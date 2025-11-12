EIF odobrio Ersteu jamstvo od 100 milijuna eura za podršku hrvatskim malim i srednjim poduzećima

Očekuje se da će sredstva koristiti oko 240 poduzeća s projektima u područjima inovacija, održivosti te kulture i kreativnih industrija.

Europski investicijski fond (EIF) osigurat će banci Erste & Steiermärkische Bank Hrvatska jamstvo za drugo proširenje vrijedno 100 milijuna eura, namijenjeno inovativnim malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) te manjim srednje velikim poduzećima u Hrvatskoj. Ugovor o jamstvu temelji se na portfeljnom jamstvu InvestEU, instrumentu Europske unije.

Ugovor o jamstvu, potpisan danas, nadovezuje se na uspješnu suradnju između EIF-a i Erste banke Hrvatska, započetu 2022. godine, s ciljem poboljšanja pristupa povoljnijem, dugoročnom financiranju za hrvatske inovativne tvrtke, jačanja njihove konkurentnosti, poticanja zapošljavanja i podrške sigurnosti prihoda diljem Hrvatske. EIF i Erste banka Hrvatska već su dva puta proširili jamstvo kao odgovor na rastuću potražnju tržišta za ovom vrstom financiranja.

Tržište reagiralo pozitivno

“EIF-ova jamstva omogućuju Erste banci Hrvatska da podrži rast poslovanja, digitalnu transformaciju, održivost te hrvatske kreativne industrije. Posebno je važno da će jamstvo biti usmjereno i na tvrtke u regijama pravedne tranzicije i kohezijskim regijama, čime se osigurava uravnotežen regionalni razvoj i jednake prilike u cijeloj Hrvatskoj. Naše snažno partnerstvo s Erste bankom Hrvatska pokazuje zajedničku predanost izgradnji održivijeg i konkurentnijeg hrvatskog gospodarstva“, izjavila je Merete Clausen, zamjenica glavnog izvršnog direktora EIF-a.

Glavni izvršni direktor Erste & Steiermärkische Banke Christoph Schoefboeck izjavio je kako

banka njeguje snažno partnerstvo s Europskim investicijskim fondom od 2016. godine. “Ova suradnja omogućila je uvođenje niza jamstvenih instrumenata, poput InnovFin, EaSi, EGF te InvestEU jamstava s ograničenim i neograničenim pokrićem, što je rezultiralo provedbom brojnih uspješnih projekata. Zahvaljujući tim inicijativama, banka je realizirala gotovo 2000 transakcija u ukupnom iznosu od 653 milijuna eura.

Jamstvo InvestEU za inovacije i digitalizaciju ima ključnu ulogu u podršci poduzećima koja se temelje na inovacijama i digitalizaciji. Ono olakšava pristup financiranju klijentima usmjerenima na istraživanje i razvoj, istodobno potičući usvajanje digitalnih tehnologija i digitalnu transformaciju poslovanja. Tržište je izuzetno pozitivno reagiralo na ovo jamstvo, što potvrđuje njegovu učinkovitost i posvećenost banke poticanju inovacija i digitalnog rasta.”

Poticanje inovacija i otvaranja radnih mjesta

S uključenim svim InvestEU jamstvima, ukupna vrijednost financiranja koje Erste banka Hrvatska nudi inovativnim MSP-ovima i manjim srednje velikim poduzećima uz EIF-ovo jamstvo doseže 305 milijuna eura. Očekuje se da će ta sredstva koristiti oko 240 poduzeća s projektima u područjima inovacija, održivosti te kulture i kreativnih industrija.

InvestEU jamstvo, koje osigurava Europska unija, podržava ključne politike EU – uključujući konkurentnost, inovacije, socijalnu uključenost i zelenu tranziciju. Program InvestEU okuplja niz financijskih instrumenata EU-a s ciljem poticanja ulaganja, inovacija i otvaranja radnih mjesta diljem Europe. Kao dio Grupe Europske investicijske banke (EIB Group), EIF ima ključnu ulogu u provedbi InvestEU jamstava za financijske posrednike.