Ovo su najbolje održive tvrtke u Hrvatskoj

Na 6. konferenciji Hrvatske gospodarske komore “Podržimo održivo” dodijeljene su nagrade najboljim održivim poduzećima.

Potreban je RE:START, gospodarstvo mora preispitati dosadašnje obrasce ponašanja i sagledati koji su stvarni kapaciteti za implementaciju održivosti, istaknuto je na konferenciji.

Predsjednik HGK Luka Burilović kazao je da se danas o održivosti ne može govoriti bez šireg ekonomskog i geopolitičkog konteksta. Tranzicija se više ne odvija u stabilnom okruženju, već je okružena rastućim protekcionizmom, inflacijom, poremećajima u opskrbnim lancima i sve skupljim kapitalom. To su, kako je rekao, izazovi s kojima se treba suočiti.

“Danas nema sektora, kompanije ni institucije koja se ne mora suočiti s pitanjem tko će provesti tranziciju, u kojem roku, s kojim resursima i pod kojim uvjetima”, istaknuo je Burilović, navodeći kako je industrija opet u središtu pozornosti. No, mora je se administrativno rasteretiti i financijski injektirati kako bi se uopće moglo govoriti o povećanju produktivnosti i konkurentnosti”, rekao je.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković rekla je da stabilnost u svjetlu klimatskih i geopolitičkih promjena ostaje primarni moto za društvo i gospodarstvo. Izazovi su u područjima gospodarenja otpadom, zelene infrastrukture, osobito u građevinskom sektoru, smanjivanje gubitaka vode.

Napredak se vidi, ali još nas čeka puno posla, navela je Vučković, napominjući kako se pritom ne smije zaboraviti na ono što poduzetništvo čini uspješnim – racionalnost u troškovima i zadovoljavanje zahtjeva tržišta, ali uz očuvanje resursa

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan je rekao da kada se govori o održivosti ne govori se samo o zelenoj, nego i o digitalnoj tranziciji.

Digitalni alati puno doprinose tome da bi ostvarili zelene politike i ciljeve, kazao je napominjući kako je Hrvatska po pitanju digitalnih procesa postigla napredak. Naveo je pritom primjer platforme mGrađani koja omogućuje digitalni pristup javnim uslugama.

Rekao je i kako se stvara okvir za suradnju javnog i privatnog sektora, poput sudjelovanja privatnog sektora u Radnoj skupini za izradu Nacionalnog plana za razvoj umjetne inteligencije. “Uz to, javnu upravu činimo učinkovitom, brzom i sigurnom razmjenom podataka putem Središnjeg sustava interoperabilnosti pomoću kojeg je ove godine ostvareno preko 300 milijuna elektroničkih transakcija“, kazao je.

Na konferenciji je istaknuto i kako je pitanje održivog poslovanja pitanje budućnosti te kao su tvrtke svjesne važnosti održivog poslovanja te sve više usklađuju svoje poslovne prakse s europskom regulativom i standardima u području održivosti.

Dodijeljene nagrade za održivo poslovanje

U sklopu konferencije dodijeljene su nagrade ESG rating HGK za održivo poslovanje treću godinu za redom i to poduzećima koja su postigla najbolje ESG rezultate u šest kategorija – mala, srednja, velika i javna poduzeća, financijske institucije te nagrada za primjer održivog poslovnog modela. ESG rating je ocjena koja se dodjeljuje organizaciji za njezin pristup okolišu (Environment), društvu (Social) te usvojenim praksama upravljanja (Governance).

Dobitnik nagrade za najbolji primjer održivog poslovnog modela je tvrtka Harburg-Freudenberger Belišće. U kategoriji ESG rating HGK za najbolju održivu malu tvrtku dobitnik je tvrtka Premifab. Tvrtka Končar motorni i električni sustavi dobitnik je u kategoriji najbolje održive srednje tvrtke.

Dobitnik ESG ratinga HGK za najbolju veliku održivu tvrtku je tvrtka Holcim. U kategoriji najbolje održive javne tvrtke dobitnik je Zagrebački Holding, dok je Erste banka dobitnica nagrade ESG rating HGK u kategorije najbolje održive financijske institucije.