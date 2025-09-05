Kako Mate Rimac vidi budućnost? “Većina ljudi neće posjedovati automobile”

Izvršni direktor Bugatti Rimca Mate Rimac vjeruje kako će u budućnosti automobile sami voziti tek zaljubljenici u vožnju. Za većinu drugih misli da će ih voziti autonomna vozila koja u pravilu neće posjedovati. Svoju viziju obrazlaže argumentima.

Mate Rimac prije nekoliko godina predložio je Bugattiju da ne idu u razvoj potpuno električnog automobila, nego hibrida. Nastao je Tourbillon, a reakcije javnosti pokazale su da je bio u pravu. To je samo jedan od primjera koji pokazuju njegove vizionarske osobine u svijetu automobilizma.

Autoblog.com objavio je razgovor s njim u kojem su se fokusirali na budućnost automobilske industrije.

Na pitanje što vidi kao sljedeću veliku stvar u automobilskoj industriji, odgovara bez oklijevanja: “To je definitivno autonomna vožnja. To je Sveti Gral.”

Autonomna vožnja će biti sigurnija

“Dosegli smo prijelomnu točku u kojoj električni automobili postižu barem istu razinu performansi kao i automobili s motorima s unutarnjim izgaranjem. Domet također postaje zadovoljavajući, punjenje je brže, a cijena gotovo izjednačena. Sljedeći korak je, dakle, autonomna vožnja, koja će promijeniti način na koji se ljudi kreću” – kaže Rimac.

Prema njegovim riječima, tehnologija će promijeniti i vlasništvo nad automobilima. Mnogi ljudi više neće ni posjedovati vlastita vozila, već će koristiti aplikacije poput Ubera i Lyfta, koje su već postale mainstream. No iskustvo će biti posve drukčije kad u automobilu neće biti ljudskog vozača.

“Bit će sigurnije iz više perspektiva,” kaže Rimac. “Vaš Uber vozač možda je tek jučer došao u zemlju, ne poznaje grad i može biti rastresen. Robotski vozač nikada neće biti rastresen. Nikada neće gledati u telefon. Nikada neće biti pijan.” Robotaksiji uklanjaju rizik ljudskog faktora. Zaljubljenicima u automobile možda nije lako razumjeti trend autonomne vožnje, no oni ne čine većinu kupaca. Rimac vjeruje da će u budućnosti samo ograničen broj ljudi odlučiti imati vlastiti automobil. Tko danas posjeduje konje? “Naravno da želim da posjedovanje automobila, uživanje u njima i vožnja traju još dugo,” kaže on. “Ali pitanje je: koliko ljudi zapravo voli automobile danas, a koliko ih je prisiljeno voziti jer nemaju bolju opciju?”

Podsjeća da je prije sto godina svatko imao konja, a danas ih imaju samo oni koji ih istinski vole. To je izbor onih koji su strastveni u konjaničkom životu. Budućnost automobila, smatra, kreće se u istom smjeru – vlasništvo će biti opcionalno, rezervirano za one koji vole voziti.

“S autonomnim vozilima, to će biti izbor,” kaže Rimac. “Ljudi kojima automobili ništa ne znače neće ih posjedovati. Samo će koristiti autonomne automobile da stignu od točke A do točke B. No oni koji ih vole i dalje će ih moći imati.”

Zanimljivo, Rimac današnje sustave pomoći vozaču vidi kao prepreku.

“Volio bih da nestanu, jer za mene [auto u tom slučaju] vozi vas, ali vi ste i dalje odgovorni i vi ste i dalje krivi. To je neka prijelazna faza koja nije dobra ni za koga. Daje vam iluziju da sustav nešto radi i da je sigurno, ali ako se dogodi nešto nepredviđeno – jednostavno odustane.”

Važno je stalno prilagođavanje

Na pitanje je li to ipak nužan korak na putu od točke A do B, priznaje da vjerojatno jest. No ne misli da bi vozači trebali prihvatiti da je to krajnji cilj. To je tek prijelazna stepenica.

Autoblog.com navodi kako je Rimac talno korak ispred trendova, što je i osiguralo uspjeh njegove hrvatske kompanije Rimac Automobili, kao i Bugattija. Svjestan je da je dugoročni plan važan, ali ključna je prilagodljivost. Primjer: Rimac je počeo kao graditelj električnih vozila, a njegov model Nevera skupio je desetke Guinnessovih svjetskih rekorda. No kako se euforija oko električnih automobila smiruje, Rimac je već spreman na zaokret.

“Investitori su nagrađivali one koji su ušli u igru električnih automobila, a kažnjavali one koji nisu,” kaže. “Kad sam se uključio u Bugatti, ljudi iz Porschea inzistirali su da sljedeći Bugatti bude električan. Uspio sam ih uvjeriti da to ne učine.”

U ovoj industriji desetogodišnji plan može biti koristan, ali samo ako je na njemu otisnuta velika poruka: “prilagodi se ili nestani”. Rimac zna da njegov plan neće izgledati isto ni za deset godina – pa ni za godinu dana. Ukazuje na kompanije koje su već potrošile milijarde ulažući sve u električne automobile i kaže da su možda otišle predaleko, jer će im trebati šest ili sedam godina da se vrate na staro. Bugatti je, s druge strane, već prije pet godina osmislio Tourbillon s analognom unutrašnjošću, motorom s unutarnjim izgaranjem i prirodnim usisavanjem. I pogodio je.

To nije puka sreća ni slučajnost. Vizionari poput Rimca usklađeni su s tržištem, osluškuju najsitnije vibracije promjene prije svih ostalih. I planiraju to iskoristiti.

“Moraš pametno birati put kojim ideš,” kaže Rimac. “Chiron je bio na tržištu deset godina, a Tourbillon će također biti aktualan dosta dugo. Zato moraš biti dobar u predviđanju – ili još bolje, u stvaranju trenda.”