Ogromna baza znanja o javnoj nabavi pretočena u AI asistenta

Vrijednost javne nabave u Hrvatskoj iznosi više od 12.6 milijardi EUR bez PDV-a, a riječ je o području koje na razini EU usmjerava milijarde eura u gospodarstvo, infrastrukturu i razvoj lokalnih zajednica.

Upravo je zato 2016. godine pokrenut Bilten javne nabave u RH (BJN RH), dok je ove godine razvijen i Biltenko, prvi specijalizirani AI asistent za javnu nabavu u EU. Kreiran je na domaćem znanju i stručnosti te najmodernijoj tehnologiji umjetne inteligencije. Biltenko je namijenjen svima koji sudjeluju u javnoj nabavi, javnom i privatnom sektoru, od zaposlenika i certificiranih stručnjaka do čelnika javnih i sektorskih naručitelja, ravnatelja ustanova, direktora poduzeća i predsjednika uprava, koji žele brze, točne i primjenjive odgovore u postupcima javne nabave.

Biltenko nije tek još jedan chatbot. On je rezultat više od deset godina stručnog rada, objedinjenog kroz Bilten javne nabave u RH – prve i najveće domaće digitalne publikacije koja obrađuje cjelokupni ciklus javne nabave, od planiranja do izvršenja ugovora. BJN RH ima na daleko najveću bazu znanja vezanu za javnu nabavu u RH i regiji koja se nadopunjuje na dnevnoj razini.

Na toj bazi znanja treniran je i Biltenko. Ona obuhvaća 36 brojeva Biltena, koji pokrivaju sve faze javne nabave, s više od 6.000 stranica stručnih članaka, više od 5.000 pitanja i odgovora prikupljenih tijekom rada s korisnicima, relevantni zakonski i podzakonski propisi RH i EU, hodogrami svih postupaka, mišljenja državnih institucija, praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda RH, presude Suda EU te još dosta toga.

“Željeli smo korisnicima ponuditi nešto puno konkretnije od generičkih AI alata. Biltenko je digitalni kolega koji razumije zakonski okvir i svakodnevne izazove u praksi RH i EU te nudi smjernice koje štede vrijeme i smanjuju rizik pogrešaka“, ističu iz Temporis savjetovanja, kreatora Biltenka i vlasnika aplikacije BJN RH.

Što Biltenko donosi u praksi?

Zamislimo zaposlenika nekog sektorskog naručitelja, službenika u gradskoj upravi ili zaposlenika bolnice, koji priprema dokumentaciju za nabavu nove opreme. Umjesto da satima pretražuje propise, staru praksu ili mišljenja, on svoje pitanje postavlja Biltenku. U nekoliko sekundi dobiva se sažet, jasan i utemeljen odgovor, uz upućivanje na relevantne izvore. Isto vrijedi i za poduzetnike koji žele biti sigurni da su njihove ponude i ugovori usklađeni s zakonskim propisima. Svi dobivaju točnije i brže odgovore.

Najčešća pitanja na koja Biltenko odgovara tiču se onoga što u praksi najviše zadaje glavobolje: kako planirati nabavu i istražiti tržište, kako pripremiti tehničke specifikacije i troškovnik, kriterije ENP-a, kako pravilno pripremiti i provesti postupak nabave, kako pripremiti ponudu u javnoj nabavi, kako zakonito provesti pregled i ocjenu ponuda, što učiniti u slučaju žalbe, koje su najčešće greške naručitelja, ponuditelja i kako ih ispraviti, kako se uskladiti s izmjenama zakona, ili što napraviti kada jedan propust prijeti poništavanjem cijelog postupka.

Biltenko može izraditi dopise u nabavi, odluke i dokumente, nacrte ugovora, predlagati hodograme postupaka, kriterije ENP-a i formule, analize i smjernice postupanja, tumačiti izmjene zakona ili ponuditi pregled najčešćih pogrešaka. Njegova vrijednost nije u pukom ponavljanju zakonskog teksta, već u tome što nudi primjenjiva rješenja za konkretne situacije. S obzirom na visok udio javne nabave u Hrvatskoj i EU, ovo područje izravno utječe na gospodarstvo, razvoj infrastrukture i kvalitetu javnih usluga pa samim time i kvalitetu životnog standarda svih u RH i EU. Svaka pogreška ili kašnjenje u postupku može značiti gubitak vremena i novca, i za institucije i za poduzetnike i građane RH.

Foto: Biltenko

U Hrvatskoj postoji više od 5.000 javnih naručitelja, od najvećih kao što su trgovačka društva u vlasništvu države, do gradova, općina, škola, vrtića i bolnica – a svi oni, uz desetine tisuće poduzetnika ponuditelja, mogu imati koristi od Biltenka.

“Naš je cilj bio stvoriti alat koji povećava efikasnost i učinkovitost sustava nabave, a istovremeno rasterećuje ljude u sustavu. Kada vam digitalni asistent može odgovoriti na pitanje ili vas provesti kroz postupak, oslobađa se vrijeme za strateška razmišljanja, a smanjuju administrativni zadaci“, dodaju iz Temporis savjetovanja.

Prvi takav alat u Europskoj uniji

Iako se umjetna inteligencija sve više koristi u različitim sektorima, specijalizirani alati koji obuhvaćaju cijeli proces nabave od planiranja do izvršenja ugovora i revizije, i dalje su rijetkost čak i na europskoj razini. Biltenko tako predstavlja pionirski iskorak, razvijen u Hrvatskoj, na domaćem znanju i s domaćom praksom, koristeći najnapredniju svjetsku tehnologiju.

Za gospodarstvo to znači da poduzetnici sada imaju brži i jednostavniji pristup informacijama koje mogu biti presudne za dobivanje poslova. Za javne institucije to znači rasterećenje zaposlenika i smanjenje administrativnog opterećenja. Biltenko je u svom punom izdanju dostupan Premium korisnicima Biltena javne nabave u RH. Sam Bilten javne nabave u RH pokrenut je još 2016. godine kao prva stručna literatura i aplikacija namijenjena naručiteljima i ponuditeljima u Hrvatskoj. Dostupan je u tiskanom i internetskom izdanju te se bavi cjelokupnim ciklusom javne nabave, od planiranja nabave do izvršenja ugovora.

Biltenko je osmišljen kao digitalni asistent, a ne kao zamjena stručnjacima. Njegova je uloga pružiti smjernice, odgovore na pitanja i uputiti na relevantne izvore, kreirati razne dokumente, smanjiti administrativnu opterećenost, dok je odgovornost za donošenje odluka i dalje u rukama ljudi. Kako se praksa javne nabave mijenja i razvija, tako će se i Biltenko kontinuirano nadograđivati novim znanjima, člancima i primjerima iz domaće i europske prakse. Time postaje sve snažniji alat podrške svima, od malih općina i lokalnih poduzeća, do velikih državnih institucija i privatnih kompanija koje sudjeluju u složenim postupcima nabave.