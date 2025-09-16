Matija Jurin: U IT-u je bitno brzo donositi odluke

Matija Jurin ove je godine postao glavni operativni direktor u IT tvrtki Comping. Tvrtku već dobro poznaje jer je prethodne četiri godine proveo kao Business Development Manager za podatkovni segment poslovanja, što mu je omogućilo da je upozna u dubinu. U razgovoru za Forbes Hrvatska otkrio je specifičnosti IT sektora i očekivanja od sljedećih godina.

Možete li navesti neke od uspjeha koje ste do sada postigli u Compingu?

Akvizicijom smo ušli u podatkovni segment poslovanja, što nam je omogućilo dobru startnu poziciju. Tim od 15-ak iskusnih zaposlenika, postojeći ugovori i specifična industrijska znanja nadogradili smo u posljednje četiri godine jasnom vizijom, strategijom i upravljanjem.

Posebno sam ponosan na činjenicu da tim podatkovnog segmenta sada broji 30-ak zaposlenika koji uspješno isporučuju godišnje desetak zahtjevnih projekata u industrijama kao što su energetika, financijska industrija, hospitality, telekomi i javna uprava.

Veliku odgovornost sam imao u prodajnom dijelu poslovanja i jako sam ponosan kako smo u kratkom roku uspjeli podatkovni segment pozicionirati postojećim klijentima iz našeg portfelja, ali da bi bili uspješni kao Business Development Manager morate biti snažno involvirani i kao dio tima koji implementira rješenja. Na taj način sam imao priliku postavljati visoke standarde isporuke, razvijati karijere mladih i ambicioznih članova tima i s ponosom gledam sada, kako su stasali i kako svakim danom preuzimaju sve više odgovornosti u poslovanju Compinga. Upravo to je, po mome mišljenju, glavni sastojak za uspješan razvoj određenog segmenta poslovanja.

Želimo brzo donositi odluke na temelju podataka

Što se od vas kao operativnog direktora očekuje u Compingu?

Najveći izazov u IT industriji je postići održivi rast. Naočigled zvuči jednostavno, ali… u većini industrija dugi rok je pet i više godina, dok je u IT industriji dugi rok dvije godine. U tom periodu možete biti zvijezda na tržištu, a svejedno stignete i propasti, što samo naglašava koliko je bitno brzo donositi odluke, od operativnih do taktičkih i strateških te naravno odluka o upravljanju ljudima. Odluke u poslovanju i dalje donose ljudi, zaposlenici, menadžeri i u tom pogledu, najveći izazov u IT industriji je sličan kao i u drugim industrijama, izgraditi jaki tim operativnih menadžera.

Kompanija je zadnjih nekoliko godina ostvarila visoki rast prihoda i broja zaposlenih i moja uloga bit će modernizacija poslovnih procesa, implementacija sustava podrške odlučivanju s ciljem postizanja još veće operativne učinkovitosti, razvoj menadžerskih vještina, s naglaskom na operativni menadžment. Comping je prepoznao važnost jačanja konkurentnosti tvrtke u sve izazovnijem gospodarskom okruženju koje osim izazova nosi i prilike. Mi želimo biti organizacija koja ima vještinu brzog donošenja odluka temeljem podataka i analitika u realnom vremenu, transparentne komunikacije i kulturu odgovornosti.

Dodatno, fokus će nam biti implementirati principe učeće organizacije, s ciljem da se implicitno, odnosno pritajeno znanje, akumulirano kao spoznaja uspješnih rješenja i načina rješavanja upravljačkih problema, koje je specifično za organizaciju i teško ga je kopirati, a predstavlja značajan element konkurentske prednosti prenese na nove generacije zaposlenika na strukturiran način. Navedeno će mitigirati rizike i pružiti dodatnu fleksibilnost operativnom menadžmentu i organizaciji.

Kompanija se pozicionirala kao ključni igrač u domeni poslovne inteligencije i naprednih analitičkih rješenja. Jesu li to područja na koja ćete se fokusirati i sljedećih godina? Postoje li neka druga područja s potencijalom sljedećih godina? Koliko radite za državu, koliko za domaće i inozemno tržište? Comping je prije pet godina prepoznao da je podatkovni segment jedan od najbrže rastućih segmenata na tržištu te snažno ulagao u njega. Podatkovni segment i dalje je jedan od najbrže rastućih segmenata na IT tržištu, ali potrebe naših klijenata uvelike se mijenjaju. Analitička zrelost kontinuirano raste, a s pojavom umjetne inteligencije navedeno se dodatno ubrzava. Sve više naših projekata su implementacije naprednih analitičkih rješenja uz korištenje strojnog učenja i umjetne inteligencije. Daljnji razvoj naših produkata, posebno u energetici je također snažno naglašen u našoj strategiji.

Veliki potencijal za rast u idućih pet godina vidimo u pozicioniranju navedenih rješenja na europsko i globalno tržište. Navedena rješenja su uspješno implementirana na tržištima Hrvatske i Slovenije i spremna za geografsko širenje. Upravo iz tog razloga, ušli smo u snažan investicijski ciklus, kroz koji ulažemo u daljnji razvoj produkata, ali i u go2market strategiju koja je dosta različita od lokalne prodajne strategije.

Država, prema neslužbenim procjenama, generira preko 50 posto potražnje na domaćem IT tržištu. Comping, kao i sve vodeće IT firme u Hrvatskoj pod utjecajem je tržišta kad je riječ o navedenoj strukturi prihoda. Dugoročno nam je cilj napraviti značajniji iskorak na europsko i globalno tržište s našim uspješnim rješenjima i produktima, što će povećati udio privatnog sektora u prihodima Compinga, kao i prihoda iz inozemstva.

Matija Jurin; Foto: Comping

Sljedeće godine uvodimo stimulaciju

Mnoge IT firme za cilj imaju kreiranje svojih proizvoda. Kako Comping stoji po tom pitanju?

Zadnjih 5-10 godina vidimo u Hrvatskoj, ali i Europi, da IT firme koje su postigle značajan iskorak i rast na europskom i globalnom tržištu, su to uspjele jer su razvile vlastite proizvode koji su se potvrdili na lokalnom tržištu, a zatim skalirali na europskom pa i globalnom tržištu. Comping ThingsTalk, Abriva, Comping NTL rješenje i Thaora neki su od primjera naših proizvoda koji su uspješno implementirani lokalno, u Hrvatskoj i Sloveniji. Početkom godine donijeli smo novu go2market strategiju, pojačali tim Business Developlent Managerom kojem je fokus isključivo na inozemnim tržištima, planiramo izlazak na najveće sajmove, s naglaskom u energetici te se nadamo sklapanju snažnih partnerstva koja će nam biti poluga za jači iskorak naših proizvoda na inozemnim tržištima.

Po čemu biste rekli da se razlikujete od konkurencije?

Comping je tvrtka koja uspješno posluje već više od 37 godina, a jedan od razloga su vrijednosti koje su u nju usadili osnivači, kao što su poniznost, rad, učenje i stabilnost. Upravo te vrijednosti kroz desetljeća su osigurale zadovoljstvo naših klijenata, ali i zaposlenika. Realna očekivanja koja postavljaju naš osnivači pružala su dovoljno vremena za prilagodbu organizacije na rast i izazove koje rast donosi.

Danas u Comping grupi brojimo oko 160 zaposlenika, od kojih je više od polovice zaposlenika manje od tri godine u Comping grupi, a od navedenih je više od pola generacija Z i navedeno je izazov u smislu različitosti kultura i vrijednosti.

Ono u čemu smo se pokazali odlični, prema istraživanju organizacijskog zdravlja koje provodimo svake godine, je prilagodba na potrebe koje nove generacije imaju, kao što su hibridni način rada, prilagodba uredskog prostora, mogućnosti učenja i napredovanja, rad s globalnim tehnološkim liderima i slično.

Također, želimo se razlikovati od konkurencije zadržavanjem vrijednosti koje nas krase već desetljećima, kao što su poniznost i učenje te ćemo kako bi to dodatno naglasili od 2026. uvesti Performance management sustav i stimulaciju (varijabilni dio plaće) koji će kroz KPI-eve utilizacije i ostvarenih rezultata transparentno nagrađivati sve zaposlenike koji ostvaruju KPI-eve koji će naglašavati učenje, utilizaciju i produktivnost.

Generalno je u IT-u prije par godina bila prava borba za pronalaženje zaposlenika, a onda je kriza ublažila taj problem. Kakva je trenutačna situacija? Kakva su iskustva u Compingu?

Razdoblje od 2020.-2024. bilo je vrlo izazovno jer je Covid19 značajno izmijenio varijable poslovanja u mnogim industrijama, a posebno u dijelu digitalizacije. Navedeno je stvorilo ogromnu količinu potražnje na IT tržištu, pogotovo inozemne potražnje, koja je napravila velike poremećaje na tržištu rada. Znalo je biti perioda, mislim da je to bilo tijekom 2023. godine gdje bi na oglas za posao dobili 2-3 prijave.

Također, uvjeti su bili dodatno i pod inflatornim pritiskom, ako pogledamo podatke DZS-a u navedenom razdoblju je prosječna bruto plaća u IT industriji porasla oko 60 posto. Comping grupa je naravno popratila navedene trendove uz minimalnu fluktuaciju zaposlenika i u istom razdoblju značajno narasla u broju zaposlenika, pa možemo reći da smo uspješno prebrodili navedene izazove.

Tijekom 2025. godine vidimo stabilizaciju na tržištu kroz povećanu ponudu rada, ponovno imamo po 20-30 prijava na oglase koje objavljujemo, a prema podacima DZS vidimo usporavanje rasta prosječne bruto plaće u IT industriji tijekom prvih šest mjeseci 2025. godine, a prema mojem mišljenju taj trend će se nastaviti.