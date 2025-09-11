MOL otkrio novo naftno polje. S kapacitetom od 1000 barela dnevno bit će važno za opskrbu zemlje

Bušotina nazvana Galgahévíz-4, crpit će naftu na dubini od oko 2400 metara, koja će se prerađivati u Rafineriji Dunav u Százhalombatti.

MOL i O&GD otkrili su novo naftno polje na dubini od oko 2400 metara u blizini Galgahéviza u Mađarskoj. Bušotina, nazvana Galgahévíz-4, može proizvesti oko tisuću barela sirove nafte dnevno, koja se prerađuje u Rafineriji Dunav u Százhalombatti. Novo otkriće podudara se s 60. obljetnicom polja Algyő, na kojem je 1965. započela proizvodnja nafte i plina, a koje i danas ima veliku ulogu u opskrbi mađarskog energetskog sustava.

Partneri su krajem svibnja započeli bušenje bušotine Galgahévíz-4, koja se nalazi u sklopu koncesije Mogyoród, a ciljna dubina od 2400 metara dosegnuta je u roku od 37 dana. Nakon uspješnih ispitivanja bušotina je počela proizvoditi, kapacitetom od približno tisuću barela sirove nafte dnevno. O&GD i MOL dijele proizvodnju u omjeru 51 – 49 posto. Bušenja izvela je MOL-ova podružnica Rotary Zrt. s bušaćom garniturom R-69.

“Novo nalazište znatno pridonosi sigurnosti opskrbe Mađarske, budući da domaća proizvodnja smanjuje ovisnost o uvozu. Neizvjesnosti oko opskrbnih pravaca potvrđuju da što je više cjevovoda u regiji, to je sigurnije da će energije uvijek biti dovoljno. Ipak, najbolji je izvor uvijek domaći, zbog čega je MOL-u istraživanje i proizvodnja nafte i plina u Mađarskoj uvijek strateški prioritet”, izjavio je dr. György Bacsa, glavni operativni direktor MOL-a Mađarska.

Uz zajedničko otkriće s O&GD-om, MOL je u posljednje vrijeme ostvario više značajnih otkrića: uspješnima su se pokazale bušotine Vecsés-2 (studeni 2022.), Vecsés-1 (svibanj 2024.) i Vecsés-3 (studeni 2024.), dok je u ožujku 2025. otkriveno naftno ležište u Podunavlju, u blizini Somogysámsona. Također, od 2019. godine u sklopu programa “plina iz plitkih ležišta” realizirano je 25 uspješnih bušenja.

MOL je najveći proizvođač ugljikovodika u Mađarskoj, s proizvodnjom iz gotovo 1300 naftnih i plinskih bušotina. Godine 2024. MOL je osigurao 47 posto domaće proizvodnje nafte (oko 600.000 tona) te gotovo 80 posto domaće proizvodnje plina (oko 1,5 milijardi kubičnih metara). Mađarska je i dalje najznačajnija zemlja u proizvodnom portfelju MOL Grupe, s udjelom od približno 39 posto u ukupnoj proizvodnji. Bušotina Galgahévíz-4 doprinosi oko četiri posto ukupnoj domaćoj proizvodnji sirove nafte.