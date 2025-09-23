Svjetski uspjeh hrvatske tvrtke: Kako je nastao prvi fleksibilni stol na svijetu od punog drva

U Hrvatskoj je nedavno dizajniran i proizveden prvi fleksibilni stol na svijetu od punog drva – Accordion Table. Ideja je potekla od Hrvoja Vampovca, današnjeg CEO-a Tvina, prije nekoliko godina. Riječ je o inovaciji koja spaja luksuzan dizajn i stoljetnu tradiciju obrade drva.

Razvoj i proizvodnja stola koju je odradio Tvin, najstarija hrvatska tvornica namještaja osnovana 1913. u Virovitici, bili su komplicirani i zahtjevni, ispričao je Vampovac za Forbes Hrvatska.

“Tvin ima vlastiti odjel za razvoj i dizajn, a uz to surađujemo i s vanjskim stručnjacima i dizajnerima. Razvoj stola krenuo je 2018., no realiziran je tek s početkom Tvinova rebrandinga. Do sada nismo imali pravi program proizvoda za maloprodaju ili ga je bilo vrlo malo pa je ovaj stol zapravo označio početak tog zaokreta. Riječ je o zahtjevnom dizajnerskom proizvodu koji će dalje nositi Tvinov brand u smjeru kakav zaslužuje, onaj kojim je išao i Bernardo Bernardi. Sljedeće godine planiramo pokrenuti i webshop s ostalim proizvodima.

U razvoju su sudjelovali svi, od uprave do tehničke pripreme, uključujući inženjere drvne struke, strojarstva, metala i ostalih specijalizacija. Najveći izazov bio je postići da se stol otvara na jedinstven način, a da pritom ostane stabilan, izdržljiv i dugotrajan. Napravili smo desetak različitih prototipova koristeći različite materijale, ljepila i završne obrade. Konačna verzija izrađena je od slavonskog hrasta – istog onog koji je stoljećima bio temelj mnogih konstrukcija, uključujući venecijanske pilote. Stol je lakiran vodeno-baziranim, ekološki prihvatljivim premazom, a sam dizajn je inovativan i zaštićen.”

Hrvoje Vampovac, CEO Tvina

Ručno rađen u Hrvatskoj, stol se širi poput harmonike u nekoliko sekundi, a da se ne moraju micati tanjuri, vaze ili dodavati dijelovi. Uz stol postoji i klupa koja se širi na isti način.

Za ime Accordion Table odlučili su se iz nekoliko razloga. Internacionalno je i lako prepoznatljivo, a drugo – upravo je feedback ljudi koji su stol vidjeli potvrdio da savršeno opisuje njegovu funkcionalnost.

Svjetski uspjeh

Stol je prvo lansiran na američko tržište, a isporuke u SAD počinju od studenog.

“Američko tržište otvorili smo i prije samog lansiranja stola pa nam se činilo logičnim da prodaju započnemo upravo tamo. Vjerujemo da će uspjeh u Americi, kada se vrati nazad u Europu, u svoj dom, biti još snažnija potvrda vrijednosti proizvoda. Trenutno je stol u fazi pre-salea“, kaže Hrvoje Vampovac.

“Rezultati su premašili naša očekivanja: broj predrezervacija i akontacija bio je iznad onoga što smo planirali, a brzina kojom se sve odvijalo zaista nas je iznenadila. Znali smo da će interes postojati, ali nismo očekivali da će naš Instagram profil pokrenut tek 3. rujna već 6. rujna imati reel koji je postao viralan i u tjedan dana dosegnuti više od 5 milijuna pregleda. Taj broj i dalje raste. Uz to, stalno nam stižu upiti za suradnju s američkih dizajnerskih i arhitektonskih portala i profila, a to zaista nismo očekivali tako brzo.”

U Hrvatskoj i EU pre-sale kreće u prosincu.

Tajna uspjeha tvornice Tvin

Tvin danas objedinjuje 5 tvornica i 17 specijaliziranih radionica (najstarija tvornica pod Tvinom, DIK Đurđenovac, osnovana je daleke 1873.), a izvozi u više od 10 zemalja.

S Accordion Tableom Tvin ulazi u segment luksuznog dizajna, pokazujući snagu domaće proizvodnje i majstorskog crafta.

“Kao sirovinu primarno koristimo hrast i bukvu, a za određene proizvode i lipu, jasen te slične vrste drva. U Tvinu nastaje široka paleta namještaja – od dnevnih boravaka i spavaćih soba do manjih komada namještaja i stolova.

Primarno se bavimo prodajom korpusnog namještaja za austrijsko i njemačko tržište, gdje radimo s velikim robnim kućama i grupacijama. Sekundarno se bavimo opremanjem objekata u Hrvatskoj, regiji, ali i Austriji i Njemačkoj – od studentskih domova i hotela do restorana i uredskih prostora. U odnosu na prošlu godinu, prihodi su otprilike jednaki. S obzirom na to da je posljednjih godinu i pol u našoj branši vrlo zahtjevno razdoblje, smatramo to uspjehom.”

Planovi za budućnost

“Accordion table tek je početak. Naš ulazak na tržište kao brenda koji će se baviti namještajem visoke dizajnerske kategorije. Nakon njega planiramo razvijati i druge proizvode sličnog profila, kako u našem in-house R&D odjelu, tako i u suradnji s partnerima dizajnerima”, zaključio je Hrvoje.