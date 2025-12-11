Damir Šljivar preuzima digitalno poslovanje Erste banke i članica grupe

Damir Šljivar preuzeo je novu ulogu u Erste banci te postao direktor Sektora digitalnog bankarenja. U tom je sektoru objedinjeno digitalno poslovanje banke i članica grupe, uključujući i digitalnu platformu George koja trenutačno ima više od pola milijuna korisnika u Hrvatskoj, dok je mobilna aplikacija Keks Pay izdvojena u posebnu tvrtku.

Dosadašnji direktor tog sektora Dejan Donev, nakon 20 godina provedenih u Erste banci na različitim pozicijama, odlučio je napraviti promjenu u svojoj poslovnoj karijeri te zakoračiti u poduzetničke vode.

Damir Šljivar svoju je profesionalnu karijeru započeo u digitalnoj agenciji 2009. godine da bi u Erste banku došao 2015. godine, te započeo svoj karijerni put u području digitalnog bankarstva, prošavši pozicije višeg specijalista za razvoj digitalnog bankarstva, člana agilnog tima za razvoj Netbankinga za poslovne korisnike, voditelja razvoja digitalnog bankarstva za retail i corporate segmente, tribe leada digitalnog bankarstva za privatne klijente te zamjenika direktora Sektora digitalnog bankarenja. Diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Informacijski sustavi te je dodatno prošao niz stručnih programa.

„Imamo veliko povjerenje u Damira Šljivara koji preuzima poziciju direktora Sektora digitalnog bankarenja. Damir je i dosad pokazao veliku razinu stručnosti, znanja i upravljačkih kvaliteta u ovom vrlo dinamičkom i izazovnom, a za nas vrlo bitnom strateškom području. Stoga zasužuje našu punu podršku na putu zadržavanja i daljnjeg učvršćivanja digitalne pozicije banke u budućnosti“, naglasila je ovom prigodom Katarina Kraljević, članica uprave nadležna za segment digitalnog bankarenja te nastavila: „S druge strane, Dejan je ostavio veliki trag u Erste banci te smo iznimno ponosni i zahvalni na doprinosu u svim područjima u kojima je svojim trudom, posvećenošću i radom donio napredak. Želimo mu puno sreće i uspjeha u budućoj poduzetničkoj karijeri“.