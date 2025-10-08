Podružnice UniCredita i RBI-ja zadržale status sistemski važnih banaka u Rusiji 

Ruske podružnice talijanske bankarske grupe UniCredit i austrijskog Raiffeisen Bank Internationala (RBI) zadržale su status sistemski važnih banaka u Rusiji, pokazali su dokumenti objavljeni na internetskoj stranici ruske središnje banke (CBR).

Ruska središnja banka objavila je u srijedu popis dvanaest strateški važnih komercijalnih zajmodavaca, uz napomenu da od 2021. dodjeljuje taj status na temelju izmijenjene metodologije koja preciznije odražava međunarodno poslovanje banaka.

UniCredit Bank i Raiffeisenbank zadržali su mjesto na najnovijem popisu, koji uključuje, među ostalima i Sberbank, VTB Bank, Gazprombank i poljoprivrednu Rosselkolhozbank.

Skupina drži gotovo 80 posto ukupne imovine u ruskom bankarskom sektoru, prema podacima CBR‐a.

Europski regulatori traže pak od talijanskog UniCredita i austrijskog RBI-ja da smanje poslovanje na ruskom tržištu.

U travnju prošle godine Europska središnja banka (ECB) zatražila od dvije banke da ga smanje do početka 2026., s konačnim ciljem napuštanja ruskog tržišta.

ECB je od austrijske banke zatražio da smanji kredite klijentima na ruskom tržištu za 65 posto u odnosu na treće tromjesečje 2023. kada su, prema podacima banke, iznosili 6,3 milijarde eura te da znatno smanji međunarodna plaćanja iz Rusije.

UniCreditu je pak glavni supervizor bankarskog sektora u eurozoni zabranio prihvaćanje novih depozita i ograničio platne transakcije s ruskim klijentima u određenim valutama. Od lipnja prošle godine zabranjeno mu je i odobravanje novih i reprogramiranje postojećih zajmova, prema sažetku sudskog dokumenta.

Banke ne mogu biti izložene u zemljama u kojima rizici ne proizlaze iz ekonomije već iz rata i sankcija, kazala je u srpnju prošle godine supervizorica ECB‐a Claudia Buch, istaknuvši da su zato bili prisiljeni procijeniti kakve implikacije po ugled banaka mogu imati kršenje sankcija i eventualne kazne, uz moguće prelijevanje na njihovo upravljanje rizikom.

UniCredit je u lipnju prošle godine zatražio od Općeg suda Europske unije da poništi sve ECB‐ove naloge ili, alternativno, naloge o kreditima, depozitima i plaćanjima.

Sud je krajem prošle godine odbio bančin zahtjev da se provedba ECB-ovih naloga obustavi do objave presude, prema rješenju objavljenom u službenom biltenu EU-a krajem siječnja.

