“Što više uspijemo ugušiti sposobnost Rusije da financira ovaj krvavi rat, to će biti bolje za sve nas”, izjavio je američki ministar energetike Chris Wright.

Chris Wright pozvao je preostale kupce ruskih fosilnih goriva u EU da odustanu od kampanje protiv nastojanja Unije da prekine ovisnost o Moskvi i da umjesto toga kupuju energente od Amerike.

Govoreći u petak na događaju u Bruxellesu, gdje se ovaj tjedan sastajao s dužnosnicima o tome kako povećati uvoz američkog ukapljenog prirodnog plina i prekinuti dotok sredstava za ruski rat protiv Ukrajine, Wright je rekao da bi za Europu bilo poželjnije da opskrbu osigurava od “svojih prijatelja”.

Na pitanje Politica bi li zemlje poput Mađarske i Slovačke, koje su se protivile nastojanjima Europske komisije da postupno ukine ruski plin, trebale konačno prekinuti svoje poslovanje s Kremljom, Wright je odgovorio: “Apsolutno”. “Želimo istisnuti sav ruski plin. Predsjednik Donald Trump, Amerika i sve zemlje EU žele da rusko-ukrajinski rat završi”, rekao je Wright. “Što više uspijemo ugušiti sposobnost Rusije da financira ovaj ubojiti rat, to bolje za sve nas. Dakle, odgovor na vaše pitanje je apsolutno.”

Istodobno je Wright pozvao europske zemlje da pronađu alternative ruskoj nuklearnoj energiji, rekavši da želi da nuklearna tehnologija dolazi iz Sjedinjenih Država ili unutar same EU.

U četvrtak je najviši sud EU presudio da je Komisija pogriješila kada je Mađarskoj dopustila da državnom potporom financira veliko proširenje svojih nuklearnih kapaciteta uz rusku pomoć. Sud pravde naveo je da su dužnosnici trebali utvrditi krši li izgradnja elektrane Paks II, u partnerstvu s ruskom državnom tvrtkom Rosatom, pravila o javnoj nabavi.

Mađarski populistički premijer i Trumpov saveznik Viktor Orbán dugo se zalaže za projekt Paks II — te se protivi sankcijama EU protiv Rusije, uključujući plan povjerenika za energetiku Dana Jørgensena da do 2027. ukine sav uvoz plina iz Rusije.