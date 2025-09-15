Rusi s Kinezima razmjenjuju žito za automobile, lanene sjemenke za kućanske aparate…

U 2024. godini rusko Ministarstvo gospodarstva izdalo je “Vodič za vanjskotrgovinske barter transakcije”, savjetujući poduzeća kako koristiti ovu metodu zaobilaženja sankcija. Čak je predloženo stvaranje trgovačke platforme koja bi funkcionirala kao barter burza.

Staromodni barter ili trampa, razmjene u kojem se robe ili usluge izravno mijenjaju za druge robe ili usluge, bez korištenja novca, ponovno jača u ruskoj vanjskoj trgovini prvi put od 1990-ih. Iako Rusija razvija bliske odnose s Kinom i Indijom, povratak trampe pokazuje koliko je rat u Ukrajini iskrivio trgovinske odnose za najvećeg svjetskog proizvođača prirodnih resursa, tri desetljeća nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991., koji je označio rusku ekonomsku integraciju sa Zapadom. Sjedinjene Države, Europa i saveznici uveli su više od 25.000 različitih sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini 2022. i aneksije Krima 2014., nastojeći potopiti rusko gospodarstvo od 2,2 bilijuna dolara i oslabiti podršku predsjedniku Vladimiru Putinu, piše Reuters.

Washington je također uveo carine Indiji kao odgovor na njezinu trgovinu naftom s Rusijom.

Putin tvrdi da je rusko gospodarstvo nadmašilo očekivanja. U posljednje dvije godine raslo je brže od zemalja G7, unatoč zapadnim prognozama o kolapsu. Naložio je poduzećima i dužnosnicima da se na svaki način suprotstave sankcijama.

Međutim, sve je više znakova napetosti u gospodarstvu, koje je, prema podacima središnje banke, tehnički u recesiji i suočeno s visokom inflacijom. Neke od najstrožih mjera – posebno isključivanje ruskih banaka iz SWIFT sustava 2022. i prošlogodišnja upozorenja Washingtona kineskim bankama da ne podupiru ruske ratne napore – potaknule su strahove od sekundarnih sankcija.

Praksa je sve učestalija

“Kineske banke boje se da bi mogle biti uvrštene na liste sankcija, pod sekundarne sankcije, pa ne primaju novac iz Rusije”, rekao je Reutersu jedan izvor s tržišta plaćanja.

Čini se da upravo ti strahovi stoje iza pojave barter transakcija, koje je mnogo teže pratiti. U 2024. godini rusko Ministarstvo gospodarstva izdalo je “Vodič za vanjskotrgovinske barter transakcije”, savjetujući poduzeća kako koristiti ovu metodu zaobilaženja sankcija. Čak je predloženo stvaranje trgovačke platforme koja bi funkcionirala kao barter burza.

“Vanjsko-trgovinske barter transakcije omogućuju razmjenu roba i usluga sa stranim kompanijama bez potrebe za međunarodnim plaćanjima”, navodi se u dokumentu ministarstva, uz pozivanje na “uvjete sankcijskih ograničenja”.

Do nedavno je bilo malo dokaza o komercijalnom interesu za takve transakcije. No prošlog mjeseca Reuters je izvijestio da kineska tvrtka Hainan Longpan Oilfield Technology Co. traži zamjenu čelika i aluminijskih legura za brodske motore. Tvrtka nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Za ovu priču Reuters je identificirao osam takvih razmjena roba, temeljenih na izvorima iz trgovine, javnim izjavama carinskih službi i izjavama kompanija. Transakcije do sada nisu bile objavljene.

Iako agencija nije mogla utvrditi ukupnu vrijednost ili obujam trampe u ruskom gospodarstvu zbog netransparentnosti transakcija, tri izvora iz trgovine potvrdila su da je praksa sve učestalija.

“Rast bartera simptom je dedolarizacije, pritiska sankcija i problema s likvidnošću među partnerima”, rekao je Reutersu Maksim Spasski, tajnik Generalnog vijeća Rusko-azijske unije industrijalaca i poduzetnika. Dodao je da će se obujam bartera vjerojatno dodatno povećavati.

Podaci nisu dostupni

Jedan od izvora iz trgovine, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti informacija, rekao je da sustav pomaže zaobići sankcije kojima se ruske banke isključuju iz dolar i euro transakcija.

Tri analitičara rekla su da je mogući pokazatelj razmjera bartera rastuće odstupanje između statistike vanjske trgovine središnje banke i vlastitih podataka carinske službe, koje je u prvoj polovici ove godine doseglo sedam milijardi dolara.

Na zahtjev Reutersa za komentar, ruska carinska služba potvrdila je da se barter provodi s različitim zemljama “za širok spektar roba”. Dodala je, međutim, da je broj barter transakcija zanemariv u usporedbi s ukupnim obujmom vanjskotrgovinskih ugovora.

Ruski trgovinski suficit u siječnju – srpnju smanjen je za 14 posto u odnosu na godinu ranije, na 77,2 milijarde dolara, prema objavljenim podacima Savezne carinske službe. Izvoz se u tom razdoblju smanjio za 11,5 milijardi dolara, na 232,6 milijardi, dok je uvoz porastao za 1,2 milijarde, na 155,4 milijarde dolara.

Vlada i središnja banka odbile su detaljnije komentirati barter za Reuters, rekavši samo da podaci o takvim transakcijama nisu dostupni jer bi, ako se zakonito prijave, bili uključeni u ukupne brojke. Jedan izvor blizak vladi rekao je da bi razlike u podacima mogle biti posljedica različite metodologije.

U jednoj transakciji, koju je Reuters identificirao preko dva trgovinska izvora, kineski automobili zamijenjeni su za rusku pšenicu. Prema jednom od izvora, kineski su partneri od svojih ruskih kolega tražili da plate u žitu.

Kineski partneri kupili su automobile u Kini za juane. Ruski partner kupio je pšenicu za rublje. Zatim je pšenica zamijenjena za automobile.

Reuters nije uspio utvrditi obujam trgovine, niti mehanizam kojim su trgovci odredili vrijednost žita ili automobila.

Uvoz i iz zapadnih zemalja

U dvije druge transakcije, lanene sjemenke zamijenjene su za robu, uključujući kućanske aparate i građevinske materijale iz Kine, pokazuju carinske izjave. Stručnjaci upoznati s ruskom vanjskom trgovinom rekli su da je jedna od tih transakcija, registrirana u izjavi ruske carinske službe u Uralskoj regiji 2024., procijenjena na oko 100.000 dolara.

Kina je veliki uvoznik ruskih lanenih sjemenki, koje se koriste u industrijskim procesima i kao prehrambeni proizvod.

U drugim transakcijama, metali su isporučeni u Kinu u zamjenu za strojeve, kineske usluge razmijenjene su za sirovine, a jedan ruski uvoznik kupio je aluminij kako bi platio kineskoj tvrtki. Jedan posao bio je s Pakistanom.

Neke barter transakcije omogućile su uvoz zapadnih proizvoda u Rusiju unatoč sankcijama, rekla su dva izvora upoznata s transakcijama, bez otkrivanja o kojim je proizvodima riječ.