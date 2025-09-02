Pet rizika koje je vrijedno preuzeti tijekom karijere

Ponekad je lakše igrati na sigurno nego riskirati. Pogotovo kada je u pitanju karijera. Bilo da se radi o strahu od nepoznatog, strahu od odbijanja ili jednostavno strahu od neuspjeha, često biramo ostati u svojoj zoni udobnosti.

Ali stvar je u tome da nepreuzimanje rizika može biti najveći rizik. Istraživanje koje je provela tvrtka Resume Now pokazalo je da je 60 posto zaposlenika ostalo na svojim poslovima dulje nego što su željeli. Među 66 posto onih koji su vjerovali da će promjena karijere donijeti veću sreću, samo 13 posto je zapravo i napravilo tu promjenu.

Dakle, ako želite nastaviti rasti, osobno i profesionalno, ovo su neki karijerni potezi koji bi vam se mogli brzo isplatiti.

Rad na poslovima u kojima nemate iskustvo

Idealno bi bilo da radite u okruženju u kojem ste dobili odgovarajuću obuku. Međutim, bit će trenutaka kada ćete morati plivati ​​u nepoznatim vodama i učiti usput.

Na primjer, može se dogoditi da morate uskočiti umjesto kolege koji je zadužen za rad s klijentima dok je na godišnjem odmoru. Ili da drugi sektor zatraži dodatnu pomoć u području u koje niste sigurni, kao što je grafički dizajn, pisanje izvješća ili rješavanje pritužbi kupaca.

Prihvaćanjem ovog izazova ne samo da pomažete timu, već i pokazujete svoju fleksibilnost, profesionalnost i predanost osobnom razvoju.

Preuzimanjem razumnih zadataka izvan vašeg područja možete otkriti nove vještine, a možda čak i bolje prilike.

Učenje novih vještina

Rad na stjecanju novih vještina uvijek se isplati. Fokusiranje na postojeće i tražene vještine može biti još korisnije.

Imate li 30 minuta ili sat vremena slobodnog vremena? Iskoristite ga za učenje o umjetnoj inteligenciji (AI), robotici, kibernetičkoj sigurnosti, digitalnom marketingu i drugim traženim vještinama.

Umjetna inteligencija je ključna vještina u raznim industrijama, jer pomaže povećati produktivnost i pružiti bolja poslovna rješenja.

Iako se ove vještine mogu činiti zastrašujućima, dostupni su mnogi resursi koji vam mogu pomoći. Od knjiga, podcasta, tutorijala do besplatnih online tečajeva. Stoga počnite graditi ključne vještine kako biste osigurali budućnost svoje karijere.

Potencijalno prihvaćanje manje plaće

Prihvaćanje posla koji znači manju plaću veliki je financijski rizik koji većina ljudi ne želi iskusiti, ali ponekad je upravo to ono što vam je potrebno za dugoročni napredak.

Ako niža plaća znači da ćete steći nove vještine, proširiti mrežu kontakata, postići bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života ili učiniti nešto smislenije – onda se isplati riskirati.

Selidba u inozemstvo

Selidba u drugu zemlju jedna je od rizičnih karijernih odluka o kojima zaista morate razmisliti. Osim što ćete nedostajati obitelji i prijateljima, trebali biste se pripremiti na veće troškove života, kulturni šok i neizvjesnost.

Međutim, život u inozemstvu pruža vam priliku da iskusite stvari koje vjerojatno nikada ne biste imali da ste ostali u svojoj zoni udobnosti.

Upoznat ćete ljude iz različitih sredina, proširiti svoje vidike, razviti otpornost i steći samopouzdanje u suočavanju s izazovnim situacijama.

Potpuna posvećenost vlastitom poslu

Jeste li već dovoljno postigli u svojoj karijeri i izgradili sigurne financijske temelje?

Možda je vrijeme da pokušate nešto učiniti sami. Pokrenite posao koji se temelji na vašim vještinama i interesima.

Na primjer, ako radite u digitalnom marketingu – zašto ne biste pokrenuli vlastitu agenciju? Ako imate iskustva u organiziranju događaja, razmislite o pokretanju tvrtke za planiranje događaja.

Naravno, pokretanje vlastitog posla puno je neizvjesnosti, ali vam može donijeti više prilika za rast i drugačiji osjećaj ispunjenja. Svaki korak u karijeri nosi rizike, ali može donijeti i pozitivne dugoročne rezultate.

Bilo da se radi o mogućem smanjenju plaće, učenju novih, traženih vještina, preseljenju u inozemstvo ili pokretanju vlastitog posla, hrabrost vas može daleko odvesti. Napravite taj hrabri korak sada.

Sho Dewan, novinar Forbesa

