI je preuzeo X po procjeni vrijednosti od 45 milijardi dolara (uključujući dug); Musk je u listopadu 2022. platio 44 milijarde dolara (uključujući dug) za preuzimanje Twittera.

Posjeduje oko 12 posto dionica Tesle, a dio njih založio je kao kolateral za kredite. Dioničari Tesle glasali su u lipnju 2024. za to da Musk zadrži opcije na dionice vezane uz ostvarenje rezultata, koje bi danas vrijedile gotovo 90 milijardi dolara. Sud u Delawareu nazvao je to “najvećom mogućom kompenzacijom ikada viđenom na javnim tržištima” kada je u siječnju 2024. poništio nagradu, a u prosincu potvrdio presudu. Duga žalba na odluku suda u Delawareu vjerojatno je još u tijeku. Dok Musk ne dobije te opcije, Forbes će nastaviti računati njihovu vrijednost uz diskont od 50 posto.

Musk je rođen u Južnoafričkoj Republici, a prije 18. rođendana preselio se u Kanadu, gdje je radio razne poslove, upisao Queen’s University u Ontariju, a zatim prešao na Sveučilište Pennsylvania, gdje je stekao diplomu iz ekonomije.

Godine 2000. spojio je internetsku banku koju je suosnovao, X.com, s tvrtkom koju je pokrenuo Peter Thiel, čime je nastao PayPal, koji je eBay kupio 2002. za 1,4 milijarde dolara. SpaceX je osnovao 2002. u El Segundu, blizu Los Angelesa. U Teslu je ušao 2004. kao investitor i predsjednik, godinu dana nakon osnivanja tvrtke; kasnije je dobio status suosnivača. Musk je postao izvršni direktor Tesle 2008., a 2010. izveo je kompaniju na burzu. Poznato je da je 2015. zajedno sa Samom Altmanom osnovao OpenAI kao neprofitnu organizaciju, ali je tri godine kasnije napustio odbor nakon neuspješnog pokušaja preuzimanja kontrole. U novije vrijeme njih dvojica se međusobno dosta kritiziraju.

U rujnu 2021. Musk je postao najbogatiji čovjek na svijetu. Tu je titulu držao i veći dio 2022., sve do prosinca kada je pao s vrha. Ponovno je postao najbogatiji 8. lipnja 2023. i zadržao prvo mjesto do kraja godine. Na drugo je mjesto pao 31. siječnja 2024. Musk je ponovno postao najbogatiji krajem svibnja 2024., nakon što je njegova startup tvrtka xAI prikupila šest milijardi dolara od privatnih investitora uz procijenjenu vrijednost od 24 milijarde dolara. Prema Muskovim riječima, xAI sada vrijedi 80 milijardi dolara.

2. Larry Ellison

Vrijednost bogatstva: 270,9 milijardi dolara

Izvor: Oracle

Dob: 80

Prebivalište: Woodside, Kalifornija

Državljanstvo: Amerikanac

foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP

Ellison je 1. rujna zadržao drugo mjesto na listi najbogatijih ljudi svijeta, unatoč tome što mu se bogatstvo smanjilo za 28,7 milijardi dolara. Razlika između Ellisona i Muska, koji je na prvom mjestu, povećala se na 144,7 milijardi dolara u ponoć 1. rujna, u odnosu na 101,6 milijardi dolara 1. kolovoza.

U siječnju, dan nakon inauguracije Donalda Trumpa za predsjednika, Ellison je bio prisutan kada je Trump najavio Projekt Stargate, pothvat u suradnji s njegovom kompanijom Oracle, tvorcem ChatGPT-a OpenAI-jem, Japancem Masayoshijem Sonom i njegovom tvrtkom SoftBank te MGX-om iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Grupa je u početku najavila da će tijekom četiri godine potrošiti 500 milijardi dolara na izgradnju AI infrastrukture – uglavnom podatkovnih centara – u SAD-u. Wall Street Journal izvijestio je u srpnju da je Stargate za 2025. značajno smanjio ciljeve te da planira izgraditi tek jedan manji podatkovni centar.

Ellison se udružio sa sinom Davidom kako bi realizirao kolovošku fuziju Paramounta i Davidove kompanije Skydance Media. Stariji Ellison sada kontrolira otprilike 77,5 posto glasačkih prava spojenog entiteta.

Ellison je 1977. suosnovao softversku tvrtku Oracle i vodio je kao izvršni direktor do 2014.; danas obnaša funkcije predsjednika i glavnog tehničkog direktora kompanije.

Godine 2012. kupio je 98 posto havajskog otoka Lanai za 300 milijuna dolara. Posjeduje i kuće u Kaliforniji, Nevadi i Floridi. Ellison je također investirao u Teslu i bio član uprave proizvođača električnih vozila od 2018. do kolovoza 2022.

3. Mark Zuckerberg

Vrijednost bogatstva: 253 milijarde dolara

Izvor: Meta (Facebook)

Dob: 41

Prebivalište: Palo Alto, Kalifornija

Državljanstvo: Amerikanac

foto: Josh Edelson/AFP

Direktor društvene mreže završio je kolovoz s 13,7 milijardi dolara manjim bogatstvom, nakon što su dionice Mete Platforms — izvorno Facebooka — pale gotovo pet posto, djelomično zbog zabrinutosti oko troškova umjetne inteligencije i još jedne reorganizacije povezane s AI-jem.

Zuckerberg je suosnovao Facebook dok je bio student na Sveučilištu Harvard 2004. godine. Kompanija je izrasla u najveću društvenu mrežu na svijetu, koja globalno ima nekoliko milijardi korisnika. Tvrtka također posjeduje Instagram i WhatsApp, koje je preuzela i znatno proširila. Zuckerberg, izvršni direktor Mete, izveo je kompaniju na burzu 2012. i još uvijek posjeduje oko 13 posto udjela.

4. Jeff Bezos

Vrijednost bogatstva: 240,9 milijardi dolara

Izvor: Amazon

Dob: 61

Prebivalište: Miami, Florida

Državljanstvo: Amerikanac

foto: Stefano Rellandini/AFP

Bezosovo se bogatstvo u kolovozu smanjilo za 5,5 milijardi dolara jer su dionice Amazona mjesec završile s padom od 2,3 posto.

Bezos je 1994. osnovao e-trgovinskog giganta Amazon i vodio ga kao izvršni direktor do srpnja 2021. (danas je izvršni predsjednik); istog mjeseca otputovao je u svemir na raketi privatne svemirske kompanije Blue Origin, koju je osnovao i u koju je uložio milijarde dolara. (Blue Origin je ovog ljeta nakratko poslao prvu potpuno žensku posadu u svemir — među njima su bile pop zvijezda Katy Perry, suvoditeljica emisije CBS Mornings Gayle King i Bezosova zaručnica Lauren Sanchez)

Prije nego što je u svojoj garaži u Seattleu osnovao Amazon.com, Bezos je kao tinejdžer radio u McDonald’su, diplomirao na Princetonu i radio u New Yorku u hedge fondu D.E. Shaw. Amazon je započeo kao internetska knjižara u vrijeme kada je malo ljudi kupovalo robu putem interneta. Tvrtka je zatim izrasla u dominanta na tržištu cloud pohrane i ušla u produkciju filmova i serija za Amazon Prime Video.

Bezos je bio najbogatija osoba na Forbesovoj listi svjetskih milijardera od 2018. do 2021.; na listi za 2022. pao je na drugo mjesto, a na listi za 2024. na treće.

Godine 2019. Bezos se razveo od supruge MacKenzie; u sklopu nagodbe ona je dobila četiri posto dionica Amazona, a on je zadržao 12 posto. Od tada je prodao i poklonio dio udjela te danas posjeduje devet posto kompanije. Od izlaska Amazona na burzu 1997., Forbes procjenjuje da je prodao dionice u vrijednosti većoj od 38 milijardi dolara. Putem svoje investicijske tvrtke Bezos Expeditions ulagao je u niz kompanija, uključujući Airbnb i softversku tvrtku Workday.

5. Larry Page

Vrijednost Bogastva: 178,3 milijarde dolara

Izvor: Google

Dob: 52

Prebivalište: Palo Alto, Kalifornija

Državljanstvo: Amerikanac

foto: Kimberly White/Getty Images via AFP

Bogatstvo Larryja Pagea, suosnivača Googlea, u proteklom je mjesecu skočilo za nešto više od 20 milijardi dolara zahvaljujući gotovo 9-postotnom rastu dionica Alphabeta. Div internetske pretrage i umjetne inteligencije profitirao je na uzletu tržišta, iako su neki od njegovih tehnoloških konkurenata posustali. Page je zadržao peto mjesto na ljestvici najbogatijih, isto kao i mjesec ranije.

Page je 1998. zajedno sa kolegom, doktorandom na Stanfordu Sergeyem Brinom, osnovao tražilicu Google. Bio je izvršni direktor do 2001., a potom ponovno od 2011. do 2015. Danas je član uprave matične kompanije Alphabet i i dalje je jedan od ključnih dioničara s kontrolnim udjelom.

Krajem 2024. američko Ministarstvo pravosuđa poručilo je da bi Google trebao prodati preglednik Chrome kako bi se smanjila dominacija tvrtke na internetu. Google je odgovorio priopćenjem u kojem navodi da bi takav potez naštetio potrošačima i tehnološkom vodstvu SAD-a. Odluka je možda bila jedan od razloga zbog kojih je izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai prisustvovao inauguraciji Donalda Trumpa u siječnju.

Page je bio jedan od prvih ulagača u tvrtku za rudarenje asteroida Planetary Resources, koju je 2018. preuzela blockchain kompanija ConsenSys.

6. Sergey Brin

Vrijednost bogatstva: 165,9 milijardi dolara

Izvor: Google

Dob: 51

Prebivalište: Los Altos, Kalifornija

Državljanstvo: Amerikanac

foto: Michael Tran/AFP

Bogatstvo Sergeya Brina, suosnivača Googlea, poraslo je za 15,1 milijardu dolara zahvaljujući rastu dionica Alphabeta u proteklom mjesecu.

Brin je zajedno sa suosnivačem Larryjem Pageom pokrenuo tražilicu Google dok su obojica bili doktorandi računalnih znanosti na Stanfordu. Poput Pagea, Brin je danas član uprave matične kompanije Alphabet i jedan od ključnih dioničara s kontrolnim udjelom.

Brin se prošle godine vratio iz svojevrsne polumirovine kako bi unio promjene u Googleov Gemini AI chatbot te je naveden kao “glavni suradnik” kada je model objavljen u prosincu.

7. Bernard Arnault

Vrijednost bogatstva: 154,1 milijarda dolara

Izvor: LVMH/luksuzni proizvodi

Dob: 76

Prebivalište: Pariz

Državljanstvo: Francuz

foto: Ludovic Marin/AFP

Tajkun luksuzne robe dodao je 11,2 milijarde dolara svom bogatstvu dok su investitori pozdravili sposobnost njegova luksuznog carstva LVMH-a da zadrži stabilne marže. Povećanje je Arnaulta podiglo za tri mjesta – s 10. pozicije u kolovozu, skočio je na sedmo mjesto u rujnu.

Bernard Arnault je izvršni direktor i predsjednik grupacije luksuznih proizvoda LVMH. Njegov otac zaradio je milijune u građevinskom biznisu, što je iskoristio za početak poslovne karijere. S očevih 15 milijuna kupio je Christian Dior. Od tada je izgradio najveću svjetsku kompaniju luksuznih proizvoda s oko 70 modnih i kozmetičkih brendova, uključujući Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon, Sephora i draguljarnicu Tiffany & Co.

Sva petorica Arnaultove djece rade u dijelovima LVMH-ova carstva. Godine 2024. Arnault je dvojicu sinova – Alexandrea i Frédérica – imenovao u upravni odbor LVMH-a; Alexandre je postao zamjenik izvršnog direktora vinske i spiritive divizije. Njegova kći Delphine, koja vodi Dior, i sin Antoine već sjede u odboru. U lipnju 2024. imenovao je sina Frédérica na čelo obiteljske holding kompanije LVMH-a. Najmlađi sin, Jean, direktor je odjela satova u Louis Vuittonu.

Arnault je bio najbogatiji čovjek na svijetu veći dio prve polovice 2023. godine, te ponovno od veljače do kraja svibnja 2024.

8. Steve Ballmer

Vrijednost bogatstva: 151,3 milijarde dolara

Izvor: Microsoft, LA Clippers, investicije

Dob: 69

Prebivalište: Hunts Point, Washington

Državljanstvo: Amerikanac

foto: Ronald Martinez/Getty Images via AFP

Bivši izvršni direktor Microsofta – koji je u lipnju u jednom podcastu govorio o predanosti zadržavanju većine Microsoftovih dionica otkako je 2014. napustio tvrtku – u proteklom je mjesecu postao bogatiji za procijenjenih 4,4 milijarde dolara.

Ballmer, Gatesov kolega s Harvarda, pridružio se Microsoftu 1980. kao 30. zaposlenik nakon što je odustao od MBA studija na Sveučilištu Stanford. Microsoft je vodio kao izvršni direktor od 2000. do 2014.

Kada se povukao iz Microsofta, kupio je NBA momčad Los Angeles Clippers za dvije milijarde dolara — što je tada bio rekord za neku NBA ekipu. Forbes danas procjenjuje vrijednost momčadi na 5,5 milijardi dolara. Novi dom Clippersa, Intuit Dome u Inglewoodu — nedaleko od Međunarodne zračne luke Los Angeles — otvoren je u kolovozu 2024.

9. Jensen Huang

Vrijednost bogatstva: 150,4 milijarde dolara

Izvor: poluvodiči

Dob: 62

Prebivalište: Los Altos, Kalifornija

Državljanstvo: Amerikanac

foto: Josh Edelson/AFP

Huang je pao na deveto mjesto najbogatijih ljudi svijeta, s šestog na kojem je bio mjesec ranije, uslijed strahova od kineske konkurencije i zabrinutosti zbog previsoke valuacije. Dionice proizvođača grafičkih čipova već su gotovo udvostručile vrijednost u odnosu na najnižu razinu iz travnja ove godine.

Huang je 1993. suosnovao Nvidiju i od tada radi kao njezin izvršni direktor i predsjednik. Posjeduje otprilike tri posto kompanije, koju je izveo na burzu 1999. Pod njegovim vodstvom Nvidia je najprije postala dominantna u računalnom gamingu, a sada i u području umjetne inteligencije, poguravši tržišnu kapitalizaciju tvrtke na 3,9 bilijuna dolara na dan 30. lipnja.

Rođen na Tajvanu, Huang se u djetinjstvu preselio u Tajland, no obitelj je njega i brata poslala u SAD kako su građanski nemiri u azijskoj zemlji rasli.

10. Warren Buffett

Vrijednost bogatstva: 150,4 milijarde dolara

Izvor: Berkshire Hathaway

Dob: 95

Prebivalište: Omaha, Nebraska

foto: Johannes Eisele/AFP

Warren Buffett dodao je sedam milijardi dolara svom bogatstvu u proteklom mjesecu, no to nije bilo dovoljno da zadrži deveto mjesto na ljestvici.

Poznat kao “Prorok iz Omahe“, Buffett je jedan od najuspješnijih investitora svih vremena. Sin američkog kongresnika, prvi je put kupio dionice s 11 godina, a poreznu prijavu podnio već s 13. Još uvijek vodi Berkshire Hathaway, konglomerat koji posjeduje desetke kompanija, uključujući osiguravatelja Geico, proizvođača baterija Duracell i lanac restorana Dairy Queen, ali je u svibnju najavio da će se povući s mjesta izvršnog direktora krajem 2025. Buffett je 30. kolovoza proslavio 95. rođendan.

Zajedno s Billom Gatesom i Melindom French Gates 2010. osnovao je Giving Pledge, inicijativu kojom se od milijardera traži da se obvežu donirati najmanje polovicu bogatstva u dobrotvorne svrhe. Buffett je rekao da će donirati 99 posto svog bogatstva. Do sada je dao više od 66 milijardi dolara vrijednih dionica Berkshire Hathawaya Zakladi Gates (ranije Zaklada Billa i Melinde Gates), zakladama koje vode njegova djeca te onoj koju je osnovala njegova pokojna prva supruga. Giving Pledge ove godine slavi 15. obljetnicu.

Tko je najbogatija žena na svijetu?

Najbogatija žena na svijetu je Alice Walton, kći osnivača Walmarta Sama Waltona. Njezino se bogatstvo 1. rujna 2025. procjenjuje na 106,5 milijardi dolara, čime zauzima 17. mjesto na ljestvici najbogatijih ljudi svijeta. Njezino bogatstvo proizlazi iz vlasničkog udjela u trgovačkom lancu Walmart, koji je naslijedila od pokojnog oca. Njezina braća Rob, Jim i John († 2005.) također su od oca naslijedili udjele u Walmartu. Johnova udovica Christy Walton i njihov sin Lukas Walton naslijedili su Johnove dionice i oboje se nalaze na Forbesovoj listi milijardera.