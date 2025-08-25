Talijanski Unicredit povećao udio u Commerzbanku, Merz poručio da želi sačuvati neovisnost njemačke banke

Commerzbank i njemačka vlada snažno se protive preuzimanju. Upravni odbor i radničko vijeće banke više su puta postupke talijanske banke ocijenili “neprijateljskima”.

Talijanska banka Unicredit u ponedjeljak je objavila da je povećala svoje izravne dionice u Commerzbanku te da nastoji preuzeti tu drugu najveću njemačku privatnu banku, čemu se protive i u njemačkoj banci i u tamošnjoj vladi jer se smatra da je riječ o neprijateljskom preuzimanju.

Banka sa sjedištem u Milanu najavila je da će također pretvoriti svoje preostale financijske instrumente u dionice Commerzbanka “u dogledno vrijeme”, čime bi njezin udio dosegao otprilike 29 posto.

Ako se prijeđe prag od 30 posto, Unicredit bi po zakonu bio obvezan dati službenu ponudu za kupnju preostalim dioničarima te njemačke banke sa sjedištem u Frankfurtu čije su dionice uvrštene u indeks Frankfurtske burze DAX.

U Njemačkoj je prisutna velika zabrinutost da bi njihovo spajanje dovelo do smanjenja broja radnih mjesta i zatvaranja poslovnica, podsjeća agencija Dpa.

Commerzbank i njemačka vlada snažno se protive preuzimanju. Upravni odbor i radničko vijeće Commerzbanka više su puta postupke talijanske banke ocijenili “neprijateljskima”.

Kancelar Friedrich Merz ponovno je u pismu predsjedniku radničkog vijeća tvrtke Saschi Uebelu potvrdio da je vlada predana “snažnom i neovisnom Commerzbanku”.

Izvršni direktor UniCredita Andrea Orcel od jeseni se zalaže za prednosti prekograničnog spajanja, ne obazirući se na protivljenja u Njemačkoj. UniCredit, koji već ima uporište na njemačkom tržištu putem Hypovereinsbanka (HVB), vidi prilike u poslovanju s privatnim i srednje velikim korporativnim klijentima.