Pod stresom ste na poslu? Opustite se uz četiri jednostavne strategije

U današnjem brzom radnom okruženju stres je postao stalni pratitelj mnogih zaposlenika. Prema istraživanju koje je proveo Headspace, 77 posto zaposlenika kaže da je stres povezan s poslom negativno utjecao na njihovo fizičko zdravlje.

Bez obzira radite li od kuće, iz ureda ili usklađujete više uloga odjednom, pritisak ispunjavanja rokova, održavanja produktivnosti i održavanja ravnoteže između poslovnog i privatnog života može biti ogroman. Srećom, primjena nekoliko jednostavnih rutina može značajno smanjiti stres i tako vam pomoći da učinkovitije upravljate svojim danom.

Donosimo četiri jednostavne strategije koje možete početi primjenjivati odmah.

Planirajte

Jedan od najučinkovitijih načina za smanjenje stresa na poslu je planiranje dana unaprijed. Ključno je ne samo ispuniti kalendar, već to učiniti promišljeno, ostavljajući prostora za fleksibilnost.

Planiranjem dana svako jutro ili čak dan prije, stvarate strukturu koja olakšava fokusiranje. Nećete trošiti svoju mentalnu energiju pokušavajući odlučiti što je sljedeće i izbjeći ćete stres pokušavajući sve obaviti u zadnji čas.

Uvijek ostavite malo slobodnog prostora u svom rasporedu. Neplanirani događaji, hitni zadaci ili sastanak koji traje dulje nego što ste očekivali mogu lako poremetiti cijeli vaš dan ako niste napravili mjesta za njih. Na primjer, ako ste rezervirali vrijeme za usredotočeni rad od 9 do 11 sati ujutro, razmislite o dodavanju 15-minutne pauze prije sljedećeg sastanka. To vam pomaže da se saberete i smanjite tjeskobu uzrokovanu kašnjenjem.

Redovitim ažuriranjem i pregledavanjem kalendara stvarate predvidljiviji i lakše upravljiv radni dan.

Koristite alat za upravljanje projektima

Ništa ne doprinosi stresu na poslu kao zaboravljeni zadaci ili propušteni rokovi. Tu na scenu stupa alat za upravljanje projektima. Bez obzira preferirate li digitalne platforme poput Trella, Asane, Notiona ili ClickUpa, ovi alati vam omogućuju organiziranje rada, postavljanje prioriteta i praćenje napretka – sve na jednom mjestu.

Dobar alat za upravljanje projektima olakšava dijeljenje velikih projekata na manje, lakše zadatke i dodjeljivanje rokova. To može ukloniti velik dio stresa koji proizlazi iz loše organizacije ili lošeg upravljanja vremenom.

Kako biste maksimalno iskoristili ove alate, na početku radnog tjedna odvojite malo vremena za pregled nadolazećih zadataka i rokova. Pobrinite se da je sve ažurirano i realno postavljeno.

Napravite popis postignuća

Stres često proizlazi iz osjećaja da ne postižemo dovoljno ili da naši napori prolaze nezapaženo. Borite se protiv toga vođenjem evidencije uspjeha – dokumenta u koji bilježite svoja postignuća i uspjehe, bez obzira na njihovu veličinu.

To može biti Google dokument, bilješka na telefonu ili čak obična bilježnica. Na kraju svakog tjedna zapišite što ste postigli. Završen projekt, pozitivne povratne informacije, uspješno rješavanje problema ili učinkovito vođenje teškog razgovora. S vremenom, ova zbirka postignuća postaje opipljiv podsjetnik na napredak i sposobnosti.

Ova praksa ne samo da pomaže u jačanju samopouzdanja, već je i vrlo korisna tijekom procjene posla ili razgovora za posao. Pomaže vam da preusmjerite fokus sa stalne brige o sljedećim zadacima i neuspjesima na ono što ste dobro napravili. Ta promjena perspektive može uvelike pomoći u smanjenju stresa na poslu.

Planirajte zabavne aktivnosti tijekom tjedna

Važno je zapamtiti da je posao samo jedan dio života. Jedna od najpodcijenjenijih strategija za upravljanje stresom je svjesno planiranje aktivnosti koje nisu povezane s poslom – ne samo vikendom, već i tijekom radnog tjedna. To mogu biti jednostavne stvari poput kave s prijateljem, šetnje parkom, odlaska na sat joge ili večeri provedene uz dobru knjigu ili film koji volite. Ovi trenuci daju omogućavaju vam da se opustite od radnog dana.

Ako je kalendar ispunjen samo poslovnim obvezama, lako se osjećati preopterećeno i iscrpljeno. Ali ako se prema zabavi odnosite isto kao i prema poslovnim sastancima – kao prema nečemu važnom i neophodnom – ona postaje prioritet, a ne nešto što se događa ako za to imate vremena. Zamislite ove aktivnosti kao sastanke sa samim sobom. Ne samo da vam pomažu da se opustite i napunite baterije, već vam daju i nešto čemu se možete veseliti tijekom stresnog radnog tjedna.

Upravljanje stresom na poslu ne zahtijeva drastične promjene. Poanta je u usvajanju pametnih i dosljednih navika. Uključivanjem ove četiri strategije u svoju tjednu rutinu možete potpuno promijeniti svoj pristup poslu i značajno smanjiti stres koji on donosi.

Sho Dewan, suradnik Forbesa