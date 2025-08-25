Cijene nafte ojačale zbog bojazni za opskrbu

Cijene nafte u ponedjeljak su porasle na međunarodnim tržištima uslijed zabrinutosti tržišnih sudionika u pogledu ponude nakon što je Ukrajina pojačala napade na Rusiju, što je potaknulo bojazni od mogućih poremećaja u isporukama ruske nafte.

Na londonskom tržištu cijena barela sirove nafte iznosila je tako iza podneva 68,16 dolara i bila za 0,63 posto viša nego na zatvaranju prošlotjednog trgovanja. Barel na američkom tržištu poskupio je za 0,72 posto, na 64,12 dolara.

U prošlotjednom trgovanju referentne cijene na londonskom tržištu porasle su za gotovo tri posto, a na američkom za 1,4 posto, uz podršku, između ostaloga, naznaka snažne potražnje u SAD-u nakon tamošnjih službenih podataka o velikom padu zaliha sirove nafte u tjednu zaključno s 15. kolovozom.

Na raspoloženje tržišnih sudionika utjecale su također izjave čelnika američke središnje banke (Fed) Jeromea Powella koje su signalizirale moguće smanjenje kamatnih stopa u najvećem svjetskom gospodarstvu. Powellov govor na prošlotjednom tradicionalnom godišnjem sastanku središnjih bankara u Jackson Holeu pružio je podršku većini rizične imovine.

Pozornost tržišta uvelike zaokupljaju vijesti na geopolitičkom planu. Rusija je optužila Ukrajinu da je pokrenula desetke napada dronovima koji su izazvali požar u nuklearnoj elektrani u zapadnoj Kurskoj regiji, dok je Ukrajina slavila 34 godine neovisnosti. Ruski dužnosnici rekli su da je nekoliko energetskih postrojenja bilo meta noćnih napada.

Kako su mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine zapeli, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će u iduća dva tjedna donijeti vrlo važnu odluku u vezi s ratom između Rusije i Ukrajine ako se obje strane ne dogovore o mirovnom sporazumu.

SAD je već zaprijetio da će udvostručiti carine na sav uvoz iz Indije na 50 posto u znak odmazde za nastavak indijske kupnje ruske sirove nafte. Te bi kaznene mjere trebale stupiti na snagu od srijede, a indijski diplomati rekli su da će lokalni prerađivači nastaviti nabavljati sirovu naftu iz Rusije.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel košarice nafte njezinih članica u petak poskupio za 25 centi u odnosu na dan ranije, na 70,26 dolara.