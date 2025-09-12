Giorgio Armani u oporuci naložio što da se napravi s njegovim brendom. Nasljednici neće biti najsretniji

Preminuli osnivač ostavio je u oporuci uputu da nasljednici postupno prodaju udjele u modnoj kući, pri čemu prednost trebaju imati LVMH, L’Oréal ili EssilorLuxottica. Također se predviđa mogućnost inicijalne javne ponude dionica kao alternativu.

Talijanska modna kuća Giorgio Armani mogla bi uskoro biti prodana ili izaći na burzu, prema oporuci preminulog osnivača.

Modni dizajner, koji je prošlog tjedna preminuo u dobi od 91 godine, naveo je u oporuci da želi da njegovi nasljednici prodaju 15 posto udjela u tvrtki u roku od 18 mjeseci.

Tri do pet godina nakon toga naložio je prodaju dodatnih 30 do 54,9 posto istom kupcu, prema kopiji oporuke u koju je uvid imao Reuters.

Oporuka također predviđa mogućnost inicijalne javne ponude dionica kao alternativu.

Navodi se da bi prednost trebale imati luksuzna grupacija LVMH, kojom upravlja najbogatiji Francuz Bernard Arnault, zatim kozmetička kuća L’Oréal ili proizvođač naočala EssilorLuxottica, jedan od poslovnih partnera Armanija. Tijekom života Armani je imao čvrstu menadžersku i kreativnu kontrolu nad tvrtkom te je, prema izvješćima, odbio brojne ponude da postane dio jedne od četiri velike luksuzne modne grupacije.

Brojni poslovi izvan mode

Armani je također naveo da njegovi nasljednici trebaju razmotriti i druge modne i luksuzne tvrtke s kojima Giorgio Armani već ima poslovne veze.

Bio je jedini veliki dioničar istoimene tvrtke koju je sa svojim partnerom Sergiom Galeottijem osnovao 1970-ih, Giorgio Armani SpA. Samostalnost brenda opisivao je kao “temeljnu vrijednost”.

Prošle godine Armani je ostvario prihod od 2,3 milijarde eura, a kroz desetljeća se grupacija proširila na hotele, restorane, noćne klubove, kozmetiku, čokoladu pa čak i cvjećarstvo.

U intervjuu za Financial Times, objavljenom nekoliko dana prije smrti, Armani je objasnio kako planira prenijeti svoje veliko nasljeđe:

Brojni nasljednici

“Moji planovi za nasljeđivanje sastoje se od postupnog prijenosa odgovornosti koje sam oduvijek imao na one koji su mi najbliži… poput Lea Dell’Orca (voditelja muškog stilskog ureda), članova moje obitelji i cijelog radnog tima.“ Dodao je da “želi da prijelaz bude organski, a ne prijeloman trenutak“.

Armani nije imao djece, a nasljednicima modne kuće smatraju se njegova sestra Rosanna te nećakinje i nećak – Silvana, Roberta i Andrea – kao i njegov partner i desna ruka, Leo Dell’Orco.

Svi članovi obitelji sjede u upravnom odboru, a nećakinje i nećak zauzimaju i vodeće pozicije u luksuznoj modnoj kući.