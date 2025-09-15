Ovo je 10 najboljih država za umirovljenike, na sedmom mjestu i nama susjedna zemlja

Sve više ljudi želi se umiroviti u inozemstvu u potrazi za drugačijim načinom života i nižim troškovima.

I dok Sjedinjene Države nemaju službeni program viza za umirovljenike, deseci drugih zemalja diljem svijeta ga imaju.

Ove je godine Global Citizen Solutions objavio svoje Globalno izvješće o mirovinama za 2025. godinu, gdje je svaka zemlja dobila ocjenu na temelju nekoliko stavki: državljanstvo, mobilnost, ekonomija, optimizacija poreza, kvaliteta života te sigurnost i integracija. Svaka je zemlja dobila ocjenu od 1 do 100.

“To nije slučajnost jer je jedna od motivacija ljudi kada se odluče preseliti u inozemstvo potraga za mjestom gdje će imati bolju kvalitetu života.“

Od nekih drugih čimbenika koje umirovljenici uzimaju u obzir prilikom planiranja preseljenja u inozemstvo, traže mjesta koja su politički stabilna i sigurna kada žele otići u mirovinu u inozemstvu. Drugi relevantan aspekt u Europi je zdravstvena skrb. Većina zemalja u Europi ima kombinaciju javnih zdravstvenih sustava i pristupačnih privatnih zdravstvenih mogućnosti.

Portugal na prvom mjestu

Otok Madeira, Portugal; Foto: Getty Images

Portugal Mauricijus Španjolska Urugvaj Austrija Italija Slovenija Malta Latvija Čile

Portugal je rangiran kao najbolja zemlja za odlazak u mirovinu u inozemstvu. Europska zemlja nudi građanima izvan EU vizu D7, koja omogućuje onima sa stalnim pasivnim prihodima, poput mirovina ili prihoda od najma, da se umirove.

Dr. Laura Madrid Sartoretto, voditeljica istraživanja u Global Citizen Solutions kaže da je portugalski program viza za umirovljenike bio vodeći u posljednjih 10 godina.

“Zemlja je počela ulagati u privlačenje investitora, umirovljenika i digitalnih nomada. Portugal je zemlja koja danas postiže izvrsne rezultate u kvaliteti života“, kaže ona. “Portugal je najsigurnija zemlja u Europi ako pogledate Svjetski indeks mira. Jedna je od najtraženijih zemalja u Europi za umirovljenje.“

Za podnošenje zahtjeva za tu vizu potreban vam je minimalni dohodak od 870 eura. Nakon što vam se odobri početna dozvola boravka i živite u Portugalu najmanje pet godina, stječete pravo podnijeti zahtjev za stalni boravak ili državljanstvo.

Portugalska vlada nudi globalni porezni sustav, što znači da uključuje prihode zarađene u inozemstvu. Portugal također nema porez na bogatstvo i nasljedstvo za članove uže obitelji. Za ostale se primjenjuje porez na promet nekretnina od 10%.

Portugalska vlada zabilježila je porast od 72% u odobrenim zlatnim vizama, pri čemu Amerikanci čine većinu, prema Forbesu. Portugalski program zlatnih viza prikupio je više od 7,2 milijarde dolara od svog osnutka 2012. godine.

Smješten u Africi, Mauricijus je rangiran kao druga najbolja zemlja za odlazak u mirovinu u inozemstvo s ocjenom 89,24.

“Mauricijus ima vrlo pouzdan postupak. Brz je, transparentan i jedna je od zemalja koja ima najbolje mogućnosti za optimizaciju poreza. Ljudi koji ne žele imati nikakav fiskalni rizik pri preseljenju u inozemstvo sa svojim mirovinama biraju zemlje poput Mauricijusa jer nema svjetski porezni sustav“, kaže Madrid Sartoretto.

“Također ima jedan od najviših standarda kvalitete života na našoj ljestvici.”

Mauricijus nudi umirovljenim stranim državljanima starijim od 50 godina dozvolu boravka na 10 godina. Morate imati mjesečni prihod od 2000 ili 24.000 dolara godišnje. Nakon isteka 10-godišnjeg razdoblja, imate pravo obnoviti dozvolu boravka za još 10 godina.

Afrička zemlja nudi glavnom podnositelju zahtjeva mogućnost da u svoju prijavu uključi svog supružnika ili zakonskog partnera i uzdržavanu djecu. Mauricijus također ima teritorijalni porezni sustav, što znači da ne uključuje strani dohodak. Također nema nametnutih poreza na dohodak iz inozemstva ili porez na bogatstvo i nasljedstvo.