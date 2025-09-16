Beba 007: Proizvođač luksuznih automobila predstavio dizajnerska dječja kolica

Britanski proizvođač luksuznih automobila udružuje se s markom za bebe “egg” kako bi stvorili dizajnerska kolica.

Britanski proizvođač luksuznih automobila Aston Martin možda je sinonim za vrhunske sportske automobile i automobil je po izboru Jamesa Bonda, ali sada su sklopili partnerstvo koje je malo tko mogao predvidjeti.

Naime, udružili su se s dječjom markom “egg” kako bi stvorili dizajnerska dječja kolica, prenosi Euronews.

Nakon vijesti ranije ove godine da su dugogodišnji upravitelji franšize Jamesa Bonda Barbara Broccoli i Michael G. Wilson prepustili kreativnu kontrolu Amazon Studiosu koji traže mlađeg glumca za ulogu novog Bonda, mnogi se pitaju je li ovo pretjerano.

Nova linija, koja bi trebala biti dostupna u Velikoj Britaniji i na drugim odabranim međunarodnim tržištima krajem 2025., uključuje tamnozeleni model u boji trkaće kože, kao i sivo-bijelu verziju s tkaninom u obliku riblje kosti i kožnim obrubima koji podsjećaju na klasične interijere marke. Svi imaju istaknute detalje logotipa.

High Performance Meets Parenthood.



Introducing the Aston Martin egg3® from @BabyStyle_UK.



Born from a synergy between two icons of British craftsmanship, combining precision engineering with timeless design.#AstonMartin pic.twitter.com/2sqns2mGZR — Aston Martin (@astonmartin) September 9, 2025

Govoreći o iznenađujućoj suradnji, Stefano Saporetti, direktor diversifikacije brendova u Aston Martinu rekao je: “Ova suradnja s egg®-om predstavlja savršenu sinergiju, proširujući samu bit Aston Martina u novo poglavlje života naših kupaca.“

“Baš kao što je Aston Martin DBX donio performanse i svestranost obiteljskim putovanjima, nova kolica ponudit će roditeljima elegantnu, funkcionalnu i visokokvalitetnu opciju pružajući iskustvo Aston Martina cijeloj obitelji.“

Cijene nisu objavljene, ali očekuje se da će kolica koštati više od 1500 eura.

Iako su drugi luksuzni brendovi poput BMW-a, Mercedes-Benza i Lamborghinija već surađivali s tvrtkama koje proizvode dječja kolica, mnogi su mislili da je ovaj put riječ o šali.

“Ako mislite da ćete kupovinom ovakvog proizvoda ostaviti bolji dojam na ljude oko sebe, prevarili ste se. Iskreno, prasnula bih u smijeh kad bih vidjela nekoga kako gura svoju bebu u ovakvim kolicima, patetično”, napisala je jedna korisnica na X-u.

