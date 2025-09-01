Eurostat: Nezaposlenost u Hrvatskoj dvostruko manja nego u Švedskoj i Finskoj

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj u srpnju je iznosila 4,6 posto. Taj rezultat dobar je i u okvirima Europske unije u kojoj je prosječna stopa nezaposlenosti 5,9 posto.

Eurostat je objavio podatke o nezaposlenosti – prosječna stopa nezaposlenosti u srpnju 2025. godine u Europskoj uniji iznosila je 5,9 posto. To je blago smanjenje u odnosu na stanje godinu dana ranije, kad je stopa nezaposlenosti iznosila 6,0 posto.

Podaci otkrivaju da Hrvatska tu dosta dobro stoji. Njezinih 4,6 posto nezaposlenosti nije toliko daleko od bugarskih i njemačkih 3,7 posto, a istovremeno je puno bolje od 10,4 posto koliko je iznosila stopa u Španjolskoj. Zanimljivo je i da Hrvatska puno bolje stoji od primjerice Švedske (8,7%) i Finske (9,5%).

Gledano po spolu, u Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti muškaraca 4,9 posto, a žena 4,2 posto.

Država Stopa Broj nezap. u 000 Europska unija 5,9% 13.025 Belgija 5,8% 321 Bugarska 3,7% 112 Češka 2,8% 151 Danska 6,6% 214 Njemačka 3,7% 1.638 Estonija 7,2% 55 Irska 4,9% 143 Grčka 8,0% 381 Španjolska 10,4% 2.587 Francuska 7,6% 2.405 Hrvatska 4,6% 81 Italija 6,0% 1.532 Cipar 5,0% 27 Latvija 6,6% 62 Litva 7,1% 111 Luksemburg 6,6% 23 Mađarska 4,3% 212 Malta 2,6% 9 Nizozemska 3,8% 388 Austrija 5,5% 260 Poljska 3,1% 551 Portugal 5,8% 323 Rumunjska 5,8% 471 Slovenija 2,9% 29 Slovačka 5,4% 148 Finska 9,5% 272 Švedska 8,7% 502 Prosječne stope i broj nezaposlenih u srpnju u državama EU; Izvor: Eurostat

Mladih koji ne rade ipak više od prosjeka EU

Kad je u pitanju nezaposlenost mlađih od 25 godina, EU prosjek je u srpnju iznosio 14,4 posto. Podaci za Hrvatsku nisu još dostupni, no u lipnju je taj postotak iznosio 16,9 posto. Najbolje stoji Njemačka i Malta (6,3%), a najgore Estonija (27%).

Navedene procjene Eurostata temelje se na međunarodno korištenoj standardnoj definiciji nezaposlenosti Međunarodne organizacije rada (ILO), prema kojoj se nezaposlenima smatraju osobe bez posla koje su aktivno tražile posao u posljednja četiri tjedna i dostupne su započeti s radom u sljedeća dva tjedna.

Kako bi se u potpunosti obuhvatila situacija na tržištu rada, podaci o nezaposlenosti dopunjeni su dodatnim pokazateljima, primjerice zaposlenim osobama s nepunim radnim vremenom koje žele raditi više, osobama koje traže posao, ali nisu odmah dostupne, te osobama koje su dostupne za rad, ali ga ne traže.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se