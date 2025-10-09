KONČAR u suradnji s Infobipom razvio svog prvog AI asistenta

Vodeći se najnovijim poslovnim i tehnološkim trendovima, ali i željom za širenje mreže partnera te pružanjem još sofisticiranijeg iskustva na najistaknutijim globalnim sajmovima i skupovima, KONČAR je u suradnji s domaćim partnerom Infobipom razvio digitalni alat pogonjen umjetnom inteligencijom čija je glavna svrha pružanje preciznih informacija o Grupi KONČAR.

Zahvaljujući izravnom pristupu Končarevim mrežnim stranicama i službenim bazama podataka, ovaj AI asistent sudionicima globalnih sajmova i skupova na kojima se KONČAR predstavlja pruža krajnje precizan uvid u točne i provjerene informacije o Končarevim područjima djelovanja, ključnim osobama, najnovijim vijestima vezanima uz poslovne i tehnološke iskorake, financijska izvješća i ostalo.

Kao najveći hrvatski neto izvoznik i tvrtka prisutna na čak 130 svjetskih tržišta, KONČAR godišnje sudjeluje na više od 30 visoko profiliranih sajmova i skupova diljem svijeta, predstavljajući svoj portfelj, reference i cjelokupnu domaću industriju ravnopravno uz bok s najistaknutijim globalnim imenima u industriji. S namjerom još reprezentativnijeg nastupa na globalnim manifestacijama ovog karaktera, KONČAR je za realizaciju ovog projekta snage udružio s domaćim partnerima Infobipom i marketinškom agencijom WoomAI.

“Neprekidno pratimo tehnološke trendove i ulažemo u inovacije koje donose stvarnu vrijednost našim korisnicima i društvu u cjelini. Lansiranjem AI asistenta Končara činimo dodatan iskorak u digitalnoj transformaciji, osnažujući učinkovitost i korisničko iskustvo. Umjetna inteligencija zasigurno će imati sve širu i dublju primjenu u budućnosti, no jednako tako svjesni smo odgovornosti koju njezino korištenje nosi. Upravo zato, posebno mlade, pozivamo na neprekidnu edukaciju, otvoreni dijalog i etički pristup korištenju AI tehnologija – jer samo tako možemo graditi održivu, sigurnu i uključivu digitalnu budućnost“, ističe Vlatka Kamenić Jagodić, direktorica Sektora marketinga i korporativnih komunikacija Končara.

Za potrebe Grupe KONČAR i u koordinaciji s agencijom WoomAI rješenje je razvio Infobip, vodeća globalna IT i telekomunikacijska tvrtka.

“Ova suradnja konkretan je primjer primjene Infobipove stručnosti i učinkovitog partnerstva u području umjetne inteligencije u industrijskom sektoru. Naputak Končara u ovom projektu bio je vrlo jasan – AI asistent mora se temeljiti isključivo na provjerenim i točnim informacijama o Končaru, s ciljem izbjegavanja netočnih i potencijalno zavaravajućih podataka, čime se osigurava vjerodostojnost komunikacije i zaštita reputacije kompanije. Vjerujemo da će ovakvi projekti dodatno ubrzati digitalnu transformaciju i otvoriti nove prilike za jačanje partnerstava i poticanje inovacija“, zaključuje Ervin Jagatić, direktor za razvoj umjetne inteligencije u Infobipu.

Prema najnovijim svjetskim istraživanjima, ali i iskustvima stručnjaka koji se svakodnevno služe umjetnom inteligencijom u poslovanju, razvidno je kako AI tehnologije u ovom trenutku još nisu napredovale do razine koja osigurava krajnju točnost dobivenih podataka i pouzdanost dostupnih platformi. Razvoj ovakvog asistenta stoga je i jedan od vlastitih primjera promišljanja i razvoja kvalitetnijih i vjerodostojnijih AI platformi za specifične poslovne potrebe. Upravo iz tog razloga, a u skladu s korporativnom odgovornošću i etičnim poslovanjem kao zajedničkim vrijednostima, KONČAR i Infobip razmatraju i pokretanje projekta koji za cilj ima edukaciju mladih o odgovornom korištenju umjetne inteligencije.