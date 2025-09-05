Treći put proglašeni najboljom vinarijom Hrvatske. Iz Austrije i Slovenije vratili se s 10 zlatnih medalja

Vina Belje osvojila su sedam najviših priznanja na ocjenjivanju Vino Slovenija u Gornjoj Radgoni, a na AWC Vienna, jednom od najvećih i najuglednijih međunarodnih vinskih natjecanja, uz tri zlata dobili su i titulu najbolje vinarije iz Hrvatske u 2025.

U trenutku najintenzivnijih radova u ovogodišnjoj berbi grožđa, za Vina Belje stižu nova velika međunarodna priznanja među kojima se ističe treća po redu titula za najbolju vinariju u Hrvatskoj što dodatno potvrđuje status vinarije i cjelokupnog asortimana Vina Belje na vinskom tržištu Hrvatske.

Prošli tjedan na sajmu Agra, u Gornjoj Radgoni, podijeljene su nagrade najboljim vinima s ocjenjivanja Vino Slovenija. U kraju koji je poznat po proizvodnji pjenušaca, šampionsku titulu upravo u toj kategoriji osvojio je La Belle Grand, pjenušac iz Belja, kojem je to već četvrta zlatna medalja za kvalitetu u ovoj godini. La Belle Grand nastaje charmat metodom vrenja u tankovima i pravi je predstavnik brut stila koji je omiljen među svjetskom vinskom publikom što je potvrdio i žiri u Sloveniji. Zlatne medalje na ovom ocjenjivanju su osvojili i beljska premium graševina, premium cabernet sauvignon, premium cabernet sauvignon merlot te vina Goldberg Red i Cuvée Rose.

Nakon zapaženog uspjeha u Sloveniji, uslijedila su tri nova zlata na ocjenjivanju AWC Vienna i titula najbolje vinarije iz Hrvatske, što je ukupno treća ovakva titula za Vina Belje osvojena na svjetskim ocjenjivanjima u 2025. godini. La Belle Grand zlatni je laureat i na AWC Vienna, a uz njega su zlatne medalje osvojili premium cabernet sauvignon merlot i posebna kupaža Ruby.

Nove uspjehe prokomentirala je i direktorica Vina Belje Suzana Zovko. “Naša dugogodišnja posvećenost kvaliteti usmjerena je na cjelokupni asortiman što potvrđuju nagrade koje osvajamo i za pjenušce i za mirna vina, za sve naše linije, kako u bijelom i crnom sortimentu, tako i za kupaže i rose vina. Ta posvećenost našim potrošačima jamči najviši standard kvalitete u svakoj proizvodnoj liniji vina koje nastaju isključivo od grožđa iz naših vinograda. Posebno nas raduje što nagrade osvajaju i naše nove etikete i pjenušci koji predstavljaju budući smjer razvoja. Titula za najboljeg proizvođača vina poseban je poticaj svim kolegicama i kolegama koji rade u vinogradu, vinariji i podrumu i to posebno sada, u periodu berbe, kada selektiramo i prerađujemo grožđe za novu proizvodnju. Naglasila bih kako nam kontinuitet osvajanja zlatnih medalja i šampionskih titula na najvažnijim svjetskim ocjenjivanjima vina osigurava status i prepoznatljivost na tržištu, a uz to našim kupcima jamči visoku kvalitetu vina u svakoj boci.”