Rimac se predstavio na Monterey Car Week 2025.

Monterey Car Week koji se jednom godišnje održava u Kaliforniji najekskluzivnija je serija automobilističkih događaja na svijetu. I ove godine Rimac Automobili okupili su kupce i menadžere te predstavili nove proizvode.

U fokusu predstavljanja bila su osobna iskustva i predstavljanje modela Nevera R, kao i primjeraka modela Nevera i Nevera Time Attack u dva privatna rezidencijalna prostora smještena po brežuljcima Montereya. U kući Bingo, kojom je tijekom tjedna upravljao Bingo Sports – specijalizirani trgovac koji u Tokiju zastupa i Rimac i Bugatti – bila je izložena Nevera R. Taj hiperautomobil s 2.107 konjskih snaga ove je godine postavio 24 nova rekorda u performansama, a prve isporuke kupcima očekuju se krajem godine.

Različiti primjerci Nevere tijekom tjedna mogli su se vidjeti u vožnji po Montereyu. Postava tih automobila, zajedno s njihovim vlasnicima, okupila se na privatnoj zabavi Rimac Automobila u jednoj rezidenciji u Montereyu, kojoj su prisustvovali i menadžeri Bugatti Rimca.

„Monterey Car Week nevjerojatna je serija događaja i volimo se svake godine vraćati na različite načine. To je prilika da se povežemo s našim kupcima, pokažemo najnovije razvojne iskorake, ali i uživamo u jedinstvenoj energiji zajednice ovdje i strasti koju ljudi gaje prema automobilima“ – rekao je Mate Rimac, izvršni direktor i suvlasnik Bugatti Rimca.

Rimac Nevera R predstavlja razvoj modela Nevera – od Hyper GT-a do Hyper sportskog automobila. Povećanje performansi proizlazi iz sveobuhvatnog ponovnog inženjeringa svih glavnih komponenti, što je omogućilo 15 posto više aerodinamičkog potiska i gotovo 200 KS više snage. Svoj dinamički debi imao je nedavno na Goodwood festivalu brzine, a početkom srpnja postavio je 24 rekorda u performansama.

Kuća u kojoj je održano druženje Neverinih kupaca; Foto: Rimac