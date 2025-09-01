Eurostat: Nezaposlenost u Hrvatskoj dvostruko manja nego u Švedskoj i Finskoj
Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj u srpnju je iznosila 4,6 posto. Taj rezultat dobar je i u okvirima Europske unije u kojoj je prosječna stopa nezaposlenosti 5,9 posto.
Eurostat je objavio podatke o nezaposlenosti – prosječna stopa nezaposlenosti u srpnju 2025. godine u Europskoj uniji iznosila je 5,9 posto. To je blago smanjenje u odnosu na stanje godinu dana ranije, kad je stopa nezaposlenosti iznosila 6,0 posto.
Podaci otkrivaju da Hrvatska tu dosta dobro stoji. Njezinih 4,6 posto nezaposlenosti nije toliko daleko od bugarskih i njemačkih 3,7 posto, a istovremeno je puno bolje od 10,4 posto koliko je iznosila stopa u Španjolskoj. Zanimljivo je i da Hrvatska puno bolje stoji od primjerice Švedske (8,7%) i Finske (9,5%).
Gledano po spolu, u Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti muškaraca 4,9 posto, a žena 4,2 posto.
|Država
|Stopa
|Broj nezap. u 000
|Europska unija
|5,9%
|13.025
|Belgija
|5,8%
|321
|Bugarska
|3,7%
|112
|Češka
|2,8%
|151
|Danska
|6,6%
|214
|Njemačka
|3,7%
|1.638
|Estonija
|7,2%
|55
|Irska
|4,9%
|143
|Grčka
|8,0%
|381
|Španjolska
|10,4%
|2.587
|Francuska
|7,6%
|2.405
|Hrvatska
|4,6%
|81
|Italija
|6,0%
|1.532
|Cipar
|5,0%
|27
|Latvija
|6,6%
|62
|Litva
|7,1%
|111
|Luksemburg
|6,6%
|23
|Mađarska
|4,3%
|212
|Malta
|2,6%
|9
|Nizozemska
|3,8%
|388
|Austrija
|5,5%
|260
|Poljska
|3,1%
|551
|Portugal
|5,8%
|323
|Rumunjska
|5,8%
|471
|Slovenija
|2,9%
|29
|Slovačka
|5,4%
|148
|Finska
|9,5%
|272
|Švedska
|8,7%
|502
Mladih koji ne rade ipak više od prosjeka EU
Kad je u pitanju nezaposlenost mlađih od 25 godina, EU prosjek je u srpnju iznosio 14,4 posto. Podaci za Hrvatsku nisu još dostupni, no u lipnju je taj postotak iznosio 16,9 posto. Najbolje stoji Njemačka i Malta (6,3%), a najgore Estonija (27%).
Navedene procjene Eurostata temelje se na međunarodno korištenoj standardnoj definiciji nezaposlenosti Međunarodne organizacije rada (ILO), prema kojoj se nezaposlenima smatraju osobe bez posla koje su aktivno tražile posao u posljednja četiri tjedna i dostupne su započeti s radom u sljedeća dva tjedna.
Kako bi se u potpunosti obuhvatila situacija na tržištu rada, podaci o nezaposlenosti dopunjeni su dodatnim pokazateljima, primjerice zaposlenim osobama s nepunim radnim vremenom koje žele raditi više, osobama koje traže posao, ali nisu odmah dostupne, te osobama koje su dostupne za rad, ali ga ne traže.