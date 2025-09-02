Končar Digital sklopio ugovor kojim preuzima većinski udio u IT tvrtki Neos

Končar Digital sklopio je ugovor o preuzimanju većinskog udjela u IT tvrtki Neos koja je na taj način postala dio grupe Končar.

Sukladno ranijim najavama i obvezujućoj ponudi iz svibnja, Končar Digital sklopio je ugovor o kupnji poslovnih udjela u IT tvrtki Neos i tako stekao većinski udio u toj kompaniji.

Navedenom akvizicijom grupa Končar proširit će kompetencije i resurse u domeni poslovnih

aplikacija elektroenergetskog sektora te steći domensku ekspertizu za analitičke sustave i razvoj

aplikacijskih sustava u računalnom oblaku.

Preuzimanje još nije vidljivo u sudskom registru, u kojem su kao vlasnici još uvijek navedeni Davorin Capan, Mario Mrljić, Dražen Marković, Tomislav Matić i fond Prosperus Growth. Fond je imao najveći udio u kompaniji, dok su fizičke osobe imale preostalih 42,96 posto. Neos je osnovan 2002. godine. U 2024. godini ostvario je 19,63 milijuna eura prihoda uz 1,67 milijuna eura dobiti. Krajem te godine imao je 123 zaposlena. Kao Uprava Neosa trenutačno su upisani Capan, Mrljić i Marković, uz Ivanu Hatlavić Poljak kao predsjednicu Uprave. Direktor Končar Digitala je Stjepan Sučić.

Ugovorom su definirani uvjeti i pravne radnje koje su ugovorne strane dužne ispuniti za zaključenje transakcije i preuzimanje vlasničkih udjela od strane društva Končar Digitala. To između ostalo uključuje ishođenje odgovarajućih odobrenja koncentracije sukladno primjenjivom zakonodavstvu.

Zbog neizravne povezanosti ugovornih strana, transakcija predviđena ugovorom smatra se transakcijom s povezanom osobom.