Savršen video: Rimac s konkurentima jurio po stazi u njihovim automobilima

Šefovi Bugatti-Rimca, Koenigsegga i Singera pokazali su kako njeguju prijateljske odnose snimivši vrlo zabavni video u kojem su isprobali tuđe aute na trkaćoj stazi. Mate Rimac pokazao je najviše vještine, a Koenigsegg nu je u šali rekao kako automobil vozi kao da ga je ukrao.



Britanski Top Gear pozvao je šefove hiper automobila da dođe s automobilima s kojima bi se svi rado poigrali. Mate Rimac došao je s Bugattijem Mistral i Rimac Neverom R, Christian von Koenigsegg došao je s Koenigseggom CC850, a Rob Dickinson sa Singerovom obradom Porschea 911.

Nakon toga su dobili priliku provozati automobile svojih konkurenata u njihovom društvu po trkaćoj stazi. Konkretno, Rimac je prvo provozao Koenigsegga u njegovom automobilu, pokazavši pri time solidnu vozačku vještinu. U jednom trenutku pohvalio je i tehnološki jedinstven mjenjač u modelu CC850, koji omogućuje izbor između klasičnog mijenjanja brzina i automatskog rada.

Sjedajući nešto kasnije u Bugatti, Keoningsegg se našalio i rekao Rimcu da ga neće voziti brzo poput njega, odnosno “kao da ga je ukrao”. Vozeći Singerov Porsche, Rimac je dio proveo vozeći bez ESP-a radi veće zabave. No, ni Dickinson mu nije ostao dužan te ga je nešto kasnije provozao driftajući Neverom.

Sudeći po komentarima, u osam vožnji Rimac je pokazao najviše vještine između njih trojice. Jedan od komentatora napisao je i kako je užitak gledati zdravu konkurenciju i suradnju između trojice CEO-ova, koja bi bila nezamisliva između Enza Ferrarija i Feruccija Lamborghinija.