Končar – Distributivni i specijalni transformatori najbolji veliki izvoznik u 2024.

Distributivni i specijalni transformatori proglašena je najboljim velikim izvoznikom u 2024. godini, Eurocable Group za najboljeg izvoznika u kategoriji srednjih poduzeća, a Orqa u kategoriji malih i mikro poduzeća, istaknuto je u ponedjeljak na dodjeli nagrada Zlatni ključ, koju tradicionalno organiziraju Hrvatski izvoznici.

Nagrade su dodijeljene u sklopu 20. Konvencije hrvatskih izvoznika, kojoj je ove godine glavna tema bila “Tehnologije budućnosti/Izazovi globalne trgovine”.

U kategoriji najinovativnijeg izvoznika za 2024. nagrađen je solinski AD Plastik, a nagrade su dodijeljene i u više kategorija koje se odnose na izvoz na pojedina tržišta, pa je tako najbolji izvoznik u Njemačku bila tvrtka Haix obuća, tvrtka Carel Adriatic nagrađena je za izvoz u Italiju, LTH – Metalni lijev za izvoz u Sloveniju. dok je nagradu za najboljeg izvoznika u BiH dobila Podravka.

Najbolji izvoznici po tržištima

Nadalje, Zlatni ključ za najboljeg izvoznika u Ujedinjeno Kraljevstvo dobila je tvrtka Končar – energetski transformatori, najbolji izvoznik u Kinu lani je bila kompanija E.G.O – Elektro komponente, koja se bavi proizvodnjom dijelova za kućanske aparate, dok je tvrtka Selk dobitnica nagrade u kategoriji najboljeg izvoznika u Austriju.

Tvrtka Hydromat, koja se bavi proizvodnjom i razvojem hidrauličnih uređaja, nagrađena je kao najbolji izvoznik u Egipat, a Pliva kao najbolji izvoznik u Kanadu i SAD. Tijekom ceremonije naglašeno je da Pliva Hrvatska izvozi više od 90 posto svojih proizvoda.

Zlatnim ključem za izvoz na rastuća tržišta, konkretno Indiju, nagrađena je tvrtka Altpro, koja se bavi opremom za željezničku infrastrukturu.

Obrt Metalac Sever, odnosno njegov vlasnik Stjepan Sever proglašen je najboljim obrtnikom izvoznikom, objavljeno je na svečanosti dodjele nagrada.

Dobitnici na dodjeli; Foto: Damjan Tadić / Cropix

Šušnjar: Sinergija države i izvoznika

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar tom je prilikom istaknuo je da Vlada i Ministarstvo gospodarstva ostaju partneri izvoznicima na njihovom putu ka sve boljem poslovanju.

Rekao je da je u drugom tromjesečju hrvatski BDP porastao za 3,4 posto, dok je izvoz povećan za 3,3 posto. Pri tome izvoz usluga bilježi povećanje od 16,4 posto.

“Ovi rezultati najbolja su potvrda naše nezaobilazne sinergije. Poduzetnici i izvoznici ulažu rad i znanje, a država se trudi i osigurava pokriti potpore koje im otvaraju put novim uspjesima”, naglasio je Šušnjar.

Napomenuo je i kako su u aktualnom razdoblju putem programa Konkurentnost i kohezija otvoreni pozivi u vrijednosti od 45 milijuna eura.

Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) za digitalizaciju poduzeća, energetsku učinkovitost i nove tehnologije namijenjeno je, kazao je ministar, 1,3 milijarde eura.

Predsjednik Hrvatskih izvoznika Davor Baković postavio je pitanje hoće li hrvatske tvrtke slijediti nove tehnologije ili će ih predvoditi, kazavši i da u Hrvatskoj postoji niz tvrtki koje su predvodnici u svijetu u svojim područjima.

Po njemu, tri su fundamentalna područja koja će svojim razvojem podići i sva ostala poslovna područja. To su umjetna inteligencija i automatizacija, a što redefinira način na koji sada donosimo odluke. Kao drugi veliki trend apostrofirao je kvantno računarstvo, odnosno kibernetičku sigurnost što je, naveo je, temelj svakog uspješnog poslovanja, dok je treća najvažnija stavka razvoj infrastrukture, pogotovo energetske.