Ugovor vrijedan desetke milijardi dolara: Najveći Nvidijin rival napajat će OpenAI čipovima, uz opciju 10% vlasništva

Sporazum obuhvaća implementaciju stotina tisuća AMD-ovih AI čipova, odnosno grafičkih procesorskih jedinica (GPU-ova), ukupne snage ekvivalentne šest gigavata, tijekom više godina počevši od druge polovice 2026.

AMD je objavio je u ponedjeljak da će u višegodišnjem sporazumu opskrbljivati OpenAI čipovima za umjetnu inteligenciju, što bi kompaniji moglo donijeti desetke milijardi dolara godišnjeg prihoda te ChatGPT-jevom tvorcu dati opciju kupnje do otprilike 10 posto udjela u proizvođaču čipova.

Najnoviji dogovor, jedan u nizu ulaganja, svjedoči o golemom apetitu OpenAI-ja i šire AI industrije za računalnom snagom dok kompanije utrkuju u razvoju tehnologije koja doseže ili nadmašuje ljudsku inteligenciju. Sporazum OpenAI-ju pruža priliku da stekne udio u jednom od najozbiljnijih rivala Nvidije te predstavlja snažno iskazano povjerenje u AMD-ove AI čipove i softver, piše Reuters.

“Ovaj posao doista smatramo transformativnim, ne samo za AMD nego i za dinamiku cijele industrije”, rekao je za Reuters u nedjelju Forrest Norrod, izvršni potpredsjednik AMD-a. Iz kompanije su naveli da će OpenAI od iduće godine graditi pogon snage 1 gigavat temeljen na njegovoj nadolazećoj seriji čipova MI450 te da će prihode početi tada priznavati.

Rukovoditelji AMD-a očekuju da će posao generirati desetke milijardi dolara godišnje. Zbog “učinka vala” koji proizlazi iz sporazuma, AMD računa na više od 100 milijardi dolara novog prihoda u četiri godine od OpenAI-ja i drugih klijenata.

Udio kao nagrada

Dogovor s AMD-om pomoći će OpenAI-ju izgraditi dovoljno AI infrastrukture kako bi zadovoljio vlastite potrebe, poručio je u priopćenju izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman.

Analitičari u prosjeku procjenjuju da će AMD ove godine ostvariti 32,78 milijardi dolara prihoda, pokazuju podaci LSEG-a.

U sklopu aranžmana, AMD je izdao warrant koji OpenAI-ju daje mogućnost kupnje do 160 milijuna dionica AMD-a po 1 cent tijekom trajanja sporazuma o čipovima. Warrant se “vestira” (stječe pravo) u tranšama na temelju unaprijed dogovorenih prekretnica dviju kompanija.

Prva tranša steći će se nakon početne isporuke MI450 čipova predviđene za drugu polovinu 2026. Preostale prekretnice uključuju ciljne razine cijene dionice AMD-a koje rastu sve do 600 dolara po dionici kako bi se otključala završna rata dionica.

Dionice na najvišoj razini

AMD ima 1,62 milijarde izdanih dionica u opticaju, a njegova tržišna vrijednost iznosi 267,23 milijarde dolara, prema LSEG-u. Dionice su u petak zaključile na 164,67 dolara.

U pretrgovanju prije otvaranja burze dionice AMD-a skočile su za više od 23 posto, što ih, ako se dobitci održe, stavlja na put da otvore na najvišoj razini od ožujka 2024.

