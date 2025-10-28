Erste banka i Erste Group preuzimaju udio u financiranju Fortenova grupe

Erste banka i Erste Group Bank AG potpisale su s UniCreditom bilateralne ugovore o preuzimanju udjela u kreditnom financiranju društva Fortenova grupe u ukupnom iznosu od 100 milijuna eura, izvijestili su iz Erste banke.

Kako je ranije bilo planirano, Erste banka i Erste Group uključili su se u kreditni aranžman kojim je refinancirana obveznica Fortenova grupe u iznosu od 550 milijuna eura, a koji je kompanija inicijalno ugovorila s UniCreditom i Zagrebačkom bankom krajem srpnja ove godine.

U ovoj transakciji, kako se navodi, Erste banka sudjeluje s iznosom od 70 milijuna eura, dok je udio Erste Group 30 milijuna eura.

“Izuzetno nas veseli činjenica da smo se ovom transakcijom kao jedan od kreditora uključili u aranžman koji Fortenova grupi omogućava povoljnije uvjete financiranja, daljnji rast poslovanja i realizaciju novih investicija u skladu sa strateškim okvirom kompanije”, kazao je predsjednik uprave Erste banke Christoph Schoefboeck.

To je, kako je rekao, nastavak dugogodišnje uspješne poslovne suradnje kojom Fortenova grupi pružaju adekvatnu podršku u cjelokupnom procesu transformacije kompanije te daljnjem jačanju njezine čvrste pozicije u prehrambenom sektoru, i to ne samo na razini Hrvatske, već i cijele regije.

Zahvalio je svim uključenim dionicima na vrlo kvalitetnoj suradnji tijekom realizacije ove kompleksne transakcije.

Član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško je rekao kako im je drago što su se Erste banka i Erste Group, kreditom u iznosu od 100 milijuna eura, pridružile Zagrebačkoj banci i UniCreditu u ukupnom financiranju Fortenova grupe vrijednom 550 milijuna eura.

Banke iz obje grupacije njihovi su dugogodišnji partneri, a ovim aranžmanom, zaključenim 1. listopada ove godine, Fortenova grupa postala je kompanija koja se u potpunosti financira na bankarskom tržištu, rekao je.

“Posebno nam je važno što su, uz našu uspješnu realizaciju svih ciljeva u stabilizaciji kapitalne strukture, jačanju financijske pozicije i smanjenju zaduženja, na čemu radimo od samog osnivanja, a intenzivno tijekom protekle godine – ove banke prepoznale strategiju Fortenova grupe kao sigurnu i održivu za kreditiranje. Zahvalni smo im na iskazanom povjerenju, Zagrebačkoj banci i UniCreditu, koji su to prvi prepoznali, te sada i bankama iz Erste grupacije. Uz njihovu podršku moći ćemo nastaviti ostvarivati brojne razvojne planove koje Grupa ima u svim svojim djelatnostima. Veselim se dugoročnoj suradnji u ostvarenju vizije Fortenova grupe”, izjavio je Peruško.